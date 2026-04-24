Muere un joven de 17 años tras ser apuñalado en Puente de Vallecas (Madrid): el agresor circulaba en patinete

Un joven de 17 años ha fallecido este viernes tras ser apuñalado en la espalda en la calle Vizconde de Arlesson, en Puente de Vallecas (Madrid). Según la Policía Nacional, el ataque ha ocurrido alrededor de las 15:00 horas cuando la víctima caminaba por la vía y fue agredida por otro joven que circulaba en patinete, recibiendo dos puñaladas por la espalda.
A pesar de las maniobras de reanimación iniciadas por los primeros agentes y la asistencia sanitaria, el menor ha fallecido a consecuencia de las heridas. La Policía Científica y el Grupo de Homicidios se han hecho cargo de la investigación.
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