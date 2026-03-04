La receta del amor, según los españoles: los viajes y planes románticos son más importantes que los regalos o el sexo

Una pareja heterosexual pasea de la mano. (Pixabay)

Los españoles están hechos unos románticos o, al menos, así lo afirma el CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado este miércoles su encuesta sobre la percepción social del amor, que revela que el 71,2% de los españoles cree que para tener una vida satisfactoria es importante tener una relación amorosa.

Más de la mitad cree que para cada persona existe una media naranja, que el amor verdadero dura toda la vida (60,2%) y lo puede con todo (64%). Pero enamorar a un español no es nada fácil: requiere esfuerzo y detalles cotidianos que permitan afianzar la relación y desarrollar un vínculo fuerte con la persona.

Así, los españoles han contado al CIS qué es lo más importante (y lo menos) a la hora de mantener una relación amorosa.

El sexo no lo es todo

Para los españoles, el aspecto más positivo de tener una relación amorosa o sentimental es compartir la vida con alguien (38,2%). Poder formar una familia (17,5%), disfrutar del día a día con la persona querida (13,9%) y sentirse amado (12,4%) son las principales ventajas para la población.

En cambio, el sexo queda en última posición. Tan solo el 0,6% lo sitúa como el aspecto más positivo de una relación. De hecho, el 80,1% de la ciudadanía opina que puede existir el amor entre dos personas sin relaciones sexuales.

Los planes de pareja son más importantes que los regalos

Una pareja de hombres se saca una foto dándose un beso. (Canva)

Para mantener una relación exitosa, los viajes son necesarios, según los españoles: al 92% le parece importante hacer escapadas en pareja de vez en cuando. Además, el 72,5% considera importante compartir cenas y comidas románticas de manera habitual.

Los encuestados dejan claro que el dinero debe ir encaminado a hacer planes juntos y no a detalles materiales. Aunque la mayoría defiende que es importante hacerse regalos de aniversario, el 42,6% no lo ve relevante para mantener una buena relación amorosa o sentimental.

El amor no es igual para todos

Los españoles tienen claro que no todo el mundo entiende lo mismo por ‘amor’ (92,7%), aunque hay grandes percepciones compartidas. Al hablar del amor como sentimiento de pareja, la gran mayoría lo relaciona con la felicidad (95%), la estabilidad (92,6) y el compromiso (94,7%).

Los españoles ven las parejas sentimentales como una relación entre iguales (93,6%) en la que la pasión (86,3%) y la intensidad (74,1%) juegan un papel importante. Además, el 86,1% asocia “mucho o bastante” el desarrollo personal a este tipo de vínculos. En cambio, los celos y la dependencia tienen que ver poco o nada con la idea del amor de la mayoría.

Las relaciones largas son las que más triunfan: entre quienes tienen pareja, el 96,9% se definen como monógamos y, en su mayoría, han mantenido el mismo compañero o compañera durante un periodo de 11 a 20 años (18,3%).

Quienes se sientan atraídos por este perfil todavía tienen una oportunidad: cerca del 30% de la población sigue soltera y, de ellos, más del 40% busca pareja. A cuatro de cada diez solteros les gustaría “mucho o bastante” estar enamorados.