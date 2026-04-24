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Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

El tenista italiano firmó la victoria ante el francés por 2-1 (6-7, 6-1 y 6-4)

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El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Manon Cruz)
El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Manon Cruz)

Sinner avanza en Madrid. El tenista italiano sacó a colación los nuevos golpes gestados en su laboratorio de creatividad, ese en el que lleva trabajando desde que arrancó la temporada. Una prueba y error que le llevó a perder puntos en el primer set y a desaprovechar las oportunidades de romper el servicio al tenista francés Benjamin Bonzi. En el tie-break perdió la primera manga. Un golpe que consiguió recuperar en el segundo set con un contundente 6-1 en el que su saque se convirtió en su mejor arma. El italiano cerró el partido en la tercera manga donde se impuso con un 6-4 para certificar la victoria en su debut en el Mutua Madrid Open.

Sinner aterrizaba en la tierra madrileña para afrontar un torneo sin máximo rival, Carlos Alcaraz, quien es baja por lesión en la muñeca. El italiano arrancó la temporada en tierra batida doblegando al español en Montecarlo para recuperar la corona de número uno e instalarse en los alto del ranking. En su debut en la capital española se citaba en la pista con el francés Benjamin Bonzi. Madrid nunca ha sido su más amable de todo el circuito y estaba dispuesto a cambiar la historia.

El primer set fue una prueba y error. El italiano probó la cartera de nuevos golpes que estuvo ensayando en su laboratorio. Encerrado para buscar la fórmulas nuevas con las que imponerse a Carlitos, para sacar a relucir su lado más creativo, para completar estilo ya asentado sobre las bases del éxito. Esa puesta en escena de nuevo golpes llevó a perder varios puntos, aunque estuvo cerca de firmar una rotura en el primer juego del partido, Bonzi consiguió levantar el servicio. Lo mismo ocurrió durante el cuarto servicio del francés, pero una vez más, Sinner no fue capaz de aprovechar la oportunidad que se le ponía delante.

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Ante la falta de acierto del italiano y un gran francés que mostró su mejor versión sobre la tierra madrileña, la manga se marchó al tie-break para decantar el vencer. Un sorpresivo Bonzi aprovechó su oportunidad para poner la prueba piedra y meter en apuros a un Sinner, al que la capital española se le atraganta y le cuesta sacar sus mejores golpes, como él mismo ha reconocido.

Sinner se repone del golpe inicial

Tras el golpe en el primer set, Jannik necesitaba levantarse y firmar las dos siguientes mangas. El italiano dejó de experimentar para cobijarse en sus golpes conocidos, probados y aprobados por el éxito. El saque se convirtió en su mejor arma para doblegar a un Bonzi incapaz de devolver los misiles del italiano. La rotura llegó durante el segundo servicio del francés y firmó una segunda para sentenciar el encuentro con un 6-1.

La última manga, la que decantaría el partido, arrancó con una dinámica similar a la del primer juego del partido. Cerca estuvo el italiano de firmar una tempranera rotura, pero no supo aprovechar la ocasión. Sin embargo, en el tercer servicio de Bonzi no dudó se llevó el juego y consiguió confirmar la ventaja con su saque. Tan solo necesitó sellar sus juegos para llevarse el partido. Y eso hizo. Con un 6-4 sentenció el partido para firmar a victoria en su debut en Madrid.

La reacción de Sinner y Alcaraz tras el ingreso de un niño a jugar un punto durante una exhibición

Jannik tiene claro que la edición, sin Alcaraz ni Djokovic, se presenta ideal para seguir ampliando su ventaja de puntos llevarse el título en una ciudad que le resiste. El italiano nunca ha conseguido superar los cuartos de final en el Mutua Madrid Open. Una ronda que aspira avanzar esta edición, donde busca su quinto título consecutivo de Masters 1000.

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