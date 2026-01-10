Aurelio Rojas, cardiólogo: “Esta fruta puede cambiarte por completo en tan solo cuatro días, sobre todo si sufres estrés y ansiedad”

El cardiólogo Aurelio Rojas habla sobre los kiwis (Composición Infobae)

El impacto de la alimentación saludable en la gestión del estrés y la ansiedad ha cobrado relevancia en la conversación pública, especialmente cuando voces médicas destacan opciones simples y efectivas. Entre las recomendaciones recientes, el kiwi surge como protagonista gracias a las afirmaciones del cardiólogo Aurelio Rojas.

Los efectos de una simple fruta, según ha comentado Aurelio Rojas en un reciente vídeo compartido en su cuenta de TikTok (@doctorrojass), podrían transformar el bienestar en apenas unos días. El cardiólogo destaca con claridad: “Esta fruta puede cambiarte por completo en tan solo cuatro días, sobre todo si sufres de estrés y ansiedad”, una afirmación que capta la atención, sobre todo al referirse al kiwi.

Al comentar sobre la rapidez del efecto, Rojas puntualiza las razones detrás de estos beneficios: “Porque esta fruta es una bomba biológica natural. Vitamina C altísima, fibra que regula tu sistema digestivo y tu eje intestino-cerebro, elevados niveles de potasio y antioxidantes que contrarrestan la inflamación del estrés”. Estos componentes, afirma, marcan la diferencia frente a otros alimentos.

Alternativa natural al estrés

La referencia a los datos empíricos es central en su argumento. El especialista remite a un estudio publicado recientemente en el British Journal of Nutrition, donde se encontró que “consumir dos kiwis al día, nada más que eso, solo dos durante dos semanas, mejoró el bienestar general en un sesenta por ciento, redujo la fatiga y el cansancio en un treinta y cinco por ciento y redujo significativamente los niveles de estrés de los que lo consumieron”. Los números sobresalen en los resultados, especialmente el sesenta por ciento de mejora en el bienestar.

Al abordar el papel aislado de los nutrientes, Rojas aclara una diferencia fundamental: “La vitamina C sola ayuda, sí. Eso es algo que ya sabíamos, pero el kiwi entero, por esta combinación sinérgica de nutrientes, mejora mucho más tu salud que consumir vitamina C sola”. Así, el especialista insiste en los beneficios específicos del consumo del kiwi como fruta entera y su efecto más allá de los suplementos individuales.

Para quienes buscan alternativas naturales ante el estrés, las palabras del cardiólogo resultan directas: “Energía, ánimo, descanso y sin efectos secundarios. Solo salud en cada mordisco”. A partir de las afirmaciones de Rojas, el kiwi se consolida como una opción destacada en el ámbito de la salud preventiva.

Recomendaciones y beneficios

La insistencia en consumir la fruta entera y no solo suplementos aislados responde al argumento de la “combinación sinérgica de nutrientes” que potencia los resultados observados en el estudio citado. La referencia concreta a la mejora del bienestar en “un sesenta por ciento” y la reducción del “cansancio en un treinta y cinco por ciento” refuerza la contundencia del mensaje. El cardiólogo subraya que “solo dos” kiwis al día son suficientes, una recomendación que facilita la incorporación a la rutina diaria.

El énfasis de Rojas en que el kiwi ofrece “energía, ánimo, descanso y sin efectos secundarios” se alinea con la creciente demanda de soluciones naturales, seguras y accesibles para el manejo del estrés. Los componentes del kiwi, en palabras del especialista, actúan sobre el sistema digestivo y el eje intestino-cerebro, lo que resulta relevante en el contexto de la salud mental y el bienestar emocional.

El mensaje final de “solo salud en cada mordisco” sintetiza la propuesta de Rojas: una alternativa práctica, respaldada por evidencia y orientada a quienes buscan mejorar su calidad de vida a través de la alimentación.