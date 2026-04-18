España

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

Consumidores y sindicatos denuncian que las nuevas medidas benefician a los dueños de las estaciones de servicio, que han disparado sus márgenes, y defienden fijar un precio máximo al combustible

Guardar
Una persona echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press
Una persona echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press

Las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el encarecimiento de los carburantes tras el estallido de la guerra en Oriente Medio y la escalada del petróleo han resultado menos eficaces de lo previsto. Lejos de estabilizarse, tanto el gasóleo como la gasolina han seguido al alza: a cierre de marzo, el primero se disparó un 20,1% respecto al mes anterior, mientras que la gasolina se encareció un 8,1%, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

La tendencia en abril también ha sido ascendente. En la semana del 7 al 13, el precio medio del gasóleo alcanzó los 1,884 euros el litro, lo que supuso un aumento del 3,91% respecto a la semana anterior; mientras la gasolina se situó en los 1,552 euros el litro, según recoge el último Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Esta remontada de precios es más evidente si se compara con los que se pagaron el 27 de febrero, un día antes de estallara la guerra contra irán, cuando el litro de gasolina costaba una media de 1.478 euros, mientras que el gasóleo estaba en torno a los 1,435 euros.

Las medidas se quedan cortas

Tras este incremento de precios, sindicatos y asociaciones de consumidores consideran que las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno el 20 de marzo para salvaguardar el ‘bolsillo’ de los españoles “no han sido efectivas”.

Entre ellas destacan la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10% y el ajuste de los impuestos sobre la gasolina y el diésel hasta el mínimo permitido por la normativa europea. Según el Ejecutivo, estas medidas debían traducirse en una rebaja de hasta 30 céntimos por litro —dependiendo del carburante—, lo que supondría un ahorro cercano a los 20 euros por depósito para un coche medio.

Ambas medidas fiscales se han quedado cortas, a juicio de la asociación de consumidores Facua, que considera que el Gobierno tenía que haber sido más expeditivo y optar por topar el precio de los carburantes. Considera que las rebajas fiscales a los que más benefician son “a los dueños de las gasolineras que inflan sus márgenes”.

Imagen 3UUP5QXR5BDD3EK7EXMSQDVH7E

En esta línea, Rubén Sánchez, secretario general de Facua, critica que el Ejecutivo no haya adoptado medidas “contundentes”, fijando precios máximos al combustible: “Necesitamos precios máximos y la intervención del mercado. Necesitamos a un Gobierno que de verdad lleve a cabo una política progresista con la que frene los abusos del mercado”.

Sánchez denuncia que, tras el “maquillaje fiscal” del Gobierno, se han producido “abusos”, especialmente por parte de las gasolineras, “que han inflado márgenes de beneficio y han aprovechado la coyuntura de guerra y el incremento del petróleo para subir todavía más el precio”.

Facua recuerda que las medidas fiscales derivaron en una bajada media de solo 19,2 céntimos, por debajo de los 23,3 céntimos que debieron haber alcanzado si las gasolineras hubieran repercutido al completo las rebajas fiscales. Sánchez subraya que esa bajada “se ha ido esfumando” en las últimas semanas, con nuevos incrementos del combustible y sin que la caída del precio del petróleo de hace unos días se repercutiese en los surtidores.

Por ello, insiste en reclamar al Ejecutivo la fijación de precios máximos, ya que las rebajas fiscales “benefician especialmente a quienes inflan sus márgenes a costa de castigar el bolsillo de los consumidores”.

Imagen FSSOXYBWOVFJFAD4WL6PDIXQEU

Ciudadanos, los grandes damnificados por la subida del combustible

Una postura similar mantiene el sindicato Comisiones Obreras, que denuncia que las rebajas fiscales no han conseguido paliar el incremento de los combustibles, arrastrando al resto de productos de la cesta de la compra.

Por ello, el secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, insiste en la necesidad de establecer medidas de control de precios que garanticen que los costes no se repercutan en la ciudadanía, manteniendo los márgenes de beneficios de las empresas.

“No se puede inyectar dinero en la economía de las empresas y que estas no controlen la subida de precios impactando en el poder de compra de la mayoría ciudadana”, señala Pacheco.

