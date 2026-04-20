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Si tienes menos de 35 años, cuentas con menos probabilidad de comprar vivienda y posees menos riqueza neta: solo se salvan los jubilados

La brecha es cada vez más visible entre quienes ya han acumulado patrimonio y quienes ni siquiera han podido empezar, según datos del Banco de España

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La brecha generacional ahoga a los menores de 35 años. (Montaje Infobae)
La brecha generacional ahoga a los menores de 35 años. (Montaje Infobae)

Hablar hoy de riqueza, renta y vivienda en España es, en gran medida, hablar de edad. La fotografía que deja la última Encuesta Financiera de las Familias (EFF) elaborada por el Banco de España muestra claramente las grandes diferencias generacionales: los jóvenes pierden terreno, los adultos resisten con dificultad y los mayores, especialmente los jubilados, consolidan su posición (por supuesto, en términos generales). El resultado es una brecha cada vez más visible entre quienes ya han acumulado patrimonio y quienes ni siquiera han podido empezar.

El dato más contundente es la evolución de la renta mediana desde comienzos de siglo. En términos reales, los hogares españoles tienen hoy menos renta que en 2002 en casi todos los tramos de edad. Pero no todos pierden por igual. Los menores de 35 años han visto caer su renta mediana un 17%, un retroceso muy superior al de otros grupos. Entre los 45 y 54 años, la caída es del 15%; entre los 35 y 44, del 2%; y entre los 55 y 64, del 4%. Frente a este deterioro generalizado, hay una excepción clara: los jubilados. Los hogares de entre 65 y 74 años han incrementado su renta un 37%, y los mayores de 75, un 50%.

Esta divergencia no es casual. Responde a un modelo económico en el que las rentas del trabajo (la que consigues a través del salario) han perdido peso relativo frente a las rentas más estables (como las pensiones) y en el que las crisis sucesivas han golpeado con más intensidad a quienes estaban en fases iniciales de su vida laboral. Los jóvenes de hoy no solo han tenido peores sueldos, sino también trayectorias laborales más inestables, lo que limita su capacidad de ahorro.

La vivienda, el gran filtro generacional

Si hay un elemento que explica buena parte de esta desigualdad, es el acceso a la vivienda. Tener o no tener casa en propiedad marca una diferencia enorme en la acumulación de riqueza. Y aquí, de nuevo, la brecha generacional es evidente.

Los menores de 35 años tienen hoy mucha menos probabilidad de ser propietarios que las generaciones anteriores a la misma edad: más de 20 puntos porcentuales menos. Esto significa que una parte creciente de jóvenes no está participando en el principal mecanismo de acumulación de patrimonio en España, que sigue siendo la vivienda.

“El 70,6 % de los hogares era propietario de su vivienda principal a finales de 2024. (...) La tenencia aumenta, en general, con la renta y alcanza sus niveles más elevados entre los hogares de más edad, especialmente entre aquellos cuyo cabeza de familia supera los 74 años”, apunta el Banco de España en su informe, publicado este jueves. Aunque el porcentaje de dueños de viviendas es alto, esta cifra se ha reducido hasta casi dos puntos porcentuales respecto a hace dos años y, si comparamos con 2020, la caída es de hasta seis puntos.

Tenencia de activos reales por parte de los hogares. (Banco de España)
Tenencia de activos reales por parte de los hogares. (Banco de España)

La consecuencia es directa: menos riqueza neta. No se trata solo de ingresos más bajos, sino de un patrimonio mucho más reducido. Los jóvenes no solo ganan menos, sino que poseen menos. Y eso tiene efectos acumulativos a lo largo del tiempo.

Además, son el grupo para el que más ha caído la riqueza bruta en las últimas dos décadas. Es decir, incluso teniendo en cuenta todos sus activos —no solo la vivienda—, su posición patrimonial ha empeorado más que la de cualquier otro grupo de edad. Parten de más abajo y avanzan más despacio.

Un ciclo vital que ya no funciona igual

Tradicionalmente, la economía de los hogares seguía un patrón relativamente claro: bajos ingresos en la juventud, crecimiento en la edad media y estabilidad o descenso en la jubilación. Ese ciclo se ha desdibujado.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

Hoy, los jóvenes no solo empiezan peor, sino que tardan más en mejorar. El retraso en la emancipación, la dificultad para comprar vivienda y la precariedad laboral hacen que la acumulación de riqueza se posponga o, directamente, no se produzca. Mientras tanto, los mayores mantienen o incluso mejoran su situación gracias a pensiones relativamente estables y a un patrimonio ya consolidado.

Esto explica por qué la riqueza neta alcanza su máximo en edades avanzadas, especialmente entre los 65 y 74 años. No es solo una cuestión de haber tenido más tiempo para ahorrar, sino de haberlo hecho en un contexto más favorable: vivienda más accesible, empleo más estable y crecimiento económico sostenido durante largos periodos.

Los jubilados, los únicos que mejoran claramente

En este contexto, los jubilados aparecen como el único grupo claramente beneficiado en términos relativos. No solo han aumentado su renta, sino que parten de niveles de riqueza elevados, en gran parte ligados a la propiedad inmobiliaria.

Su situación contrasta con la de los jóvenes, pero también con la de muchos hogares en edad activa, que han visto cómo sus ingresos perdían poder adquisitivo durante años de inflación y crisis. Mientras estos grupos han tenido que ajustar consumo y ahorro, los jubilados han mantenido una mayor estabilidad.

Esto no significa que todos los mayores estén en una buena situación (una viuda que tiene una única casa en propiedad no tiene que pagar alquiler, pero puede sufrir igualmente para pagar la cesta de la compra si su pensión es baja). Los datos que se aportan en este artículo son generales, organizados por edades, y, como grupo, los jubilados han resistido mejor los cambios económicos de las últimas décadas.

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