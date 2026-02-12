España

Alberto Ramírez, psicólogo: “Lo que alguien te hace sentir dice mucho de esa persona”

El especialista advierte de que atribuirse el comportamiento ajeno alimenta vínculos dañinos y erosiona la autoestima

Guardar
Las personas suelen atribuirse la
Las personas suelen atribuirse la responsabilidad del comportamiento de los demás. (Freepik)

Las relaciones personales no siempre se rompen por grandes conflictos. A veces el desgaste se produce por dinámicas repetidas: comentarios descalificadores, silencios que invalidan o actitudes que generan inseguridad. En esos contextos, el malestar no suele atribuirse al otro de forma inmediata, sino que se interioriza.

Cuando el comportamiento de alguien cercano no coincide con nuestras expectativas, tendemos a buscar explicaciones en nosotros mismos. Si nos hablan con frialdad o nos responden con desprecio, es habitual preguntarse qué hemos hecho mal. Esa reacción parte de una creencia muy extendida: que si modificamos nuestra actitud, el otro también cambiará.

Esta lógica sostiene muchas relaciones desequilibradas: pensamos que siendo más comprensivos, más pacientes o menos exigentes lograremos mejorar el trato que recibimos. Sin embargo, esa premisa coloca sobre nuestros hombros una responsabilidad que no siempre nos corresponde.

El psicólogo Alberto Ramírez, en uno de sus vídeos de TikTok (@albertopsi.mentalmadrid), cuestiona esa tendencia a personalizar el comportamiento ajeno. “Lo que alguien te hace sentir dice mucho, pero no de ti, sino de esa persona. Y duele porque pensamos que su forma de tratarnos es un reflejo de nuestro valor, cuando en realidad es un reflejo de sus heridas, de su historia y de sus límites”, explica.

La forma en la que
La forma en la que alguien te trata puede activar tus inseguridades, tus viejas heridas y tu miedo al rechazo. (Freepik)

El comportamiento de los demás no depende de tu valía

En su experiencia profesional, es frecuente que quienes sufren descalificaciones o indiferencia reaccionen con autocrítica. “Cuando alguien nos habla mal, nos invalida, nos ignora o nos hace sentir pequeños, lo primero que hacemos es mirarnos a nosotros mismos. ¿Habré dicho algo mal? ¿Seré yo el problema? ¿Tendría que haber actuado diferente? Y ahí está el error”, señala.

Para Ramírez, el núcleo del problema está en esa atribución automática de culpa. La conducta de los demás puede impactar directamente en nuestras inseguridades, pero eso no significa que la hayamos provocado. “La forma en la que alguien te trata puede activar tus inseguridades, tus viejas heridas, tu miedo al rechazo... Pero no nace de ti. Te afecta, sí, pero no lo has provocado tú”.

Este matiz es fundamental en vínculos donde se repiten patrones de desvalorización. Cuando una persona interioriza que el trato recibido es consecuencia de su falta de valía, puede entrar en una dinámica de sobreesfuerzo constante. Se adapta, se justifica y tolera comportamientos que no aceptaría en otras circunstancias, con la esperanza de que el otro cambie.

Sin embargo, el psicólogo insiste en que el origen del comportamiento ajeno suele estar en factores propios de esa persona. “La forma en la que esa persona te responde viene de su educación emocional, de la manera que aprendió a gestionar el conflicto, del amor que recibió o no recibió, de sus traumas, de sus miedos, de sus límites personales. No de lo que tú vales, no de lo que tú haces y no de lo que tú mereces”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Este enfoque desplaza la mirada del juicio personal a la comprensión del contexto emocional del otro. No se trata de justificar conductas dañinas, sino de entender que tienen raíces que no dependen de quien las recibe. Desde esta perspectiva, la expectativa de cambiar al otro mediante el propio sacrificio pierde sentido.

“Cada uno trata a los demás desde su nivel de confianza y desde sus capacidades emocionales. Y eso no está bajo tu control”, subraya Ramírez. Esta afirmación delimita claramente el margen de actuación individual: no podemos decidir cómo otro gestiona el conflicto, expresa el enfado o canaliza sus frustraciones.

Lo que sí está en manos de cada persona es la respuesta ante ese trato. “Tu responsabilidad no es cambiar cómo alguien te trata, sino cambiar lo que tú afectas. Porque la conducta de los demás puede doler, pero nunca define quién eres tú”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaSalud MentalSalud Mental EspañaVirales EspañaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ni naranja ni kiwi: cuál es la fruta que es rica en vitamina C y favorece el tránsito intestinal

Este alimento es fuente de antioxidantes que velan por la salud

Ni naranja ni kiwi: cuál

Ana Milán revela en ‘El Hormiguero’ el gran susto que vivió con 6 años mientras jugaba con una amiga: “Pensé que la había matado”

La actriz ha acudido al espacio presentado por Pablo Motos para presentar su novela, ‘Bailando lo quitao’

Ana Milán revela en ‘El

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

El TSJ de Canarias ha declarado que las conductas imputadas no podían calificarse como faltas graves y que la actuación administrativa había incurrido en una valoración incorrecta de los hechos y del marco jurídico aplicable

Anulan la sanción impuesta a

Última hora de la borrasca Nils en España: alerta roja en el norte peninsular y actividades suspendidas en Barcelona y Ciudad Real

Tras Nils, se espera que llegue la borrasca Oriana, la última de esta serie, que comportará precipitaciones intensas y nevadas en cotas bajas

Última hora de la borrasca

Sonsoles Ónega se enfrenta a Álvaro de Marichalar, excuñado de la infanta Elena, por sus comentarios sobre la reina Letizia: “Por ahí no”

El navegante visitó este miércoles el plató de Antena 3 para hablar de sus nuevos proyectos y opinar sobre la actualidad de la familia real

Sonsoles Ónega se enfrenta a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anulan la sanción impuesta a

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”