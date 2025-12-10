Aurelio Rojas, cardiólogo: “Con solo una silla puedes descubrir si tu corazón es más joven o más viejo que tu edad real”

El cardiólogo Aurelio Rojas en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales. (@doctorrjoas/Tiktok)

El corazón es el motor del cuerpo y su trabajo constante para bombear sangre permite que el cuerpo reciba el oxígeno y los nutrientes que necesita, mientras se deshace de todo lo que le sobra. Todo esto no lo hace solo: este órgano vital necesita un cuidado que pasa por adoptar buenos hábitos como la dieta equilibrada, regular el estrés o el ejercicio regular.

De hecho, aunque pocos lo conocen, la salud el corazón depende en gran parte de la fuerza muscular. "Los estudios muestran que una menor fuerza de agarre aumenta hasta un 16% el riesgo de muerte por cualquier causa y que la potencia de las piernas es uno de los mejores indicadores de salud cardiovascular y longevidad", asegura el cardiólogo Aurelio Rojas en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales.

De todos los músculos que se pueden entrenar, el doctor Rojas lo tiene claro: “Empieza por tus piernas”. Según el especialista, las piernas son el “motor metabólico” del cuerpo, pues “regulan mejor la glucosa, aumentan la reserva funcional, mantienen tu equilibrio y previenen caídas, una de las principales causas de mortalidad en mayores”, explica. En ese sentido, tener una buena fuerza muscular en las piernas puede ser una herramienta para proteger al corazón. Para saber cómo está nuestra salud cardiovascular, existe un sencillo test que puede darnos alguna pista: el test de la silla.

Una silla para predecir la salud cardiaca

Mantener la fuerza en las piernas es importante para mantener una buena salud metabólica, según Rojas. (Freepik)

Según Rojas, “con solo una silla como esta, puedes descubrir si tu corazón es más joven o más viejo que tu edad real". Esta prueba, con gran respaldo científico, “consiste en poner tu cronómetro durante 30 segundos, durante los cuales vas a sentarte y a levantarte de una silla muy importante sin utilizar las manos”, explica el especialista.

Para hacer el ejercicio correctamente, hay que sentarse completamente, con los dos pies apoyados en el suelo y los brazos cruzados sobre el pecho. El resultado de la prueba varía según la edad y el sexo de la persona: según el portal web Osteo Mujer, los hombres de entre 40-49 deben lograr unas 29 repeticiones del ejercicio en 30 segundos, mientras que las mujeres deben alcanzar las 25 (23-27). El número de repeticiones medias baja según crece la edad, hasta llegar a los 80-90 años, cuando se recomiendan unas 14 repeticiones para ellas y 17 para ellos.

Pero el doctor Rojas da un objetivo general para todo el mundo: alcanzar las 15 repeticiones, lo que indicará “que tienes una mejor fuerza, una mayor resistencia y una edad biológica en tu corazón más joven que tu edad real”, asegura Rojas. Por el contrario, “si te cuesta o no llegas a 15 repeticiones, no pasa nada. Simplemente, empieza a entrenar la fuerza de tus piernas hoy mismo, porque sabemos que de ellas dependen tu corazón y tu futuro”, dice el cardiólogo.

El doctor Rojas recomienda realizar entrenamientos de fuerza dos o tres veces a la semana, centrándose especialmente en ejercicios focalizados en las piernas, como las sentadillas, zancadas, elevaciones de talón... Aplicando estos consejos, “puedes mejorar tu capacidad funcional hasta un 30% en 12 semanas, y eso —literalmente— cambia tu futuro", concluye.