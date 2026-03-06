Claudia Nicolasa, psicóloga: “¿Realmente te duele haber perdido a esa persona o más bien te duele que no te elija?”

La psicóloga Claudia Nicolasa explica que, en ocasiones, el dolor tras una ruptura no se produce solamente por la pérdida del vínculo. (Freepik)

Las rupturas sentimentales suelen venir acompañadas de una mezcla compleja de emociones. Tristeza, frustración, nostalgia o incluso enfado son reacciones habituales cuando una relación termina o cuando algo que parecía prometedor no llega a consolidarse. En esos momentos, muchas personas interpretan el dolor como una señal directa de cuánto les importaba la otra persona.

Sin embargo, la experiencia emocional que sigue a un rechazo o a una ruptura no siempre tiene una única causa. A menudo, lo que se siente como una pérdida afectiva puede estar entrelazado con otros factores más profundos relacionados con la propia percepción personal. El final de una relación puede remover inseguridades, expectativas frustradas o ideas que se tenían sobre uno mismo y sobre el futuro.

Por eso, en algunos casos, el sufrimiento posterior a una ruptura no procede únicamente de la ausencia de esa persona. También puede tener que ver con la sensación de haber perdido algo que se consideraba importante para la propia identidad o autoestima. Es decir, no solo se pierde un vínculo, sino también la imagen que se había construido alrededor de él.

Durante una ruptura es frecuente experimentar tanto síntomas psicológicos como físicos. (Freepik)

La psicóloga Claudia Nicolasa explica en uno de sus vídeos (@claudianicolasa en TikTok) que, tras una ruptura o un rechazo, muchas personas interpretan su malestar de una forma que no siempre se ajusta a lo que realmente está ocurriendo a nivel emocional. “¿Realmente te duele haber perdido a esa persona o más bien te duele que no te haya elegido?”, plantea.

La herida narcisista

Según la experta, después de una ruptura, un rechazo o incluso de esas relaciones ambiguas que nunca llegan a consolidarse, es frecuente que aparezca una necesidad intensa de recuperar el vínculo. “Vemos que muchas personas se obsesionan con recuperar a esa persona porque creen que así volverán a sentirse bien. Creen que lo que les duele es haber perdido a esa persona”.

Sin embargo, esa interpretación no siempre refleja el origen real del dolor. Nicolasa explica que, en muchos casos, el malestar tiene que ver con lo que en psicología se denomina una herida narcisista, que “no tiene nada que ver con que seas o no narcisista”.

El dolor tras una ruptura a veces se debe a la conocida como herida narcisista. (Freepik)

Este concepto no se refiere al narcisismo como rasgo de personalidad, sino a una reacción emocional ante un golpe en la forma en que una persona se percibe a sí misma. “Lo que duele es un golpe a la autoimagen, al ego”. Desde esta perspectiva, el rechazo activa emociones profundamente humanas relacionadas con la vulnerabilidad, como es el caso de “la vergüenza, el miedo a no ser suficiente, el sentirse rechazado”.

La psicóloga subraya que esto no significa que la otra persona no tenga ninguna importancia emocional. Sin embargo, en determinadas situaciones, el peso que se le atribuye puede estar amplificado por el impacto del rechazo. “No es que esa persona no te importe nada, pero realmente no es tan importante para ti como crees, sino la huella que ese rechazo ha dejado en ti”.

Comprender esta diferencia puede tener un efecto importante en la manera en que se afronta el proceso posterior a la ruptura. Cuando el foco deja de estar exclusivamente en recuperar al otro, se abre la posibilidad de mirar hacia dentro y analizar qué es lo que realmente se necesita para sanar, que es “reconstruir tu valor tú mismo sin pedir a nadie que te lo devuelva”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La experta también recuerda que los vínculos afectivos profundos no se construyen de forma inmediata. El desarrollo de una relación sólida requiere tiempo, experiencias compartidas y una conexión que se consolida progresivamente. “Evidentemente, cuando una relación inicial falla, molesta, fastidia, arruina ilusiones, esperanzas”, explica.

Por eso, cuando el dolor que sigue a una relación breve o incipiente se vuelve especialmente intenso o persistente, puede ser una señal de que el conflicto emocional va más allá de la pérdida de la relación en sí. “Cuando el dolor es obsesivo por una persona con la que realmente no hay un vínculo profundo, eso probablemente nos hable más de una herida narcisista”.