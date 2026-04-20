El centenario de Isabel II, empañado por polémicas que no llegó a vivir: de la detención del expríncipe Andrés a la enfermedad de Carlos III o Kate Middleton

Las polémicas tras la muerte de la reina Isabel II, en montaje de Infobae. (Reuters)

La reina Isabel II dejó un legado de siete décadas de reinado caracterizado por la estabilidad institucional, la discreción y la adaptación gradual a un mundo en constante transformación. Sin embargo, desde su muerte el 8 de septiembre de 2022, la Casa Real británica ha enfrentado una cascada de crisis sin precedentes que contrastan dramáticamente con la era que acaba de terminar.

Tres años y medio después del fallecimiento de la reina Isabel II, la monarca más longeva de la historia británica, la institución que parecía inquebrantable bajo su liderazgo se debate entre escándalos judiciales de magnitud histórica, fracturas familiares profundas, problemas de comunicación que erosionan la confianza pública y una transición generacional que amenaza con redefinir por completo el rol de la monarquía británica.

Mientras el Reino Unido se prepara para conmemorar el centenario del nacimiento de Isabel II este martes 21 de abril, la institución que ella forjó con tanto cuidado enfrenta sus mayores desafíos: un expríncipe sometido a investigación criminal por sus vínculos con un multimillonario pederasta, la desaparición mediática de la heredera directa que generó una crisis de credibilidad sin precedentes, la ruptura pública con el segundo en la línea de sucesión y un monarca en ejercicio tratando un cáncer agresivo.

Este jueves 19 de febrero ha tenido lugar la detención del expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en el día en que cumplía 66 años, según informa la BBC. De acuerdo con diarios británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, en Norfolk: ingresó cerca de las 8:00 horas y abandonó el lugar tras recabar documentación. La actuación policial se vincula a las presuntas irregularidades que salpican al exduque de York en relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red de delitos sexuales. El arresto se produjo luego de nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a Andrés con Epstein, así como la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Fuente: Reuters)

El expríncipe Andrés, su ‘favorito’

La detención del expríncipe Andrés el 19 de febrero de 2026, en el día de su 66 cumpleaños, profundizó la crisis de la monarquía británica. La reina Isabel II, que lo consideraba su ‘favorito’, llegó a vivir su vinculación con Jeffrey Epstein, pero no las acusaciones por la supuesta entrega de documentos confidenciales durante su rol como enviado especial de comercio.

Las decisiones administrativas de Carlos III, incluyendo la retirada de títulos y la marginación pública de Andrés de Inglaterra, marcaron un intento de distanciamiento respecto a la gestión ambigua de Isabel II, pero resultaron insuficientes ante el avance de las investigaciones judiciales.

El expríncipe Andrés tras su detención. (Reuters)

La persistencia de Andrés en la línea de sucesión, pese a las sanciones, ha provocado debates sobre la necesidad de reformas legales. El caso ha expuesto un fallo sistémico en la capacidad de la monarquía para autorregularse frente a delitos graves. Además, se trata de un caso que todavía está abierto y podría ir a peor, dejando al margen el caos de su polémica mudanza a Norfolk.

La desaparición de Kate Middleton

La desaparición de Kate Middleton de la vida pública en 2024 desencadenó una crisis de comunicación que golpeó la credibilidad de la monarquía británica. Tras una intervención médica descrita de forma ambigua, la Casa Real intentó calmar las preocupaciones difundiendo una fotografía de la princesa con sus hijos, pero la imagen fue rápidamente identificada como manipulada por agencias internacionales.

El anuncio de Kate Middleton. (Casa real británica)

El hallazgo público de la manipulación y su confirmación por fuentes de autoridad editorial se interpretaron como un intento deliberado de ocultar información relevante sobre la salud de la princesa y provocaron el rechazo abierto de los principales medios británicos, que por primera vez en décadas decidieron desafiar la narrativa oficial y marcaron distancia con el Palacio de Buckingham.

La situación se alivió parcialmente cuando Kate Middleton comunicó mediante un video que padecía cáncer y estaba en tratamiento, lo que humanizó su figura ante la opinión pública. No obstante, el daño a la confianza institucional ya estaba hecho. También declararon en 2025 que, tras el tratamiento, el cáncer estaba en remisión.

La independencia fallida del príncipe Harry

El denominado ‘Megxit’, protagonizado por el príncipe Harry y Meghan Markle, evidenció un fallo estructural de la monarquía británica para adaptarse a los valores y expectativas de las nuevas generaciones de la familia real. La salida de ambos, anunciada en 2020 y seguida de declaraciones en una entrevista con Oprah Winfrey, destapó denuncias de racismo, falta de apoyo institucional y sufrimiento personal.

La reina Isabel II llegó a vivir esta crisis, pero no que, tras su salida, Harry y Meghan intentaron construir una identidad independiente a través de proyectos mediáticos y comerciales en Estados Unidos, como su acuerdo con Netflix, el podcast y la marca Archewell. Sin embargo, a partir de 2025, estos proyectos sufrieron fracasos notorios: la cancelación del contrato con Netflix, el escaso éxito de su marca “As Ever” y los problemas financieros de su fundación.

Meghan Markle y el príncipe Harry en la Swinburne University of Technology. (Grosby)

La enfermedad del rey Carlos III

El inicio del reinado de Carlos III estuvo marcado por una combinación de experiencia acumulada y falta de preparación concreta para los desafíos actuales. A diferencia de Isabel II, que ascendió joven y consolidó su autoridad durante un periodo de transformación global, Carlos III llegó al trono en la vejez y pronto enfrentó un diagnóstico de cáncer de colon.

Aunque los comunicados oficiales han procurado transmitir tranquilidad sobre su estado de salud, reportes independientes han descrito el cuadro clínico como más grave de lo declarado, con episodios recurrentes de desmayos y la necesidad permanente de atención médica. Estas filtraciones han alimentado especulaciones sobre la estabilidad del monarca y la posible necesidad de una transición anticipada de poder.

Carlos III durante su visita al University College Hospital Macmillan Cancer Centre de Londres. (Suzanne Plunkett/Reuters)

La posibilidad de una abdicación se ha instalado en el debate público, con versiones que sugieren una sucesión controlada a favor del príncipe Guillermo y otras que descartan de plano esa opción, señalando la ausencia de voluntad real para ceder la corona. El precedente de Isabel II, que mantuvo el cargo hasta su fallecimiento pese a sus limitaciones físicas, amplía esta duda.