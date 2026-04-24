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Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”

El tenista español se baja del torneo italiano y el francés debido a los últimos resultados de muñeca

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El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Carlos Alcaraz no estará presente en Roma ni Roland Garros. El tenista español se bajó del torneo en la capital español debido a una lesión de muñeca y, tras someterse a las pruebas pertinentes, ha anunciado los peores presagios posibles. Ni Roma ni Roland Garros. “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos“, ha asegurado a través de sus redes sociales.

El tenista español se lesionó de la mano durante el torneo Conde de Godó. Fue durante su debut en Barcelona donde necesitó de las asistencias. Lo que a priori parecía una molestia sin mayor relevancia llevó al español a bajarse de la competición en la ciudad condal y renunciar al Mutua Madrid Open, torneo en el que la pasada campaña tampoco estuvo presente por lesión.

Su participación en Rolad Garros y Roma quedó en el aire cuando, durante la gala de los Premios Laureus, el de Murcia afirmó: “Veremos a ver. La siguiente prueba va a ser crucial, que digamos. Estamos intentando hacer todo lo que está en nuestras manos para que esa prueba salga bien. Estoy intentando estar positivo, estar animado, con paciencia, aunque estos días se están haciendo largos. No puedo dar un plazo para volver". Esas palabras hicieron saltar todas las alarmas en el mundo del tenis. Roland Garros quedaba totalmente en el aire a la espera de conocer los resultados de su muñeca.

La publicación de Carlos Alcaraz anunciando su renuncia a Roma y Roland Garros (Instagram)
La publicación de Carlos Alcaraz anunciando su renuncia a Roma y Roland Garros (Instagram)

Este viernes se confirmaban los peores presagios. Carlitos, a través de una publicación en sus redes sociales, los hacía realidad: “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participaren Roma y Roland Garros a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”. Y concluía el mensaje: “Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”.

La situación de Alcaraz en el ranking ATP podría verse seriamente comprometida si la lesión le impide disputar los próximos torneos. Actualmente, el tenista español se encuentra lejos de poder defender la corona en el Masters 1000 de Roma y, en el caso de que tampoco pueda competir en Roland Garros, podría perder hasta 3.000 puntos, lo que reduciría su cuenta a 9.960 puntos antes del inicio de la gira sobre césped. Esta circunstancia abriría la puerta a que rivales como Alexander Zverev, que acecha su posición en la clasificación, puedan superarlo en la tabla si su ausencia se prolonga.

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