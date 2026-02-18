España

Los 10 síntomas que revelan que sufrimos ansiedad, según la psicología

Este problema de salud mental puede manifestarse con señales físicas y psicológicas

Guardar
Consulta de psicología (Shutterstock)
Consulta de psicología (Shutterstock)

La ansiedad se ha convertido en uno de los grandes males silenciosos del siglo XXI. La falta de oportunidades laborales, la crisis de la vivienda, la hiperconectividad... todo ello está empujando a que cada vez más personas experimentan síntomas que, aunque comunes, pueden ser señales de un trastorno que afecta tanto a la mente como al cuerpo.

Reconocer los síntomas de la ansiedad es, en muchas ocasiones, el primer paso para buscar ayuda y evitar que el problema se cronifique. La ansiedad, en sí misma, es una respuesta natural del organismo ante el peligro. Sin embargo, cuando estos síntomas son intensos, persistentes y afectan la vida cotidiana, podrían estar indicando un trastorno como el trastorno de ansiedad generalizada.

Ante estas señales, los especialistas del Centro de Psicología DANA recomiendan buscar apoyo profesional. Hablar de lo que ocurre y recibir orientación adecuada puede marcar la diferencia entre vivir en alerta permanente o recuperar el equilibrio emocional.

Preocupación excesiva

Uno de los indicadores más frecuentes es la preocupación excesiva. No se trata de una inquietud puntual ante una situación concreta, sino de un estado constante de anticipación negativa. La mente parece no descansar nunca y salta de un problema a otro, incluso cuando no hay una amenaza real. Esta rumiación continua agota emocionalmente y dificulta disfrutar del presente.

Miedo irracional

Ligado a ello aparece el miedo irracional. Las personas con ansiedad pueden experimentar temores desproporcionados ante situaciones cotidianas: hablar en público, conducir o incluso salir de casa. En algunos casos, estos miedos pueden derivar en fobias o en crisis intensas como las que se presentan en el trastorno de pánico, donde el miedo surge de forma abrupta y sin una causa aparente.

Dificultad para concentrarse

Otro síntoma habitual es la dificultad para concentrarse. La mente ansiosa está tan ocupada anticipando escenarios negativos que le cuesta enfocarse en tareas simples. Esto puede traducirse en errores frecuentes, olvidos y bajo rendimiento académico o laboral. Muchas personas describen esta sensación como tener “la cabeza en otra parte”.

Irritabilidad

La irritabilidad también es una señal de alerta. La tensión interna constante reduce la tolerancia a la frustración y puede provocar respuestas desproporcionadas ante estímulos menores. Lo que antes se resolvía con calma, ahora desencadena discusiones o enfados repentinos.

Insomnio

En el plano físico, la ansiedad deja huellas claras. El insomnio es uno de los síntomas más frecuentes. Conciliar el sueño se vuelve difícil cuando la mente no se apaga, y los despertares nocturnos son comunes. La falta de descanso, a su vez, agrava el resto de los síntomas, creando un círculo vicioso difícil de romper.

Palpitaciones

Las palpitaciones o la sensación de que el corazón late con fuerza o rapidez son otra manifestación típica. Este síntoma suele estar relacionado con la activación del sistema nervioso autónomo y puede generar aún más preocupación, al confundirse con un problema cardíaco.

Cansancio constante

El cansancio constante aparece incluso sin haber realizado un gran esfuerzo físico. Vivir en estado de alerta permanente consume enormes cantidades de energía. El cuerpo y la mente trabajan de más, y la sensación de agotamiento se convierte en compañera diaria.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Tensión muscular

La tensión muscular, especialmente en cuello, hombros y mandíbula, es otro signo frecuente. Muchas personas no son conscientes de que pasan el día con el cuerpo rígido hasta que aparece dolor o contracturas. Esta tensión prolongada puede desembocar en molestias persistentes.

Mareos o vértigo

Asimismo, los mareos o vértigo pueden formar parte del cuadro ansioso. La hiperventilación (respirar de manera rápida y superficial) altera el equilibrio de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo, generando sensación de inestabilidad.

Dolor de cabeza

El dolor de cabeza es una queja común en las personas con ansiedad. La tensión muscular y el estrés continuo favorecen cefaleas tensionales que pueden repetirse con frecuencia.

Temas Relacionados

AnsiedadSalud mentalSalud mental EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los 10 mejores aspiradores sin cable de 2026: Dyson, AEG, Samsung o Roborock

En esta comparativa de aspiradores sin cable, encontrarás el mejor modelo de 2026 y el que mejor se adapta a tus necesidades en casa

Los 10 mejores aspiradores sin

El ministro Marlaska asegura que “no había conocimiento” de la querella por agresión sexual o coacciones contra el DAO de la Policía Nacional

El alto cargo policial dimitió este martes tras ser denunciado por otra agente

El ministro Marlaska asegura que

Detienen a la expareja de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por quebrantar la orden de alejamiento

La madre y la hija fueron halladas con evidentes signos de violencia en su vivienda

Detienen a la expareja de

Por esto te sientes hinchado cada vez que tomas té o café, según una dietista

Un ingrediente que suele acompañar al desayuno podría estar relacionado con las molestias de todo el día

Por esto te sientes hinchado

Las revistas del corazón esta semana: el refugio de la reina Sofía en su momento más duro

Este miércoles, 18 de febrero, también son protagonistas de la semana Iñaki Urdangarin, con su primera entrevista a un medio del corazón, y Dora Postigo con las imágenes que confirman su noviazgo con Nicolás Martos

Las revistas del corazón esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La prohibición del burka en

La prohibición del burka en espacios públicos, el ‘melón’ que vuelve al Congreso y que divide al PSOE

Cómo cambió la Constitución de 1978 a las Fuerzas Armadas y de Seguridad: antecedente de la Policía Nacional y reforma en la Guardia Civil y Ejército

Sánchez viaja a India para defender una inteligencia artificial “humanista” y captar inversiones industriales

Retrasos generalizados y demoras de hasta dos horas en el primer día de la línea Madrid-Andalucía

El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo