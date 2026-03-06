España

Claudia Nicolasa, psicóloga: “¿Realmente te duele haber perdido a esa persona o más bien te duele que no te elija?”

La experta señala que en este dolor influyen factores relacionados con la vulnerabilidad, como la vergüenza o el miedo a no ser suficiente

Guardar
La psicóloga Claudia Nicolasa explica
La psicóloga Claudia Nicolasa explica que, en ocasiones, el dolor tras una ruptura no se produce solamente por la pérdida del vínculo. (Freepik)

Las rupturas sentimentales suelen venir acompañadas de una mezcla compleja de emociones. Tristeza, frustración, nostalgia o incluso enfado son reacciones habituales cuando una relación termina o cuando algo que parecía prometedor no llega a consolidarse. En esos momentos, muchas personas interpretan el dolor como una señal directa de cuánto les importaba la otra persona.

Sin embargo, la experiencia emocional que sigue a un rechazo o a una ruptura no siempre tiene una única causa. A menudo, lo que se siente como una pérdida afectiva puede estar entrelazado con otros factores más profundos relacionados con la propia percepción personal. El final de una relación puede remover inseguridades, expectativas frustradas o ideas que se tenían sobre uno mismo y sobre el futuro.

Por eso, en algunos casos, el sufrimiento posterior a una ruptura no procede únicamente de la ausencia de esa persona. También puede tener que ver con la sensación de haber perdido algo que se consideraba importante para la propia identidad o autoestima. Es decir, no solo se pierde un vínculo, sino también la imagen que se había construido alrededor de él.

Durante una ruptura es frecuente
Durante una ruptura es frecuente experimentar tanto síntomas psicológicos como físicos. (Freepik)

La psicóloga Claudia Nicolasa explica en uno de sus vídeos (@claudianicolasa en TikTok) que, tras una ruptura o un rechazo, muchas personas interpretan su malestar de una forma que no siempre se ajusta a lo que realmente está ocurriendo a nivel emocional. “¿Realmente te duele haber perdido a esa persona o más bien te duele que no te haya elegido?”, plantea.

La herida narcisista

Según la experta, después de una ruptura, un rechazo o incluso de esas relaciones ambiguas que nunca llegan a consolidarse, es frecuente que aparezca una necesidad intensa de recuperar el vínculo. “Vemos que muchas personas se obsesionan con recuperar a esa persona porque creen que así volverán a sentirse bien. Creen que lo que les duele es haber perdido a esa persona”.

Sin embargo, esa interpretación no siempre refleja el origen real del dolor. Nicolasa explica que, en muchos casos, el malestar tiene que ver con lo que en psicología se denomina una herida narcisista, que “no tiene nada que ver con que seas o no narcisista”.

El dolor tras una ruptura
El dolor tras una ruptura a veces se debe a la conocida como herida narcisista. (Freepik)

Este concepto no se refiere al narcisismo como rasgo de personalidad, sino a una reacción emocional ante un golpe en la forma en que una persona se percibe a sí misma. “Lo que duele es un golpe a la autoimagen, al ego”. Desde esta perspectiva, el rechazo activa emociones profundamente humanas relacionadas con la vulnerabilidad, como es el caso de “la vergüenza, el miedo a no ser suficiente, el sentirse rechazado”.

La psicóloga subraya que esto no significa que la otra persona no tenga ninguna importancia emocional. Sin embargo, en determinadas situaciones, el peso que se le atribuye puede estar amplificado por el impacto del rechazo. “No es que esa persona no te importe nada, pero realmente no es tan importante para ti como crees, sino la huella que ese rechazo ha dejado en ti”.

