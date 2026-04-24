España

Muere un joven de 17 años tras ser apuñalado en Puente de Vallecas (Madrid): el agresor circulaba en patinete

El menor fue atacado por la espalda en la calle Vizconde de Arlesson

Guardar
Muere un joven de 17 años tras ser apuñalado en Puente de Vallecas (Madrid) (Europa Press)
Muere un joven de 17 años tras ser apuñalado en Puente de Vallecas (Madrid) (Europa Press)

Un joven de 17 años ha fallecido este viernes tras ser apuñalado en la espalda en la calle Vizconde de Arlesson, en Puente de Vallecas (Madrid). Según la Policía Nacional, el ataque ha ocurrido alrededor de las 15:00 horas cuando la víctima caminaba por la vía y fue agredida por otro joven que circulaba en patinete, recibiendo dos puñaladas por la espalda.

A pesar de las maniobras de reanimación iniciadas por los primeros agentes y la asistencia sanitaria, el menor ha fallecido a consecuencia de las heridas. La Policía Científica y el Grupo de Homicidios se han hecho cargo de la investigación.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

AsesinatosComunidad de MadridSucesosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 24 abril

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 24 abril

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Máxima de Holanda sorprende con una tiara histórica y un vestido de volantes: su guiño a la Feria de Sevilla, donde se enamoró del rey Guillermo Alejandro

La monarca ha lucido una prenda con toques flamencos en la cena del Cuerpo Diplomático de Ámsterdam, justo en la semana en la que se está celebrando la Feria de Abril

Máxima de Holanda sorprende con una tiara histórica y un vestido de volantes: su guiño a la Feria de Sevilla, donde se enamoró del rey Guillermo Alejandro

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

La Guardia Civil detuvo a 11 personas en el último operativo contra el tráfico de drogas en O Salnés

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

PACMA reacciona a las cornadas de Roca Rey y Morante de la Puebla: “La verdadera víctima sigue siendo el toro”

El Partido Animalista ha lanzado un comunicado en el que critica la tauromaquia y la califica de “violencia legalizada”

PACMA reacciona a las cornadas de Roca Rey y Morante de la Puebla: “La verdadera víctima sigue siendo el toro”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

Bruselas se prepara para un nuevo choque con EEUU: propondrá un impuesto al CO2 en el transporte marítimo que fue vetado por Washington

Ya son 17 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año tras confirmarse el caso de Toledo

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

Cargar las bolsas de la compra en el asiento trasero del coche puede costarte 200 euros de multa

ECONOMÍA

La CNMC expedienta a otras 15 empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

La CNMC expedienta a otras 15 empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

DEPORTES

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

Pep Guardiola, el gran sueño de Italia: el entrenador encabeza una lista de seleccionadores en busca del rescate ‘azzurro’

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte