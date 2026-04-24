Cómo dejar de sentirse solo dentro de una relación, según una psicóloga

El vínculo emocional puede debilitarse al priorizar la rutina por encima de la conexión. (Freepik)

Compartir la vida con alguien y, aun así, sentir un vacío difícil de explicar es más habitual de lo que parece. Muchas personas en relaciones estables experimentan una soledad silenciosa que no siempre saben nombrar, y mucho menos resolver. La psicóloga Lisa Firestone, directora de Investigación y Educación de la Glendon Association, sostiene que este malestar no surge por falta de amor, sino por dinámicas psicológicas que empeoran la conexión sin que la pareja sea consciente.

“Muchas personas llegan a un punto en el que se preguntan cómo es posible sentirse tan solas estando acompañadas”, explica y pone de ejemplo frases como “estar solo es más llevadero que sentirse solo en pareja”, que reflejan una desconexión emocional que suele construirse poco a poco.

Firestone señala en Psychology Today que uno de los factores clave es lo que denomina “vínculo fantaseado”. Se trata de una especie de refugio emocional que se aprende desde muy pequeño. Cuando un bebé percibe distancia o falta de respuesta por parte de quien lo cuida, puede crear una sensación imaginaria de conexión para calmar la angustia. Ese mecanismo, útil en la infancia, puede trasladarse a la vida adulta.

“El vínculo fantaseado actúa como una forma de defensa psicológica primaria, aliviando parcialmente la ansiedad y ofreciendo una falsa sensación de seguridad”, explica. El problema aparece cuando esa ilusión sustituye al vínculo real en la pareja.

Al principio de una relación, la conexión suele ser espontánea y sincera. Sin embargo, con el paso del tiempo, la intimidad también implica riesgo. Aparecen inseguridades, miedo a perder al otro y cierta tendencia a protegerse emocionalmente. “Cuanto más importante es la relación, más vulnerables nos sentimos”, resume la psicóloga.

Con el paso del tiempo aparecen inseguridades dentro de la pareja. (Freepick)

Para reducir esa incomodidad, muchas parejas adoptan una dinámica más automática. Hablan de lo práctico, repiten rutinas y dejan de explorar el mundo emocional del otro. Poco a poco, la relación sigue funcionando, pero pierde profundidad. “Las personas dejan de verse como individuos y empiezan a relacionarse con menos empatía e interés”, advierte Firestone.

Cinco cambios que pueden marcar la diferencia

Cuando una relación entra en una dinámica de distancia emocional, la sensación de soledad en pareja suele ser una de sus consecuencias más claras. Frente a este desgaste, la psicóloga propone una serie de cambios de enfoque que pueden ayudar a recuperar la cercanía emocional. Estas claves se recogen en el libro Cómo sentirse amado: las cinco mentalidades que te permiten obtener más de lo que más importa, de Sonja Lyubomirsky y Harry Reis.

El primer ajuste tiene que ver con abrirse emocionalmente. Compartir lo que uno siente de manera más completa, incluyendo dudas, inseguridades y miedos, permite que la relación deje de apoyarse solo en una imagen cuidada o superficial. La conexión se fortalece cuando ambas personas se muestran tal y como son, sin ocultar su vulnerabilidad.

El segundo cambio se centra en la escucha. Con el tiempo, muchas conversaciones en pareja se vuelven automáticas y pierden profundidad. Escuchar de verdad implica prestar atención activa, sin interrumpir ni anticipar respuestas, y con la intención de comprender el mundo interno del otro más allá de lo cotidiano.

En esa misma línea, la curiosidad juega un papel fundamental. Mantener un interés genuino por lo que la otra persona piensa, siente o vive ayuda a evitar que la relación se estanque en la rutina. Preguntar, profundizar y mostrar interés real por los detalles del otro refuerza la conexión emocional y reaviva el vínculo.

Sentirse solo puede ser una posibilidad de reconstruir una conexión más consciente. (Freepik)

Otro aspecto clave es la actitud con la que se observa a la pareja. Adoptar una postura más abierta y menos crítica favorece un clima de mayor seguridad emocional. Cuando desaparece la necesidad constante de corregir o juzgar, la comunicación se vuelve más fluida y auténtica.

Asimismo, es importante reconocer la complejidad humana dentro de la relación. Ninguna persona es completamente coherente ni estable en todo momento, y aceptar esa realidad permite construir vínculos más flexibles, donde los errores y las contradicciones no se viven como amenazas, sino como parte natural de la convivencia.

Sentirse solo en pareja no siempre significa que la relación haya terminado, sino que puede ser una señal de que la forma de vincularse se ha ido desconectando. Entenderlo abre la posibilidad de reconstruir una conexión más consciente, cercana y emocionalmente significativa.