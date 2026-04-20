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El juicio por el ‘caso Kitchen’ entra en una semana clave con las declaraciones de Bárcenas, su mujer, Rajoy y Cospedal

Tras una primera semana de cuestiones previas en las que las defensas presentaron todo tipo de alegaciones para tirar por tierra el juicio, comenzaron las testificales, que continúan este lunes

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Luis Bárcenas, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal (Montaje Infobae España)
Luis Bárcenas, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. (Montaje Infobae España)

El juicio por la trama Kitchen entra en su tercera semana con las declaraciones de varios pesos pesados de este caso: el extesorero del PP y principal afectado, Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesia Villar, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Tras una primera semana de cuestiones previas en las que las defensas presentaron todo tipo de alegaciones para tirar por tierra el juicio y las acusaciones buscaron implicar a Cospedal y su marido, comenzó una segunda semana de testificales con cargos técnicos dentro de Interior y varios agentes que participaron en los espionajes a la familia Bárcenas.

Varios policías nacionales han confirmado los seguimientos a la esposa de Bárcenas y el volcado de dispositivos robados, mientras que el comisario Mariano Hervás admitió que participó en esas vigilancias por encargo superior, aunque restó relevancia a la misión.

Rajoy y Cospedal

El inspector jefe de Asuntos Internos que investigó el caso Kitchen fue el primero en mencionar a Rajoy en el juicio, al explicar que dentro de la operación aparecía con los alias “el Asturiano” y “el Barbas” en audios, documentos y anotaciones. El testigo sostuvo que no era una hipótesis, sino una conclusión de su investigación: que los implicados en la operación utilizaban esos nombres en clave para referirse al entonces presidente del Gobierno.

María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. (Europa Press)
María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. (Europa Press)

Esta es una de las claves por las que tendrá que responder este jueves como testigo. Sin embargo, es esperable que su declaración se centre en negar cualquier conocimiento directo con esta operación y en rechazar que existiera una implicación política en su creación. En su declaración previa ante el juez instructor, el expresidente ya sostuvo que no tuvo “conocimiento de la operación Kitchen” y añadió que “no era una cuestión que llegara a mi despacho ni a mi nivel de decisión”.

La misma línea seguirá previsiblemente la testifical de Cospedal, fijada para el mismo jueves. Durante toda la fase de instrucción, ha defendido que sus encuentros con el excomisario José Manuel Villarejo, imputado en esta causa, no tenían relación con ninguna operación policial, sino que se enmarcaban en contactos informales sin trascendencia ejecutiva ni capacidad de influencia en el Ministerio del Interior.

Luis Bárcenas y Rosario Iglesias

Luis Bárcenas, extesorero del PP, a la salida de los juzgados, en una foto de archivo de 2015. (Europa Press)
Luis Bárcenas, extesorero del PP, a la salida de los juzgados, en una foto de archivo de 2015. (Europa Press)

Sin embargo, antes de estos dos testigos están previstas este mismo lunes las declaraciones de Luis Bárcenas y su mujer, Rosario Iglesias, ambos presentados en la causa como acusaciones particulares.

Sus testimoniales son ejes principales en la causa, ya que ambos fueron los principales objetivos de la operación investigada. En su caso, el tribunal escuchará el relato de quienes sufrieron de primera mano los seguimientos, la sustracción de información y la supuesta captación de su entorno, incluida la figura del chófer contratado por la familia, pieza clave en la investigación.

Un repaso visual a los principales implicados en el caso Kitchen. Conoce a los 10 acusados, desde el exministro Jorge Fernández Díaz hasta el excomisario Villarejo, las acusaciones y los testigos citados a declarar.

Bárcenas ya ha sostenido en procedimientos anteriores que existió una estrategia coordinada para neutralizar su capacidad de aportar documentación sobre la financiación del partido, mientras que su entorno familiar ha descrito un clima de vigilancia constante durante el periodo investigado. De esta manera, podrán aportar detalles sobre la cronología de los hechos, la identidad de los intermediarios y el impacto de la operación sobre la custodia de la documentación sensible que conservaban.

En el caso de Rosalía Iglesias, su testimonio podría centrarse en la dinámica diaria de los seguimientos y en la gestión de los objetos y soportes sustraídos o intervenidos, mientras que Bárcenas podría insistir en la conexión entre la operación y el intento de recuperar material comprometedor para el partido.

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