Argumenta que los niveles de inflación “se están comiendo” el incremento de los salarios pactados en 2026” y que los trabajadores que han pactado sus convenios en el primer trimestre han perdido 0,5 puntos sobre el IPC. Por ello considera que “es imprescindible intervenir los precios de los combustibles”.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

Ayudas dirigidas a los colectivos más vulnerables

Tampoco los técnicos de Hacienda (Gestha) están a favor de las rebajas del IVA sobre los carburantes. Estiman que las rebajas generalizadas pueden resultar “regresivas e ineficientes”, y que plantean problemas de encaje con la normativa europea del IVA; después de que la Comisión Europea haya recordado que el marco europeo del IVA establece límites a la aplicación de tipos reducidos en determinados bienes, entre ellos los carburantes.

Insisten en que las políticas de apoyo frente al encarecimiento de la energía deberían orientarse preferentemente a medidas más selectivas y eficaces, como ayudas dirigidas a los colectivos más afectados, los incentivos al uso del transporte público y a la movilidad eficiente, así como el fomento del teletrabajo en empresas y administraciones públicas para reducir desplazamientos y consumo de combustible.

Un ahorro de 35 euros mensuales con el teletrabajo

Los técnicos de Hacienda recuerdan, con datos de la Comisión Europea, que los desplazamientos diarios al trabajo representan una cuarta parte de los carburantes que consumen los vehículos en la Unión Europea, por lo que estimando que más de un tercio de los empleados en la UE podrían teletrabajar tres días a la semana, “el consumo de combustible de los automóviles se reduciría entre un 2% y un 6%, ahorrando cada trabajador unos 35 euros al mes, incluso teniendo en cuenta el mayor consumo energético en el hogar”.

Ante futuros paquetes de medidas si la crisis no remite, Gestha valora que la reducción de los impuestos especiales está alineada con las propuestas de la Comisión, pero “no deberían renovarse las bajadas del IVA a la electricidad, gas, gasolinas y gasóleos que son aprovechadas fundamentalmente por los hogares de mayores ingresos, que suelen tener más vehículos y consumos más elevados”.

También proponen seguir reforzando los descuentos del transporte público colectivo, la ampliación del bono social eléctrico, el tope de precio al butano y propano, los incentivos en el IRPF a la compra de vehículos eléctricos, al autoconsumo eléctrico y a la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, con programas específicos para los barrios más vulnerables, o la vigilancia por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia del comportamiento de las operadoras, incluyendo la restauración de un impuesto a las compañías energéticas por los beneficios extraordinarios que puedan obtener.

Temas Relacionados

GasolinaGasoilConflicto en Oriente MedioPrecios EspañaInflaciónEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en España: la previsión meteorológica para Valencia este 18 de abril

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: la previsión meteorológica para Valencia este 18 de abril

Los médicos sin MIR trabajan ilegalmente en toda España: “Pueden poner en peligro la seguridad clínica”

El presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, denuncia esta práctica ilegal extendida por todo el país

Los médicos sin MIR trabajan ilegalmente en toda España: “Pueden poner en peligro la seguridad clínica”

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

Koke, último testigo de 2013; Oyarzabal y cuatro compañeros, del título de 2021

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en una final de Copa del Rey fue en 1987

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

Así es el piso de 70 metros de Nuria Fergó en Madrid: luminoso, minimalista y en el centro

La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ vive en una acogedora vivienda ubicada en un municipio al norte de la capital

Así es el piso de 70 metros de Nuria Fergó en Madrid: luminoso, minimalista y en el centro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

España abre el grifo al gas ruso pese a las sanciones europeas y mira a Argelia como suministradora por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

La IHRF aterriza en España para divulgar sobre los derechos humanos y el lawfare: “Las dictaduras ya no necesitan tanques”

El Gobierno recurrirá a los tribunales las leyes del PP y Vox en Extremadura que recorten libertades: “El pacto traiciona la historia de la propia autonomía. Es una tierra de migrantes”

Pedro Sánchez confiesa que María Corina Machado no quiso reunirse con él y le tiende la mano: “Las puertas están abiertas para la oposición venezolana”

ECONOMÍA

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

Las gasolineras convocan una huelga durante el puente de mayo en plena crisis de los combustibles

Elegir bien la compañía de la luz puede ahorrarte hasta 300 euros al año en la factura

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”