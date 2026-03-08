El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, es la única mujer que ocupa una presidencia ejecutiva entre las empresas del Ibex 35. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Aunque más frágil que hace décadas, el techo de cristal sigue intacto sobre la cabeza de muchas mujeres, creando una barrera invisible que les impide alcanzar puestos directivos y ejecutivos en el ámbito empresarial. Romper ese límite y avanzar hacia una igualdad real de oportunidades laborales entre hombres y mujeres es uno de los objetivos que se reivindican este domingo con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer. Un propósito que aún está lejos de conseguirse en España si se tiene en cuenta que solo una de cada cuatro empresas tiene un 40% de mujeres en sus consejos de administración, el umbral de paridad que establece la ley.

Esta diferencia respecto a los hombres se produce a pesar de que “las mujeres representan aproximadamente el 55% de las personas graduadas en educación superior en negocios, administración y derecho”, afirma Nathalie Gianese, directora de estudios de Informa D&B.

Unos porcentajes algo más favorables para las mujeres se dan en las empresas españolas que cotizan en Bolsa. Su presencia en los consejos de administración de las cotizadas del Mercado Continuo sigue aumentando hasta alcanzar el 37,71% a cierre de 2025, con 448 consejeras, sobre un total de 1.188 miembros.

(Atrevia e Iese)

Las ‘Ibex’ superan el umbral del 40%

En cuanto a las cotizadas del Ibex 35, las consejeras se consolidan por encima del umbral de paridad del 40%, hasta el 41,93% en 2025. Así, 28 de las 35 compañías que componen el selectivo alcanzan o superan el 40% de representación femenina en sus consejos, mientras que tan solo siete se sitúan por debajo de este umbral, según recoge el XIV Informe de Mujeres en los Consejos del IBEX 35 y IX Radiografía del Mercado Continuo, de Atrevia e IESE.

El informe, que este año abarca 115 compañías que cotizan en Bolsa, concluye que 65 de ellas cumplieron en 2025 la meta de paridad establecida por la Ley de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeres y Hombres, que entró en vigor en 2024. Esta norma establece que los consejos de administración de las sociedades cotizadas deben contar con una composición que garantice, como mínimo, un 40% de personas del sexo menos representado. De las cotizadas que cumplen con la normativa, 28 pertenecen al Ibex 35, y 37 al resto del Mercado Continuo, lo que supone 10 más que el año anterior.

A pesar de este avance, siete cotizadas del selectivo aún no cumplen el objetivo del 40%. Son: Solaria, Puig, Naturgy, Indra, Grifols, Ferrovial y Acerinox. En contraposición, se triplica el número de compañías con más mujeres que hombres en su consejo, al pasar de una a tres: Bankinter y Redeia, ambas con un 58,33%, e IAG, con un 54,55%. Por su parte, Inditex y Logista se mantienen en el equilibrio de género, con un 50% de representación femenina.

Mercado Continuo sin Ibex 35. (Atrevia e Iese)

A pesar de esta mejoría, Nuria Chichilla Albiol, titular de la Cátedra Carmina Roca y representante del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE, considera que “todavía quedan empresas que funcionan como ‘boys clubs’ —clubes privados solo para hombres— donde no se piensa en las mujeres como iguales a incluir en todos los niveles de responsabilidad”.

Independientes, españolas, muy formadas

Por tipología de consejeras, la mayoría continúa siendo independiente y representa el 69,87% en el conjunto del Mercado Continuo. En tanto que las consejeras dominicales son el 23,21% y las ejecutivas y las externas suponen el 3,35% y el 3,57%, respectivamente.

Por nacionalidad, el 75,90% de las consejeras del Ibex 35 y el 80,59% del resto del Mercado Continuo son españolas. Entre las extranjeras, predominan las europeas, seguidas de latinoamericanas, británicas y estadounidenses. En cuanto a formación, 81,93% de las del selectivo cuenta con estudios en Economía, Empresariales y Derecho, porcentaje que se eleva al 83,19% en el resto del Mercado Continuo. Su edad media se sitúa en 60 años en el Ibex 35 y en 58,57 años en el conjunto del Continuo.

