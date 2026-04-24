La vida actual de la niña a la que Froilán pegó una patada en la boda de los reyes Felipe y Letizia: su primer hijo y su vínculo con la mujer de Almeida

La vida de Victoria López-Quesada Borbón-Dos Sicilias fue la niña a la que Froilán pegó una patada en la boda de los reyes (Europa Press)

La vida de Victoria López-Quesada Borbón-Dos Sicilias, la niña que recibió una patada de Froilán durante la boda de los jóvenes Felipe y Letizia, entonces príncipes de Asturias, ha dado un giro notable en el último mes tras convertirse en madre. Alejada del protagonismo mediático que rodeó aquel episodio ocurrido en la Catedral de La Almudena en 2004, Victoria ha construido una carrera profesional consolidada y mantiene una estrecha relación con la familia real española.

Victoria López-Quesada, hija de Cristina de Borbón-Dos Sicilias y del banquero Pedro López-Quesada, es sobrina segunda y ahijada del rey Felipe VI. En agosto de 2024, se casó con Enrique Moreno de la Cova e Ybarra y recientemente ha sido madre, un acontecimiento que confirma su paso a una nueva etapa personal. En el núcleo de sus relaciones personales y sociales se encuentra la familia Urdangarin y su prima Teresa Urquijo. De hecho, fue dama de honor en su boda con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

En cuanto al mítico episodio, aquel día de mayo de 2004, la boda real congregó a las casas reales europeas, personalidades políticas y a una corte de pajes formada por hijos y sobrinos de las infantas. Entre ellos, Froilán, que apenas contaba con seis años, protagonizó uno de los momentos más recordados de la jornada al levantarse de los escalones del altar, propinar una patada a Victoria López-Quesada y empujar a su hermana, Victoria Federica.

La boda de Victoria López-Quesada Borbón-Dos Sicilias (Europa Press)

Su vida tras la patada de Froilán

La escena, retransmitida a nivel global, reforzó la fama de rebeldía de Froilán, que iría en aumento conforme pasaran los años. Mientras tanto, la reina Sofía intentaba reconducir el comportamiento de su nieto. Aquellos instantes, que han pasado a la memoria colectiva, marcaron la infancia mediática de la ahijada del rey.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por el IE Business School, Victoria López-Quesada ha desarrollado su trayectoria en los sectores de consultoría y gestión deportiva. Su perfil guarda semejanzas con el de su primo Juan Urdangarin, especialmente valorado en el entorno familiar por su discreción. A lo largo de su vida, Victoria ha residido en el extranjero y domina varios idiomas, atributos que han reforzado su carácter cosmopolita.

Con motivo del 58º cumpleaños del rey Felipe VI, salimos a la calle para conocer la opinión de los españoles sobre su figura. Las respuestas son de lo más variadas, desde el apoyo a la institución hasta el rechazo y la petición de un referéndum.

El círculo cercano de la ahijada del rey Felipe VI

La afinidad de Victoria con Teresa Urquijo, actual esposa del alcalde de Madrid, ha sido una constante desde la infancia, construyendo ambas una amistad que se ha reflejado en sus caminos paralelos: Teresa se casó en abril de 2024 y Victoria en agosto del mismo año, consolidando sus lazos durante las celebraciones familiares, frecuentemente ubicadas fuera del centro de Madrid y centradas en la vida rural y la tradición hípica, una de sus grandes aficiones.

De ascendencia directa de los reyes de las Dos Sicilias y de la rama Borbón de la familia real española, Victoria ha crecido en el entorno privado de la residencia de la Zarzuela y ha mantenido una vida alejada de los focos, caracterizada por su preferencia por la discreción y las reuniones familiares restringidas. Su abuelo materno, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Calabria, desempeñó un papel destacado en la Monarquía durante la Transición.

La boda de los reyes Felipe y Letizia (Grosby)

El enlace de Victoria con Enrique Moreno de la Cova constituyó uno de los grandes acontecimientos sociales del 2024, reuniendo a buena parte de la familia real en una finca de Ciudad Real. La boda contó con la presencia de Felipe VI, las infantas Elena y Cristina y fue reflejo del estrecho lazo entre el monarca y su ahijada. Durante los actos, la complicidad entre ambos fue evidente, tanto en eventos públicos como en celebraciones familiares privadas.