Comprender esta diferencia puede tener un efecto importante en la manera en que se afronta el proceso posterior a la ruptura. Cuando el foco deja de estar exclusivamente en recuperar al otro, se abre la posibilidad de mirar hacia dentro y analizar qué es lo que realmente se necesita para sanar, que es “reconstruir tu valor tú mismo sin pedir a nadie que te lo devuelva”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La experta también recuerda que los vínculos afectivos profundos no se construyen de forma inmediata. El desarrollo de una relación sólida requiere tiempo, experiencias compartidas y una conexión que se consolida progresivamente. “Evidentemente, cuando una relación inicial falla, molesta, fastidia, arruina ilusiones, esperanzas”, explica.

Por eso, cuando el dolor que sigue a una relación breve o incipiente se vuelve especialmente intenso o persistente, puede ser una señal de que el conflicto emocional va más allá de la pérdida de la relación en sí. “Cuando el dolor es obsesivo por una persona con la que realmente no hay un vínculo profundo, eso probablemente nos hable más de una herida narcisista”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaAmorParejasSalud MentalSalud Mental EspañaVirales EspañaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora de las reacciones de España y de la UE a la guerra en Irán, en directo: Bruselas descarta por ahora riesgos para el suministro energético pese al cierre de Ormuz

En el séptimo día de los enfrentamientos entre los Estados Unidos, Israel e Irán, el estrecho de Ormuz sigue cerrado, algunos estados han movilizado capacidades militares defensivas a Chipre y la Comisión Europea transmite tranquilidad ante la volatilidad del mercado

Última hora de las reacciones

Fran Sánchez, psicólogo: “Cuidado con permitirte conocer a alguien que te gusta pero aparece y desaparece cuando le da la gana”

El terapeuta habla de las relaciones intermitentes, sus trampas y sus consecuencias

Fran Sánchez, psicólogo: “Cuidado con

Bruselas asegura que “no existen preocupaciones sobre la seguridad del suministro” energético a pesar del cierre del estrecho de Ormuz

Ditte Juul Jorgensen, Directora General de Energía de la Comisión Europea, ha trasladado que el impacto del conflicto entre EEUU, Israel e Irán será “manejable” y que la volatilidad de los precios “refleja incertidumbre más que realidades del mercado”

Bruselas asegura que “no existen

Reino Unido se rearma en Oriente Medio con 3.000 militares en Chipre y cazas en Qatar o Jordania ante los ataques a “fuerzas de la coalición”

El ministro de Defensa, John Healey, ha afirmado que “hay que estar dispuesto a adaptar las medidas que se toman”

Reino Unido se rearma en

Sara Carbonero vuelve a causar preocupación tras compartir una imagen en sus redes sociales: ¿ingresada de nuevo en el hospital?

La expareja de Iker Casillas ha estado atravesando un delicado estado de salud que ha mantenido en vilo a sus seguidores y seres queridos

Sara Carbonero vuelve a causar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil sigue sin

La Guardia Civil sigue sin facilitar el documento que avala el desalojo del cuartel de Torrelaguna a los agentes afectados después de tres meses

Vox expulsa de forma definitiva a Javier Ortega Smith del partido

El PP confirma que Vox votará en contra de la investidura de María Guardiola en Extremadura

Masih Alinejad, activista iraní, a Pedro Sánchez: “¿Cómo se atreve a utilizar los cuerpos de mi gente como munición política?”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma que no se puede aceptar el “desprecio” con el que Trump habla de España

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Debería ayudar a la reducción de la jornada, pero hay tareas donde la interacción humana será indispensable”

Los depósitos a plazo fijo pierden ‘interés’ y su rentabilidad cae hasta el 1,64%, un 22% en un año: “Ya no compensan tanto”

La productividad en España es la mitad que en la UE y sube lento, pero más lento sube lo que te pagan por hora

Cómo cotizan las monjas: son autónomas y muchas quedan sin pensión

DEPORTES

Las posibles consecuencias económicas de

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Andrés Iniesta nombrado nuevo director deportivo de la selección de Marruecos

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza

La FIFA viajará a España para examinar los estadios del Mundial 2030: estos son los que están bajo la lupa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se pronuncian sobre el conflicto de Oriente Medio que ha dejado a algunos jugadores atrapados