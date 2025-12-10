España

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Con solo una silla puedes descubrir si tu corazón es más joven o más viejo que tu edad real”

Esta sencilla prueba revela la fuerza muscular de una persona, determinante para una buena salud cardiovascular

Guardar
El cardiólogo Aurelio Rojas en
El cardiólogo Aurelio Rojas en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales. (@doctorrjoas/Tiktok)

El corazón es el motor del cuerpo y su trabajo constante para bombear sangre permite que el cuerpo reciba el oxígeno y los nutrientes que necesita, mientras se deshace de todo lo que le sobra. Todo esto no lo hace solo: este órgano vital necesita un cuidado que pasa por adoptar buenos hábitos como la dieta equilibrada, regular el estrés o el ejercicio regular.

De hecho, aunque pocos lo conocen, la salud el corazón depende en gran parte de la fuerza muscular. "Los estudios muestran que una menor fuerza de agarre aumenta hasta un 16% el riesgo de muerte por cualquier causa y que la potencia de las piernas es uno de los mejores indicadores de salud cardiovascular y longevidad", asegura el cardiólogo Aurelio Rojas en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales.

De todos los músculos que se pueden entrenar, el doctor Rojas lo tiene claro: “Empieza por tus piernas”. Según el especialista, las piernas son el “motor metabólico” del cuerpo, pues “regulan mejor la glucosa, aumentan la reserva funcional, mantienen tu equilibrio y previenen caídas, una de las principales causas de mortalidad en mayores”, explica. En ese sentido, tener una buena fuerza muscular en las piernas puede ser una herramienta para proteger al corazón. Para saber cómo está nuestra salud cardiovascular, existe un sencillo test que puede darnos alguna pista: el test de la silla.

Una silla para predecir la salud cardiaca

Mantener la fuerza en las
Mantener la fuerza en las piernas es importante para mantener una buena salud metabólica, según Rojas. (Freepik)

Según Rojas, “con solo una silla como esta, puedes descubrir si tu corazón es más joven o más viejo que tu edad real". Esta prueba, con gran respaldo científico, “consiste en poner tu cronómetro durante 30 segundos, durante los cuales vas a sentarte y a levantarte de una silla muy importante sin utilizar las manos”, explica el especialista.

Para hacer el ejercicio correctamente, hay que sentarse completamente, con los dos pies apoyados en el suelo y los brazos cruzados sobre el pecho. El resultado de la prueba varía según la edad y el sexo de la persona: según el portal web Osteo Mujer, los hombres de entre 40-49 deben lograr unas 29 repeticiones del ejercicio en 30 segundos, mientras que las mujeres deben alcanzar las 25 (23-27). El número de repeticiones medias baja según crece la edad, hasta llegar a los 80-90 años, cuando se recomiendan unas 14 repeticiones para ellas y 17 para ellos.

Pero el doctor Rojas da un objetivo general para todo el mundo: alcanzar las 15 repeticiones, lo que indicará “que tienes una mejor fuerza, una mayor resistencia y una edad biológica en tu corazón más joven que tu edad real”, asegura Rojas. Por el contrario, “si te cuesta o no llegas a 15 repeticiones, no pasa nada. Simplemente, empieza a entrenar la fuerza de tus piernas hoy mismo, porque sabemos que de ellas dependen tu corazón y tu futuro”, dice el cardiólogo.

El doctor Rojas recomienda realizar entrenamientos de fuerza dos o tres veces a la semana, centrándose especialmente en ejercicios focalizados en las piernas, como las sentadillas, zancadas, elevaciones de talón... Aplicando estos consejos, “puedes mejorar tu capacidad funcional hasta un 30% en 12 semanas, y eso —literalmente— cambia tu futuro", concluye.

Temas Relacionados

FuerzaCorazónEnfermedades cardiovascularesMédicosRedes socialesTiktokTiktok EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Isabel Pantoja llega a un acuerdo millonario con Netflix: dos producciones centradas en su vida, una docuserie y una serie de ficción

La tonadillera se reunió con el gigante estadounidense para vender la narrativa de su vida y poder saldar sus deudas con Hacienda

Isabel Pantoja llega a un

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

El 27% de las trabajadoras que solicitan reducción de jornada por cuidado de hijos sufre represalias, mientras que el 41% de los contratos temporales de mujeres embarazadas no se renueva

Siete de cada diez mujeres

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

La propuesta de identificar a los perros mediante su ADN para multar a los dueños que no recojan los excrementos abre una discusión en redes sociales

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá

Muere una mujer en Catarroja tras pasar tres días en la UCI por una presunta agresión de su pareja

El hombre había sido detenido, pero fue puesto en libertad con medidas cautelares horas antes del fallecimiento de la víctima

Muere una mujer en Catarroja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional desmantela un

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

Alejandro Flores, educador canino: “Habrá multas de hasta 300 euros por no tener a tu perro registrado en el ADN canino”

Mario, un español viviendo en Australia: “Esto es lo que hago para cobrar casi 40 euros la hora un domingo”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo