Luna Palma, psiquiatra: “Puedes tener una depresión clínica sin sentirte triste. Es más común de lo que crees”

Una mujer angustiada en una imagen de recurso. (Adobe Stock)

La depresión es uno de los trastornos mentales más comunes en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que al menos el 4% de la población mundial experimenta este trastorno. Cualquier persona puede ser vulnerable a la depresión, aunque ciertas circunstancias vitales, como el haber atravesado experiencias de abuso, pérdidas significativas o altos niveles de estrés, elevan el riesgo de desarrollar este trastorno.

La gravedad de la depresión se clasifica según la cantidad y la intensidad de los síntomas, así como por la medida en que afectan a la funcionalidad de la persona. Existen diferentes patrones, como el episodio único (el primero y único de la persona), el recurrente (con al menos dos episodios) y el trastorno bipolar, caracterizado por la alternancia de episodios depresivos y periodos de síntomas maníacos, incluyendo euforia, aumento de la energía, pensamientos acelerados y conductas impulsivas.

Durante un episodio depresivo, la persona suele experimentar un estado de ánimo persistentemente deprimido, que puede ir acompañado de sentimientos de irritabilidad o vacío y la incapacidad de disfrutar actividades antes placenteras. La OMS establece que estos episodios persisten la mayor parte del día y durante un mínimo de dos semanas consecutivas, diferenciándose de las fluctuaciones normales del estado de ánimo.

El cuadro sintomático puede incluir dificultad de concentración, sentimientos excesivos de culpa, baja autoestima, desesperanza respecto al futuro, ideas de muerte o suicidio, severas alteraciones en el sueño, variaciones notables en el apetito o el peso y agotamiento constante. Este conjunto de síntomas puede tener un efecto negativo sobre cualquier aspecto de la vida, tanto en el hogar y en el entorno escolar como en el trabajo y en la comunidad. No obstante, hay muchas personas que enfrentan la depresión sin saberlo.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

“No lloran, no se sienten tristes, pero aun así están deprimidos”

La psiquiatra Luna Palma, que divulga sobre en salud mental a través de su cuenta de TikTok (@dra.luna.palma), explica en una de sus publicaciones que “puedes tener una depresión clínica sin sentirte triste” y esa situación es “más común de lo que crees”. La aparición de apatía y la pérdida de placer o motivación pueden ser señales que pasan desapercibidas tanto para el entorno como para quienes las padecen. Palma indica que hay quienes “cumplen todos los criterios para una depresión, pero que, sin embargo, no muestran tristeza”. Esa ausencia de llanto o abatimiento suele generar confusión: “No lloran, no se sienten tristes, pero aun así están deprimidos”.

En muchas consultas, cuenta, en las conversaciones iniciales no se asocian de inmediato los síntomas con un cuadro depresivo. Palma explica que es habitual encontrarse con personas que consultan “por dolores crónicos, por insomnio, y al final lo que tienen ahí es una depresión”, aunque no reconozcan sus síntomas por la falta de tristeza y demoren en buscar ayuda.

La invisibilidad de estos síntomas tiene otra consecuencia: la incomprensión del entorno. Para la psiquiatra, frases como “¿pero cómo vas a estar mal si lo tienes todo?” resultan perjudiciales, ya que “lo único que hacen es invalidar los sentimientos de otras personas y producen lo contrario”, es decir, que quien lo padece tema hablar de lo que le ocurre. “La depresión no siempre tiene cara de pena”, ya que puede manifestarse como “rutina vacía, cama de la que cuesta salir o incluso de sonrisa automática”.