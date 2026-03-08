Día Internacional de la Mujer 2026|Sigue en directo las manifestaciones y protestas del 8M por la lucha feminista

Una mujer durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2025. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres de España y de todo el mundo saldrán a las calles por y para la igualdad. Desde la celebración de los derechos adquiridos, gracias a la lucha de las mujeres a lo largo de los siglos, las protestas reclamarán su consolidación —ante el retroceso que supone el auge de la extrema derecha— y la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad libre de violencias machistas y más igualitaria, no solo sobre el papel, sino también en la práctica.

Este domingo, las mujeres toman las calles para gritar que, en lo que va de 2026, 10 mujeres han sido víctimas de la violencia de género, elevando el total de feminicidios a 1.353 desde 2003. Pero también se reivindica la lucha contra la violencia sexual, contra la brecha de género, contra el reparto desigual de los cuidados, contra el acoso que sufren las mujeres en cualquier cargo y contra una sociedad que las limita.