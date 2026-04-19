Elon Musk acusa a Pedro Sánchez de ser “culpable de alta traición” por la regularización de inmigrantes

Primer plano del perfil derecho de Elon Musk, con cabello castaño y rostro serio, vistiendo una camisa blanca y chaqueta oscura. (Reuters)

El empresario Elon Musk ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno en redes sociales. Esta vez, por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que empieza este lunes, impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El magnate, propietario de la red social X, ha señalado que Sánchez es “culpable de alta traición”.

Musk ha reaccionado así a las palabras de Sánchez durante el acto de clausura de la cumbre progresista Global Progressive Mobilisation, celebrada en Barcelona este fin de semana, a la que también han asistido otros presidentes como Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México), entre otros. Durante el foro, el presidente ha defendido la decisión de su Gobierno de poner en marcha un proceso de regularización que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas migrantes que actualmente residen en España en situación irregular.

Y ha sido en respuesta a este posicionamiento que el empresario ha escrito: “El sucio Sánchez es culpable de alta traición”. Un comentario que se ha producido en X después de que otro usuario de la red social, @HumbleFlow, calificara las declaraciones del presidente como “la mayor traición de la historia europea”.

“España es hija de la migración”

En concreto, durante su intervención en Barcelona, Sánchez reivindicó el carácter histórico y social de la inmigración en España, y subrayó la necesidad de afrontar el fenómeno desde una perspectiva integradora. “Le quiero decir a la derecha y a la ultraderecha que se oponen que España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia”, afirmó el presidente, en un discurso en el que defendió la contribución de las personas migrantes al desarrollo económico y social del país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la acción en defensa de la democracia ante una veintena de dirigentes progresistas frente a las guerras, la desigualdad y la propagación de la desinformación. (Fuente: La Moncloa)

Pero no es la primera vez que Musk carga contra el presidente español. El empresario ya había utilizado anteriormente su plataforma para lanzar críticas similares. En febrero, por ejemplo, reaccionó a un debate sobre políticas migratorias asegurando que “por supuesto, el sucio Sánchez es un traidor a España”. Y, en otra ocasión, cuando el Gobierno planteó medidas para limitar el acceso de menores a las redes sociales y reforzar la regulación de contenidos, Musk fue aún más allá al afirmar que “el sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España”.

Sánchez, contra los “tecnoligarcas”

Desde el otro lado, Sánchez lleva unos meses elevando el tono de sus críticas hacia los que denomina “tecnoligarcas”. Sin ir más lejos, este domingo, en un acto celebrado en Huelva, el presidente ha cuestionado el papel de algunos grandes empresarios tecnológicos, a quienes acusa de anteponer sus beneficios económicos al bienestar social. Según ha explicado, bajo el argumento de defender la libertad de expresión, estas plataformas permiten prácticas que considera perjudiciales para la sociedad.

“Bajo ese manto de que hay que proteger la libertad de expresión, lo que permiten a estos tecnoligarcas es forrarse su bolsillo a costa de la salud mental de nuestros jóvenes”, señaló Sánchez. En su intervención, ha puesto ejemplos concretos que, a su juicio, vulneran derechos fundamentales, como la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial para crear desnudos falsos de mujeres y menores. “Eso no es libertad de expresión, eso es violación de los derechos y las libertades de las personas”, afirmó.

El presidente también vinculó esta problemática con el discurso sobre inmigración y ha criticado la difusión de mensajes que estigmatizan a los migrantes. Además, ha defendido que “denigrar y estigmatizar” a quienes llegan a España en busca de oportunidades no puede ampararse en la libertad de expresión, especialmente cuando estas personas contribuyen “a la prosperidad y al desarrollo económico de las naciones”.