Una clara mayoría de las consejeras del selectivo, el 76,19%, cuenta con experiencia previa en puestos directivos de empresas, porcentaje que también es mayoritario en el Mercado Continuo, un 74,26%. El resto procede de otros ámbitos, como el académico, el político, la Administración pública o el entorno familiar.

(Atrevia e Iese)

2027, el año en que se logrará la paridad

El peso de las mujeres en los consejos de administración de las cotizadas ha aumentado de “forma muy significativa en los últimos años”, reconocen los autores del estudio. Desde 2015, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores fijó como objetivo alcanzar el 30% de representación femenina en 2020, esta ha crecido más de 22 puntos porcentuales, al pasar del 15,41% al 37,71% actual.

Asimismo, desde 2009, los consejos de administración de las empresas del Ibex 35 han pasado de contar con 53 mujeres a 187, lo que supone 134 consejeras más. Solo en el último ejercicio, el número de sillones ocupados por mujeres en el selectivo ha aumentado en cuatro, hasta alcanzar los 187.

¿Qué es una 'mujer de alto valor'? Este spot del Gobierno de España para el Día Internacional de la Mujer expone los peligrosos estereotipos que circulan en redes sociales. Una mujer se rebela contra el manual sexista para unirse a la lucha feminista. No dejaremos que el pasado avance.

Aunque el avance hacia la paridad mantiene una tendencia creciente, al ritmo actual de progresión, el conjunto de las cotizadas españolas no superaría el umbral del 40% en 2026, situándose en el 39,08%. Podría alcanzarlo en 2027, cuando llegaría al 40,45% de representación femenina en sus consejos de administración.

Según establece la Ley Orgánica de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeres y Hombres, las cotizadas del Ibex 35 tienen de plazo para alcanzar el objetivo del 40% hasta el 30 de junio de este año, mientras que para el resto de las del Continuo se amplía hasta 2027. Por ello, los expertos advierten de que “las compañías del selectivo que aún no han alcanzado el umbral exigido deberán intensificar los esfuerzos para ajustarse al calendario previsto”.

(Atrevia e Iese)

Alejadas del máximo poder

La representación femenina en los cargos de máximo poder ejecutivo sigue siendo muy limitada en las empresas cotizadas. Solo 15 compañías están presididas por mujeres: cinco en el Ibex 35 y diez en el resto del Continuo.

Este año, con la incorporación de Anne-Catherine Berner como presidenta de Grifols, ya son cinco en el selectivo: María Dolores Dancausa, en Bankinter; Marta Ortega, en Inditex; Beatriz Corredor, en Redeia, y Ana Botín, en Santander, la única presidenta ejecutiva del selectivo. De este modo, la representación femenina en las presidencias del Ibex 35 se sitúa en el 14,29%.

Además, solo hay dos consejeras delegadas en el selectivo español, Gloria Ortiz, en Bankinter, y Arantza Ezpeleta, en Acciona Energía. Y cuatro vicepresidentas: Maria Amparo Moraleda, en CaixaBank; Virginia Arce, en Indra; Cristina Garmendia, en Logista, y Ana Isabel Fernández, en Mapfre.

(Atrevia e Iese)

En el resto del Mercado Continuo, la situación es igualmente limitada. Solo diez mujeres ostentan el cargo de presidenta, lo que representa el 12,50%. Además, sólo una de ellas, Adriana Domínguez, de Adolfo Domínguez, ejerce funciones ejecutivas. En las 80 empresas que forman parte de este mercado, hay ocho mujeres vicepresidentas y 5 consejeras delegadas, lo que supone una representación femenina del 10% y del 6,25%, respectivamente.

En este escenario, Asunción Soriano, consejera delegada de Atrevia, afirma que “ninguna empresa ha ido para atrás por tener órganos de gobernanza más diversos” e incide en que hay que poner el foco en los comités de dirección, con informes que señalen la falta de mujeres, porque “lo que no se mide no se mejora”.