España

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

Los jueces pueden anular o declarar improcedente un despido si la empresa obtiene la prueba del robo sin cumplir las garantías previstas en la legislación laboral

Guardar
Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

Incluso en situaciones que parecen evidentemente culpa del trabajador, como el robo en el lugar de trabajo, la legislación laboral española puede proteger al empleado más de lo que muchos imaginan. El abogado Juanma Lorente advierte de que “incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente o nulo y tener la empresa que pagarte una indemnización”.

La clave para entender esta situación reside en el procedimiento que deben seguir las empresas cuando realizan registros personales a sus trabajadores. “Si la empresa quiere registrarte el bolso, tiene que estar, siempre que se pueda, un representante de los trabajadores presente cuando te lo registre o, en su defecto, un empleado cualquiera de la empresa”, explica Lorente en un video publicado en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista), subrayando el derecho fundamental de los empleados a la protección de su intimidad y a contar con garantías durante cualquier intervención.

Este requisito no es una simple formalidad. El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores establece que los registros sobre la persona del trabajador, su taquilla o sus efectos particulares solo podrán realizarse cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial o de otros trabajadores, y siempre dentro del centro de trabajo y durante la jornada laboral. Además, deben respetar al máximo la dignidad y la intimidad del empleado y contar con la presencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia, de otro empleado.

El despido puede ser anulado

En la práctica, esto significa que, aunque un trabajador sea sorprendido llevándose un artículo ajeno, si el registro se realiza sin cumplir estas exigencias legales, la prueba obtenida puede perder validez en un procedimiento judicial. Por lo tanto, el despido basado en dicha prueba puede ser considerado improcedente o incluso nulo, dependiendo de las circunstancias concretas del caso.

Un trabajador es despedido del
Un trabajador es despedido del empleo. (Adobe)

La diferencia jurídica es relevante. Un despido improcedente implica que la empresa debe optar entre readmitir al trabajador o pagarle una indemnización, calculada en función de su antigüedad. En cambio, si el despido se declara nulo, algo que ocurre cuando se vulneran derechos fundamentales, la empresa está obligada a readmitir al trabajador y abonarle los salarios dejados de percibir durante el tiempo que duró el proceso.

Antecedentes que respaldan la norma

Los tribunales españoles han reiterado en diversas ocasiones que el respeto a las garantías formales es esencial para que una sanción laboral sea válida. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han señalado que las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad o a la dignidad del trabajador, no pueden utilizarse para justificar un despido.

En casos recientes, los tribunales han dado la razón a los empleados, invalidando despidos fundamentados en pruebas obtenidas sin la debida presencia de testigos requeridos por la ley. Así, aunque el hurto haya sido real, la vulneración del procedimiento puede inclinar la balanza judicial a favor del trabajador. El abogado concluye señalando el alcance real de estas normas y anima a la reflexión: “Es una locura, pero esto es así. Legalmente, ya hay sentencias que le dan razón al trabajador en estos temas”.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesDespidoDespido ImprocedenteEmpleoTrabajadores EspañaEmpresas EspañaRedes SocialesTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex

La Aemet avisa del cambio de tiempo por la borrasca Regina: estas son las regiones en las que dejará lluvia, nieve y granizo

Los meteorólogos advierten de que “las precipitaciones serán abundantes y se podrán producir inundaciones locales” en el sur y el este de la península

La Aemet avisa del cambio

Los Morancos, en el centro de la polémica tras su visita a ‘El Hormiguero’ por su comentarios sobre Jorge Javier Vázquez

Los hermanos Cadaval acudieron al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo espectáculo, ‘Bota Antonia’

Los Morancos, en el centro

La vida de Juan Carlos I y Froilán en Abu Dabi tras el conflicto con Irán: “Nadie asegura que esto no se vaya a ir complicando”

El padre de Felipe VI y el hijo de la infanta Elena residen en los Emiratos Árabes, una región que, por el momento, no está involucrada directamente en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

La vida de Juan Carlos

Las 5 frutas de temporada que tienes que incluir en tu alimentación para cuidar el corazón y proteger los huesos

El perfil nutricional de algunos alimentos son aliados de la salud y el bienestar integral

Las 5 frutas de temporada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un pescadero deberá pagar más

Un pescadero deberá pagar más de 30.000 euros por realizar pedidos y no pagar la mercancía: afirmó que otra persona usaba su nombre

Vídeo: Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio con un avión del Ejército del Aire

Alertan del “mal estado” de los vehículos de la Guardia Civil para traslado de presos: el 40% no tiene cinturones de seguridad y la antigüedad media es de 11 años

Cómo preparar tu coche para primavera: todo lo que debes comprobar

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

El peor dato de emancipación en 130 años: los nacidos entre 1992 y 2001 viven más tiempo con sus padres

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”