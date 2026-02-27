España

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

El acusado habría ejercido “consciente y deliberadamente un control sistemático sobre la vida privada” de la subinspectora, que denuncia también insultos, descalificaciones, y contacto físico no deseado

Guardar

Una subinspectora de Policía, destinada como apoyo operativo en la Embajada de España en la India en verano de 2024, ha solicitado al juez que impulse la apertura de juicio contra Emilio de la Calle, un comisario del Cuerpo Nacional de Policía que fue su superior en aquel destino, donde ejercía las funciones de consejero de Interior. Según información de EFE y Europa Press, la petición llega tras varios meses de investigación en la Audiencia Nacional y se sustenta en una denuncia que incluye acusaciones por acoso sexual y laboral, amenazas, lesiones, agresión sexual y vulneración de la intimidad.

El comisario, apartado ya de su responsabilidad como consejero de Interior en la legación diplomática, está siendo investigado desde hace casi un año. La querella recoge que la situación se habría producido desde el primer día de la subinspectora en Nueva Delhi hasta que formalizó una denuncia interna ante la Dirección General de la Policía. Según la denunciante, durante ese periodo sufrió insultos, amenazas y un contacto físico no consentido. Además, relata que el comisario accedía a sus mensajes privados y mantenía con ella una comunicación constante, también fuera del horario laboral.

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”

Entre las pruebas aportadas al proceso figuran grabaciones en las que el mando policial profiere frases como “¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado...” o “Te he dado una colleja, porque no me... Sí, te he dado una colleja y te la volveré a dar”. La querella apunta también que el comisario habría ejercido “consciente y deliberadamente un control sistemático sobre la vida privada” de su subalterna: frecuentaba la calle donde vivía la presunta víctima, controlaba sus rutinas y su vida íntima y fiscalizaba “con quién podía verse”, prohibiendo a la subinspectora tener contacto con personas que consideraba “peligrosas” de forma aparentemente arbitraria.

En los audios también aparecen expresiones de carácter ofensivo y amenazas, entre ellas: “Vete a casa, date una ducha, saca el Satisfyer”; “¿tan gilipollas eres?” o “que te doy una hostia que te vuelvo loquita, eh. Escúchame, que te doy una hostia, que estás otra vez haciendo gilipolleces. No me toques los cojones”. Ante la existencia de estas grabaciones, el juez responsable del caso encargó a la Policía Científica un análisis técnico para comprobar si han sido manipuladas, fragmentadas o alteradas.

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Gemma Barroso, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO), ha contactado este jueves con la denunciante de un delito de agresión sexual para ofrecerle protección policial. (Fuente: Europa Press y Policía Nacional)

Los insultos y descalificaciones gratuitas se daban, además, con “una frecuencia altísima”: “Te dejo, o sea, como un trozo de carne. Te reviento. O sea, no quiero. Te he cuidado, pero no me vuelvas a tocar más los cojones. Porque no creo que seas imbécil. Y a veces me da la impresión de que lo eres. Porque si haces estas cosas después de las veces que te lo digo, es que eres retrasada mental. Si no, no lo entiendo. O sea, si yo te lo digo y tú sigues haciéndolo, sufres un retraso mental” es uno de los ejemplos que recoge la querella.

El acusado también “imponía estar pendiente del teléfono móvil las 24 horas del día los siete días de la semana, incluso fuera del horario estrictamente laboral, y en el caso de que no respondiera de inmediato a estar llamadas, le reprendía de forma desproporcionada”, recoge la querella, que añade que incluso llegaba a conminar a la subinspectora que se llevase el teléfono al baño: “Que cagues con el teléfono”, le habría dicho el comisario.

Durante los últimos meses, el juzgado ha recibido la declaración de varios testigos y se han practicado diligencias, a la espera de informes periciales sobre las pruebas presentadas. Los abogados de la subinspectora consideran que existen indicios suficientes para que el procedimiento avance y que el comisario sea juzgado por los hechos denunciados, sin perjuicio de que sigan abiertas las comisiones rogatorias para obtener información de otros organismos.

En el relato presentado ante el juzgado, la subinspectora detalla que el supuesto acoso no se limitaba al entorno de trabajo, sino que también se extendía fuera del horario laboral, con llamadas y mensajes diarios y la revisión de su móvil sin su consentimiento. Todo ello, sumado al trato denigrante que recibía, habría generado un ambiente hostil, según recoge la denuncia. La instrucción también ha tenido en cuenta un episodio en el que la denunciante afirma haber recibido un beso en la comisura de los labios sin permiso.

Como medida cautelar, tras la declaración del comisario ante el juez, se acordó que no pudiera mantener ningún tipo de comunicación de servicio con la subinspectora, ni directa ni indirectamente. El procedimiento sigue en la Audiencia Nacional pendiente de la conclusión de los informes técnicos solicitados sobre las grabaciones y de la información internacional que se está recabando.

Temas Relacionados

Acoso SexualAgresión SexualPolicía Nacional EspañaPolicía NacionalMinisterio Del Interior EspañaMinisterio Del InteriorEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex

Silvana, ‘nonna’ cocinera con 82 años: “Con unos tomates cherry, pistachos y guindilla preparo este primer plato en solo 10 minutos”

Silvana Bini, más conocida como Silvi, es todo un fenómeno viral gracias a sus recetas de cocina tradicional, platos fáciles y rápidos con el sello de la ‘nonna’

Silvana, ‘nonna’ cocinera con 82

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del

Las lluvias de enero y febrero en España han duplicado los niveles habituales en estas fechas: Andalucía y Extremadura han liderado las precipitaciones

Las únicas excepciones han estado en una franja del Cantábrico, desde Asturias hasta el País Vasco, además de un área interna de Aragón, con cantidades inferiores a la media

Las lluvias de enero y

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

La falta de pruebas sobre datos clave del menor, como la nacionalidad o la mayoría de edad, ha motivado la decisión de la justicia de devolver un expediente de adopción internacional al punto de partida

Un tribunal ordena repetir un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un tribunal ordena repetir un

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

Arranca la campaña en Castilla y León: el PSOE busca un cambio de tornas y el PP no complicarse su futuro con un Vox catapultado

La empresa de seguridad de la exconcejala del PP sigue engordando sus cuentas gracias a los contratos de Madrid: 10,8 millones para vigilar pisos protegidos y 968.000 euros para los centros deportivos

ECONOMÍA

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral:

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “En el trabajo te deben exigir según tu salario, no según tu capacidad”

Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Abre este martes el plazo de inscripción para las 422 nuevas viviendas públicas desde 574 euros en la Comunidad de Madrid

El IPC se mantiene en el 2,3% en febrero gracias a la caída del precio de la luz

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Es importante que conozcas los derechos laborales que te pueden ayudar a conciliar tu vida familiar en 2026”

DEPORTES

Los equipos españoles ya tienen

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions