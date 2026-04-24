La Unión Europea firma un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos con Estados Unidos: “Ahora toca convertir la ambición en proyectos”

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Marcos Sefcovic, junto al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington, Estados Unidos, a 24 de abril de 2026 (Comisión Europea)

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Marcos Sefcovic, ha anunciado este viernes la firma en Washington (Estados Unidos) de un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos con el gobierno de EEUU, encabezado por el Secretario de Estado, Marco Rubio. En concreto, el documento establece un plan de acción para profundizar la cooperación sobre las materias primas críticas y fortalecer la resiliencia y la diversificación de las cadenas de suministro, “en medio de desafíos geopolíticos y económicos compartidos”.

Según ha detallado la Comisión Europea, la firma del documento formaliza la “asociación estratégica” entre EEUU y la UE para construir una cadena de suministros “segura y sostenible”, que contempla la cooperación bilateral a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo exploración, extracción, procesamiento, refinado, reciclaje y recuperación, mientras respalda la innovación, la inversión y la cartografía geológica.

Esta medida, según ha indicado la UE, “allana el camino hacia una posible iniciativa comercial plurilateral con socios globales” y, ambos firmantes, trabajarán para explorar “una amplia gama de políticas e instrumentos comerciales que refuercen una acción internacional coordinada”, lo que podría incluir precios mínimos en frontera, mercados basados en estándares, subsidios o acuerdos de compra anticipada.

Tras la firma, el comisario europeo ha señalado que es el momento de “convertir la ambición en proyectos”, mientras que, por parte de Estados Unidos, han destacado que este acuerdo surge tras una década en la que las “distorsiones” derivadas de políticas y tácticas ajenas al mercado “han dejado las cadenas de suministro de minerales críticos vulnerables a una infinidad de trastornos, incluida la coerción económica”.

Estados Unidos busca romper el monopolio de China sobre los minerales raros. Estos impulsan la infraestructura, la industria y la defensa nacional de EEUU. Infobae en Vivo analizó que sucedería si el país asiático dejara de vender estos componentes a América del Norte.

El plan de acción, al detalle

La oficina de prensa estadounidense ha compartido el plan da acción del acuerdo firmado este viernes. En concreto, han destacado la intención de discutir la viabilidad y el desarrollo de políticas y mecanismos comerciales coordinados, como medidas de comercio basadas en precios de referencial, enfocándose en minerales críticos seleccionados de mutuo acuerdo.

Además, el documento establece que ambas partes mantendrán la intención de “considerar cualquier otra disposición que sea necesaria para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro”, como medidas comerciales para respaldar un mercado de minerales críticos resiliente; estándares para la minería, el procesamiento, el reciclaje o el comercio; cooperación técnica y regulatoria; fomento y revisión conjunta de inversiones.

Además, aunque no son excluyentes, el plan contempla medidas para dar respuestas rápidas y coordinadas para prevenir interrupciones y crisis en las cadenas de suministros de minerales críticos, incluso cuando provengan de terceros países. Por último, Washington ha señalado que este plan de acción contempla continuar con los debates complementarios sobre la resiliencia de los minerales críticos en otros foros, como el G7.