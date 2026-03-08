Día Internacional de la Mujer 2026|Sigue en directo las manifestaciones y protestas del 8M por la lucha feminista

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres de España y de todo el mundo saldrán a las calles por y para la igualdad. Desde la celebración de los derechos adquiridos, gracias a la lucha de las mujeres a lo largo de los siglos, las protestas reclamarán su consolidación —ante el retroceso que supone el auge de la extrema derecha— y la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad libre de violencias machistas y más igualitaria, no solo sobre el papel, sino también en la práctica.
Este domingo, las mujeres toman las calles para gritar que, en lo que va de 2026, 10 mujeres han sido víctimas de la violencia de género, elevando el total de feminicidios a 1.353 desde 2003. Pero también se reivindica la lucha contra la violencia sexual, contra la brecha de género, contra el reparto desigual de los cuidados, contra el acoso que sufren las mujeres en cualquier cargo y contra una sociedad que las limita.
Hace muchos años que la mujer en el Ejército no es una novedad ni un caso aislado. En 1988, se aprobó la reforma que permitía a las mujeres dedicarse a la vida militar. Durante los primeros años, la presencia femenina fue residual, pero con el cambio de siglo se vivió un importante salto y comenzó a crecer su número.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado un “feliz 8M a todas las mujeres de nuestro país“, en un mensaje publicado a través de su cuenta de X en el que afirma que “con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor”. “En este Día Internacional de la Mujer, quiero reconocer y agradecer la contribución de todas las mujeres a nuestra sociedad”, apunta.
Su felicitación va acompañada de un video que trata de la reina María Isabel de Braganza, que alentó y auspició la creación del Museo del Prado, y de Isabel de Farnesio, que como coleccionista y mecenas, engrandeció la colección real del museo. También menciona a Noelia García Pérez, comisaria de la exposición que rinde homenaje a las dos figuras históricas.
Pese a que casi la mitad de la población de España considere que el feminismo ya ha llegado demasiado lejos —según los datos del reciente estudio global realizado por Ipsos y el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer de la King’s Business School—, la realidad es que la brecha de género persiste en numerosos ámbitos.
En 2018, los ojos del mundo estaban puestos en España. La Comisión 8M había convocado la primera huelga feminista del país, que sacó a las calles a cerca de seis millones de personas. Ocho años después, parece que las tornas han cambiado, por lo menos entre los jóvenes: más del 60% de los españoles de entre 15 y 29 años no se considera feminista.
Aunque más frágil que hace décadas, el techo de cristal sigue intacto sobre la cabeza de muchas mujeres, creando una barrera invisible que les impide alcanzar puestos directivos y ejecutivos en el ámbito empresarial. Romper ese límite y avanzar hacia una igualdad real de oportunidades laborales entre hombres y mujeres es uno de los objetivos que se reivindican este domingo con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer. Un propósito que aún está lejos de conseguirse en España si se tiene en cuenta que solo una de cada cuatro empresas tiene un 40% de mujeres en sus consejos de administración, el umbral de paridad que establece la ley.
A través de su cuenta de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no permitirá que “el odio sustituya a los derechos” y no se normalizará “la desigualdad”. Por eso, llama a “no dar un paso atrás” en los avances conseguidos en igualdad, que “no son fruto de la casualidad”, sino del “esfuerzo y empuje del movimiento feminista” a lo largo de las últimas décadas".
“En el Día Internacional de las Mujeres, lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad”, ha insistido. Al mensaje le acompaña un video en el que expresa su agradecimiento a las mujeres que abrieron camino cuando “nada era fácil”, a las que “sostienen el país cada día” y a las jóvenes “que no están dispuestas a aceptar ni un solo paso atrás”.