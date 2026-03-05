España

De Nevenka a los casos de Errejón y altos cargos policiales: “Ahora se escucha a las víctimas, aunque apoyarlas aún es limitado”

Las denuncias de acoso sexual en la política y la policía muestran que, pese a los avances, persisten entornos laborales masculinizados que no garantizan espacios seguros para las mujeres

Guardar
El exportavoz de Sumar, Iñigo
El exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón. (A. Pérez Meca - Europa Press)

La denuncia de Nevenka Fernández en 2001 contra el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual y laboral, marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres en España al lograr la primera condena de este tipo contra un político. Con su valentía, Nevenka desafió a una cultura que no daba espacio a las víctimas y modificó esa mirada colectiva hacia los poderosos, pero también se quedó sola, y esa falta de apoyo y la presión mediática la llevaron a abandonar el país. En ese momento, se organizaron en la localidad leonesa manifestaciones en apoyo al agresor, quien nunca reconoció los hechos pese a la sentencia en su contra.

En la actualidad, tras más de dos décadas de avances legales y sociales en igualdad y protección institucional, la realidad es bien distinta y ahora resulta difícil imaginar una reacción social tan hostil hacia la víctima. Sin embargo, el aumento de denuncias de acoso sexual en el ámbito político y en la Policía Nacional en este último tiempo muestra que el silencio y la complicidad todavía ofrecen refugio al acoso en las esferas de poder y que aún queda mucho por hacer para garantizar entornos laborales seguros para las mujeres, según explican las expertas consultadas por Infobae España.

“La mayor diferencia respecto al caso de Nevenka es el cambio que ha habido en la percepción de estas denuncias por parte de la sociedad, porque ahora se escucha a las víctimas. En ese sentido, los movimientos Me Too y Yo Sí Te Creo han hecho una gran labor por cambiar parte de la mentalidad que se tiene“, afirma Silvia Díaz Fernández, investigadora del CSIC especializada en violencia de género. Aun así, la palabra de las mujeres sigue cuestionándose con rapidez, advierte, especialmente cuando no encajan en el estereotipo de “víctima perfecta”.

Nevenka Fernández ante la prensa
Nevenka Fernández ante la prensa en 2021 en Ponferrada, León.

“Si una mujer no actúa como se espera tras denunciar violencia sexual, su testimonio vuelve a ponerse en duda, aunque ahora existe una mayor disposición a escuchar a las víctimas, algo que hace 25 años no ocurría”, insiste.

Las últimas investigaciones, que afectan a políticos como Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, Manuel Bautista, alcalde de Móstoles (PP), y Francisco Salazar, exdirigente socialista, y a altos mandos policiales como el exjefe de la Policía Nacional, José Ángel González, y el comisario Emilio de la Calle, ponen de manifiesto la persistencia de entornos laborales “extremadamente masculinizados” donde las conductas informales generan espacios inseguros para las mujeres, destaca Díaz Fernández. Y es que a pesar de que hay una mayor representación femenina, a menudo en estos entornos “la violencia sexual y el acoso permanecen ocultos”.

La exedil de Móstoles se
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y el PP por presuntos delitos de acoso y coacciones. (Europa Press)

En esa misma línea, Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, sostiene que estos últimos casos reflejan un ejercicio de poder patriarcal que exige sumisión a las mujeres. “Está completamente normalizada la cosificación de las mujeres y usar ese poder para abusar de ellas”, señala. Si bien reconoce avances en igualdad formal y derechos, advierte que la igualdad real todavía está lejos de alcanzarse. Besteiro también apunta que la complicidad entre hombres facilita la protección mutua y limita la efectividad de los mecanismos de denuncia.

Díaz Fernández coincide en la existencia de una normalización de conductas violentas e intimidatorias que “no deberían tener cabida en ningún entorno” y, en ese sentido, destaca que las generaciones más jóvenes muestran mayor claridad sobre los límites y la aceptación de ciertos comportamientos.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Ridiculizar a la víctima

En la actualidad, añade la investigadora del CIS, cuando una víctima denuncia violencia sexual contra una figura pública, como en el caso de la actriz Elisa Mouilaá con Íñigo Errejón, suele enfrentarse al escrutinio social y a intentos de ridiculización, más aún cuando no cumple con esa condición de “víctima perfecta”. “Ahora dejamos un margen más amplio para escuchar a las mujeres respecto a hace 25 años, pero el margen de creerlas, apoyarlas y acompañarlas sigue estando muy limitado”.

También recuerda que en muchos casos de violencia sexual suele predominar una visión individualizada, atribuyéndolos a circunstancias personales del agresor, como problemas personales, divorcios conflictivos o situaciones de estrés, lo que desvía el foco del carácter estructural del problema. En lugar de analizar estas conductas como parte de una dinámica opresiva, se tiende a justificar al agresor, “perpetuando un entorno que permite que estos comportamientos persistan”.

Ninguna de las expertas consultadas duda de que surgirán nuevas denuncias de acoso sexual y laboral en la política y las fuerzas de seguridad del Estado, ya que “el poder patriarcal sigue existiendo”. Aun así, coinciden en que cada testimonio, como lo fue el de Nevenka hace más de dos décadas, impulsa la transformación social. El reto, concluyen, ya no consistirá únicamente en escuchar a las víctimas, sino en modificar de manera profunda los entornos donde el abuso permanece encubierto y se acepta como parte de la cultura institucional.

Temas Relacionados

MachismoAcoso SexualViolencia de GéneroViolencia contra las Mujeres8MÍñigo ErrejónMóstolesMadridAgresiones SexualesPolicía Nacional EspañaMinisterio del InteriorEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 5 de marzo: José Luis estalla y el secreto de Pepa amenaza con arrasar la Casa Grande

El episodio 368 lleva al límite a la familia con mentiras cada vez más frágiles, provocaciones inesperadas y una tensión que ya no se puede disimular

Avance de ‘Valle Salvaje’ del

Alertan del “mal estado” de los vehículos de la Guardia Civil para traslado de presos: el 40% no tiene cinturones de seguridad y la antigüedad media es de 11 años

“Desde que en 2015 una orden ministerial de Interior estableció las especificaciones técnicas mínimas que deben reunir este tipo de vehículos, han pasado ya más de diez años y la renovación de esa flota está eternizándose” denuncian desde la AUGC

Alertan del “mal estado” de

Alberto Ramírez, psicólogo: “El 50% de personas que atiendo en consulta por ansiedad o depresión tienen como detonante su relación de pareja”

Algunos patrones como el miedo al abandono o la dificultad para poner límites pueden provocar estos problemas afectivos

Alberto Ramírez, psicólogo: “El 50%

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy jueves 5 de marzo

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Virgen, extra y lampante: estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alertan del “mal estado” de

Alertan del “mal estado” de los vehículos de la Guardia Civil para traslado de presos: el 40% no tiene cinturones de seguridad y la antigüedad media es de 11 años

Cómo preparar tu coche para primavera: todo lo que debes comprobar

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

¿Por qué acabaron en Estonia 527.000 euros de una subvención del Gobierno de Ayuso para formar a agricultores madrileños?

Alicia Sánchez, más de 30 años luchando por la igualdad dentro de la Guardia Civil: “Cuando las mujeres lleguen a los altos puestos, esto va a mejorar mucho”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

El peor dato de emancipación en 130 años: los nacidos entre 1992 y 2001 viven más tiempo con sus padres

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”