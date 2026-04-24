Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

Foto de archivo de un repartidor de Glovo, a 2 de diciembre de 2024, en Madrid (España). (Eduardo Parra./ Europa Press)

Los repartidores de Glovo van a protagonizar este fin de semana una huelga nacional convocada por Comisiones Obreras (CCOO) para protestar contra lo que el sindicato califica como “abuso laboral” tras el proceso de laboralización de los riders y contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que amenaza a 750 trabajadores en toda España. La paralización arranca este viernes a las 20.00 horas y se extenderá a lo largo de todo el sábado 25 de abril. El domingo, la protesta se concentrará en el tramo de las 12.00 a las 16.00 horas.Además, hay previstas concentraciones este sábado enfrente de cuatro establecimientos de la cadena de comida rápida McDonald’s en las localidades de Parla, Villalba, Valdemoro y Fuenlabrada (Madrid)

CCOO denuncia que Glovo pretende “normalizar un modelo basado en la presión constante sobre la plantilla, la incertidumbre laboral y la falta de garantías”, pese a años de conflicto por el modelo de contratación de la empresa y al proceso de laboralización derivado de la Ley Rider. “La empresa no puede presentarse como modernidad mientras descarga todos los costes sobre quienes reparten, recorta empleo y amenaza el sustento de cientos de trabajadores”, denuncian desde Comisiones Obreras.

El sindicato, que ostenta la mayoría sindical en las elecciones realizadas en Glovo, lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales de los riders pese a la “ofensiva constante” de la dirección. Sostiene que el ERE encubre un intento de externalizar la plantilla a través de las llamadas “flotillas”. Se refiere así a empresas subcontratadas que realizan las mismas funciones que los repartidores directos de Glovo, pero bajo convenios laborales distintos y con condiciones inferiores.

Una mochila de entrega de alimentos de Glovo sobre un patinete eléctrico mientras un repartidor descansa cerca. (REUTERS/Nacho Doce)

Carlos Rodríguez, delegado de CCOO en el Comité de Empresa de Glovo Álava, ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press que en algunos casos estas empresas ya emplean a trabajadores que fueron despedidos previamente por Glovo. “La diferencia es que les aplican otro convenio y van sacando todo el personal de la empresa madre”, han apuntado Rodríguez.

El representante sindical también ha informado de que el sindicato presentó denuncias ante la Inspección de Trabajo en todas las provincias con comité de empresa de Glovo, al considerar que las flotillas se utilizan para “minimizar el efecto de la huelga”. Desde Álava, CCOO contabiliza más de 50 despidos desde las últimas elecciones sindicales, en el marco de lo que califica como un “ERE encubierto” extendido durante meses a escala estatal.

Piden la renuncia del ERE

Entre las exigencias del paro figuran la renuncia al ERE, el cese del régimen sancionador que CCOO considera “ilegal y represivo”, la negociación de un convenio colectivo propio acorde a las condiciones laborales actuales, y el fin de los obstáculos a la organización sindical. El convenio vigente data de 2006 y, según el sindicato, se aplica sin negociación con los comités de empresa.

CCOO también ha apelado a la ciudadanía para que durante los días de huelga evite realizar pedidos a través de Glovo como gesto de solidaridad con los trabajadores. “No consumir esos días es una forma clara y directa de apoyar la protesta y de rechazar un modelo empresarial que pretende debilitar a la plantilla mediante el miedo y la precariedad”, ha afirmado el sindicato.

“No consumir esos días es una forma clara y directa de apoyar la protesta"

La huelga es el punto de llegada de una escalada de movilizaciones que comenzó en varias provincias en febrero. Hace una semana, cerca de un centenar de riders convocados por CCOO se concentraron frente a la sede de Glovo en Madrid para protestar por las mismas razones.

Por su parte, Glovo justificó los despidos como una medida para “evitar su cierre”, tras asegurar que tuvo que reducir su servicio en varias provincias españolas, aunque de momento lo mantiene en 800 localidades del país. La compañía ha evitado por ahora hacer comentarios sobre la huelga.

Hace menos de un año, Glovo pasó a contratar directamente a sus repartidores —más de 14.000, según sus propios datos— para adaptarse a la ley que prohíbe el uso de falsos autónomos como repartidores desde 2021. CCOO estima, no obstante, que al menos otros 20.000 trabajadores están contratados en flotas de “empresas pantalla”, y aguarda a que la Seguridad Social le comunique el dato real de afiliados, cifrado en unos 30.000.

Glovo, fundada en España, pertenece al grupo alemán Delivery Hero desde 2022 y opera en 23 países. El año pasado, la Comisión Europea multó a ambas compañías con 329 millones de euros por formar durante cuatro años un cártel en el reparto de comida y otros productos.

Con información de Europa Press y Efe