Alberto Ramírez, psicólogo: “El 50% de personas que atiendo en consulta por ansiedad o depresión tienen como detonante su relación de pareja”

Muchos casos de ansiedad o depresión tienen como detonante la relación de pareja, según el psicólogo Alberto Ramírez. (Freepik)

Las relaciones de pareja suelen ocupar un lugar central en la vida emocional de muchas personas. En ellas se depositan expectativas, proyectos de futuro y una parte importante de la identidad afectiva. Sin embargo, no siempre son espacios de cuidado o bienestar. En algunos casos, en el interior de la relación se instauran dinámicas dañinas que pasan desapercibidas durante mucho tiempo.

Estas a menudo se confunden con etapas difíciles o con conflictos puntuales propios de cualquier convivencia. El desgaste emocional puede manifestarse de formas indirectas: cansancio, tristeza persistente, ansiedad o una sensación difusa de malestar que cuesta identificar.

En ocasiones, además, estas dinámicas no surgen únicamente de lo que ocurre en el presente. Pueden ser vestigios de experiencias afectivas anteriores o de aprendizajes emocionales adquiridos en etapas tempranas de la vida. Las heridas de relaciones pasadas o los modelos de apego interiorizados pueden influir en cómo se vive el amor y en cómo se responde dentro de la pareja.

En los vínculos emocionales pueden influir las experiencias pasadas y los patrones aprendidos en etapas tempranas. (Freepik)

El psicólogo Alberto Ramírez observa este fenómeno con frecuencia en consulta. Según explica en uno de sus vídeos de TikTok (@albertopsi.mentalmadrid), muchos de los problemas de salud mental que atiende están relacionados, de forma directa o indirecta, con el ámbito afectivo: “Aproximadamente el 50 % de las personas que atiendo en consulta por ansiedad o depresión tienen como detonante su relación de pareja”, afirma.

El miedo al abandono o la inseguridad emocional

El detonante no siempre se identifica de manera inmediata. Las personas suelen acudir a terapia describiendo síntomas emocionales o físicos, sin relacionarlos necesariamente con su vínculo afectivo. “No vienen diciendo: ‘Mi relación me hace daño’. Vienen diciendo: ‘Tengo ansiedad, no duermo, estoy triste o no me reconozco’”, señala.

Solo cuando se profundiza en la historia personal y en el funcionamiento de la relación aparecen patrones más complejos, explica Ramírez. Algunos de los más habituales son “miedo al abandono, inseguridad, dificultad para poner límites o confundir el amor con necesidad”.

El miedo al abandono o la dificultad para poner límites dentro de una relación son patrones que influyen en la salud mental de las personas. (Freepik)

Detrás de estos patrones hay distintos factores psicológicos. El miedo al abandono, por ejemplo, suele estar vinculado a experiencias tempranas de pérdida, inestabilidad emocional o vínculos afectivos inseguros durante la infancia. Cuando una persona crece con la sensación de que el afecto puede desaparecer en cualquier momento, es más probable que en la adultez desarrolle una necesidad intensa de mantener la relación, incluso cuando esta resulta dañina.

La inseguridad afectiva también puede tener su origen en experiencias de rechazo o en relaciones previas marcadas por la crítica constante, la falta de validación emocional o la traición. Estas vivencias pueden erosionar la autoestima y generar la sensación de que el amor debe ganarse o sostenerse a cualquier precio.

Otro elemento frecuente es la dificultad para establecer límites. Muchas personas han aprendido desde pequeñas que expresar desacuerdo, incomodidad o necesidades propias puede provocar conflictos o pérdida de afecto. En consecuencia, terminan adaptándose constantemente a la otra persona y relegando sus propias necesidades, lo que genera un desgaste emocional progresivo.

También aparece con frecuencia la confusión entre amor y necesidad. En estos casos, el vínculo se convierte en una fuente de seguridad emocional imprescindible, más que en un espacio de elección libre y mutua. La relación pasa a cumplir la función de llenar vacíos afectivos o de proporcionar validación constante, lo que aumenta la dependencia y dificulta reconocer cuándo la dinámica se vuelve perjudicial.

El resultado de esta combinación de factores puede ser una relación que, sin ser necesariamente conflictiva en apariencia, activa heridas emocionales profundas. Por eso, el malestar psicológico no siempre se explica únicamente por el estrés cotidiano o por problemas individuales. “A veces no es solo ansiedad, es el vínculo que está activando tus heridas”, advierte Ramírez.