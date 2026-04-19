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Cortan la línea de AVE Madrid-Barcelona tras un arrollamiento cerca de Alcalá de Henares

Tras una hora y media con la circulación suspendida, Renfe ha informado de su reanudación

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Tren AVE (Shutterstock).
Tren AVE (Shutterstock).

La circulación en la línea de alta velocidad que conecta Madrid, Zaragoza y Barcelona se ha suspendido en ambos sentidos durante una hora y media después del arrollamiento de una persona en una zona de paso no permitido en Alcalá de Henares, según ha confirmado Renfe a través de sus canales oficiales en redes sociales.

El aviso se ha producido poco después de las 18.00 de la tarde de este domingo, hora en la que, sin llegar a producirse cancelaciones, tampoco se han producido salidas desde las estaciones de Madrid Puerta de Atocha ni Zaragoza Delicias. Frente a las consultas de múltiples afectados, Renfe aseguraba estar “trabajando para solventar la incidencia con la mayor rapidez posible”.

Finalmente, cerca de las 19.30 la operadora ha informado de que ya se había autorizado la reanudación de la circulación por ambas vías en Alcalá de Henares. “Los trenes de la línea de alta velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona, en ambos sentidos, comienzan a recuperar su frecuencia de paso progresivamente”, han informado en otro post.

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