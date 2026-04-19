Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

El asfalto de la última carrera se ha enfriado después de un emocionante espectáculo, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos comienzan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes competidores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Quién lidera la tabla de posiciones

Fernando Alonso buscará sumar un campeonato a su carrera después de que el ex ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, se sumó a las filas de Aston Martin (REUTERS/Andrew Boyers)

Los pilotos que dominan el podio del campeonato mundial son: Kimi Antonelli, George Russell y Charles Leclerc.

Tras la última carrera, el italiano de Mercedes encabeza la clasificación de pilotos, sumando los 72 puntos en lo que va de la campeonato.

Por su parte, el piloto británico de la escudería Mercedes le respira la nuca a Antonelli y se encuentra en el segundo puesto con sus 63 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Ferrari, con el tercer lugar. El monegasco ya suma 49 en lo que va de la competición.

La clasificación completa de la F1

Con la salida de Adrian Newey de Red Bull, los ojos van a estar sobre la escudería para esta temporada y las mayores incógnitas que giran alrededor es el desempeño del monoplaza (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 72

2.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 63

3.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 49

4.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 41

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 25

6.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 21

7.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 17

8.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 15

9.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 12

10.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 10

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 4

12.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 4

13.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 2

14.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 2

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 1

16.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 1

17.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

18.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 0

19.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

20.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

21.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

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