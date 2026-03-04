España

La receta del amor, según los españoles: los viajes y planes románticos son más importantes que los regalos o el sexo

El CIS ha publicado su estudio sobre la percepción social del amor, que apunta las preferencias de los españoles en asuntos del corazón

Guardar
Una pareja heterosexual pasea de
Una pareja heterosexual pasea de la mano. (Pixabay)

Los españoles están hechos unos románticos o, al menos, así lo afirma el CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado este miércoles su encuesta sobre la percepción social del amor, que revela que el 71,2% de los españoles cree que para tener una vida satisfactoria es importante tener una relación amorosa.

Más de la mitad cree que para cada persona existe una media naranja, que el amor verdadero dura toda la vida (60,2%) y lo puede con todo (64%). Pero enamorar a un español no es nada fácil: requiere esfuerzo y detalles cotidianos que permitan afianzar la relación y desarrollar un vínculo fuerte con la persona.

Así, los españoles han contado al CIS qué es lo más importante (y lo menos) a la hora de mantener una relación amorosa.

El sexo no lo es todo

Para los españoles, el aspecto más positivo de tener una relación amorosa o sentimental es compartir la vida con alguien (38,2%). Poder formar una familia (17,5%), disfrutar del día a día con la persona querida (13,9%) y sentirse amado (12,4%) son las principales ventajas para la población.

En cambio, el sexo queda en última posición. Tan solo el 0,6% lo sitúa como el aspecto más positivo de una relación. De hecho, el 80,1% de la ciudadanía opina que puede existir el amor entre dos personas sin relaciones sexuales.

Los planes de pareja son más importantes que los regalos

Una pareja de hombres se
Una pareja de hombres se saca una foto dándose un beso. (Canva)

Para mantener una relación exitosa, los viajes son necesarios, según los españoles: al 92% le parece importante hacer escapadas en pareja de vez en cuando. Además, el 72,5% considera importante compartir cenas y comidas románticas de manera habitual.

Los encuestados dejan claro que el dinero debe ir encaminado a hacer planes juntos y no a detalles materiales. Aunque la mayoría defiende que es importante hacerse regalos de aniversario, el 42,6% no lo ve relevante para mantener una buena relación amorosa o sentimental.

El amor no es igual para todos

Los españoles tienen claro que no todo el mundo entiende lo mismo por ‘amor’ (92,7%), aunque hay grandes percepciones compartidas. Al hablar del amor como sentimiento de pareja, la gran mayoría lo relaciona con la felicidad (95%), la estabilidad (92,6) y el compromiso (94,7%).

Los españoles ven las parejas sentimentales como una relación entre iguales (93,6%) en la que la pasión (86,3%) y la intensidad (74,1%) juegan un papel importante. Además, el 86,1% asocia “mucho o bastante” el desarrollo personal a este tipo de vínculos. En cambio, los celos y la dependencia tienen que ver poco o nada con la idea del amor de la mayoría.

Las relaciones largas son las que más triunfan: entre quienes tienen pareja, el 96,9% se definen como monógamos y, en su mayoría, han mantenido el mismo compañero o compañera durante un periodo de 11 a 20 años (18,3%).

Quienes se sientan atraídos por este perfil todavía tienen una oportunidad: cerca del 30% de la población sigue soltera y, de ellos, más del 40% busca pareja. A cuatro de cada diez solteros les gustaría “mucho o bastante” estar enamorados.

Temas Relacionados

AmorParejasRelaciones SexualesCISEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación

El Supremo cierra la lista de los 75 testigos para el juicio del caso Koldo: sin Pedro Sánchez, Illa o Marlaska, pero con el ministro Torres y Armengol

El Alto Tribunal ha marcado el 7 de abril a las 10:00 como la fecha en la que dará comienzo el litigio en el que se investigan las compras de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes durante la pandemia

El Supremo cierra la lista

Macron y Sánchez hablan por teléfono tras las amenazas de Trump a España: le ha expresado su “solidaridad”

El presidente francés ha mantenido una conversación en la que “le ha trasladado la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coacción económica de las que España fue objetivo”

Macron y Sánchez hablan por

Así funciona el ‘Buzón de los becarios’ del Gobierno, la herramienta para que los estudiantes denuncien irregularidades en las prácticas

El Instituto de la Juventud ha recibido un centenar de denuncias en apenas 24 horas, que serán puestas a disposición de Inspección de Trabajo para que investigue cada caso

Así funciona el ‘Buzón de

Hallan el cuerpo de un español de 33 años descuartizado en Saint Denis (Francia): su casero ha sido detenido

La víctima, que era vecino de Tolosa (Guipúzcoa), residía en el país francés desde hacía seis años

Hallan el cuerpo de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo cierra la lista

El Supremo cierra la lista de los 75 testigos para el juicio del caso Koldo: sin Pedro Sánchez, Illa o Marlaska, pero con el ministro Torres y Armengol

Macron y Sánchez hablan por teléfono tras las amenazas de Trump a España: le ha expresado su “solidaridad”

La Comisión Europea respalda a España ante las amenazas de Trump, que provocan reacciones encontradas en la política española

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano iraní que alegaba querer tener una “vida digna”, alejado de la “guerra” en su país

Un sargento de la base de Rota es condenado a un año de suspensión de empleo por negarse a realizar un control de drogas: recurre y se lo reducen a tres meses

ECONOMÍA

Una mujer lleva guardando bonos

Una mujer lleva guardando bonos del Estado 20 años: va a cobrar 120.000 euros y le dicen que están caducados

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”