Aurelio Rojas, cardiólogo: “Hay un fruto seco muy superior a nivel científico para mejorar tu salud cardiovascular”

La preocupación por la salud cardiovascular ha crecido en las últimas décadas, impulsada por el aumento de enfermedades crónicas vinculadas a estilos de vida poco saludables. Factores como la alimentación, el sedentarismo y el estrés han colocado al corazón en el centro del debate médico y social.

Dentro de este contexto, la búsqueda de estrategias sencillas y efectivas para reducir el riesgo de infarto y otras afecciones cardíacas es una prioridad tanto para profesionales como para la población general. Un cambio sencillo en la dieta puede tener un efecto profundo en la salud cardiovascular.

Así lo sostiene en su TikTok el cardiólogo Aurelio Rojas (@doctorrojass), quien destaca la contundencia de la evidencia científica y señala: “hay un fruto seco tremendamente superior si lo comparamos con el resto a nivel científico para mejorar tu salud y la de tu corazón. Vas a flipar”.

Menos colesterol dañino

La recomendación de Rojas parte de la revisión de datos científicos recientes. Al analizar en profundidad sus propiedades, remite al metaanálisis del American Journal of Clinical Nutrition para subrayar un hallazgo relevante: “mostró sorprendentes reducciones de hasta un 10 % del LDL oxidado en las personas que lo consumen”.

Este resultado evidencia que no es una simple reducción general del colesterol, sino una acción directa sobre el denominado “colesterol de los infartos y los ictus”. El LDL oxidado, considerado particularmente dañino, está relacionado con la formación de placas en las arterias y con el desarrollo de eventos cardiovasculares graves. Por esto, la capacidad de un alimento para reducirlo adquiere especial importancia en la prevención.

El beneficio va más allá del colesterol. Según detalla Rojas, uno de los aspectos más novedosos es la influencia sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca: “aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que puedes medir con tu reloj, y es uno de los marcadores más modernos de salud, juventud y fuerza de tu corazón”. Este efecto se debe a que “modula la actividad del sistema nervioso parasimpático, que contrarresta los efectos negativos del estrés”.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un indicador cada vez más valorado en cardiología, ya que refleja la capacidad del organismo para adaptarse a situaciones de tensión y recuperarse tras esfuerzos. Un aumento en esta medida suele asociarse con un menor riesgo de enfermedades y una mejor recuperación ante situaciones adversas.

Menos inflamación y menor riesgo de infarto

La disminución de la inflamación aparece como otro pilar clave. El cardiólogo puntualiza: “reduce la inflamación sistémica, la causa común de todas las enfermedades no transmisibles del siglo XXI”. La inflamación crónica, detectada a través de marcadores como la PCR ultrasensible, se vincula con patologías como la diabetes, la hipertensión y ciertos tipos de cáncer.

Además, sostiene que esta acción beneficiosa puede verse en análisis habituales, puesto que se han observado reducciones de “la PCR ultrasensible entre un diez y 15 %” en quienes incorporan este fruto seco a su dieta.

Al observar las consecuencias prácticas, Rojas recurre a los resultados del estudio Predimed. Allí se demostró que al incorporar treinta gramos de nueces diarios, el riesgo de infarto se reduce de manera considerable.

“Mostró que las personas que tomaban treinta gramos de nueces al día, en torno a seis a ocho, dependiendo del tamaño, tenían un 30 % menos riesgo de tener un infarto. Mejor que muchísimas pastillas”, comenta el experto. Este tipo de recomendaciones cobra relevancia cuando se busca incorporar hábitos sencillos, accesibles y con respaldo científico, capaces de marcar la diferencia en la salud pública.