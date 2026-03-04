España

Jordi Cruz, chef Michelín, explica cómo hacer un buen pesto italiano: “Normalmente se hace con todos los ingredientes en crudo, pero a mí me gusta escaldar las hojas”

Es una sala fácil de hacer y deliciosa que puede elevar el nivel de tus recetas

Jordi Cruz.

La gastronomía italiana es, sin duda, una de las más emblemáticas del mundo. De hecho, platos como la pasta o la pizza se han convertido en auténticos iconos internacionales, pudiendo comerse en cualquier parte del mundo.

Entre todas las salsas que forman parte de la oferta gastronómica de Italia, el pesto es una de las más reconocidas. Aunque muchas personas opten por comprar elaboraciones industriales, prepararlo es más fácil de lo que parece.

Jordi Cruz, el reconocido chef que ha formado parte del programa MasterChef durante más de 10 años, ha publicado en su cuenta de TikTok (@jordicruzof) cómo hacer un pesto lleno de sabor.

La receta de pesto de Jordi Cruz

Para preparar este pesto, Jordi Cruz explica que, aunque la receta tradicional utiliza todos los ingredientes en crudo, él prefiere escaldar la mayoría de las hojas de albahaca para fijar la clorofila y lograr un color más intenso.

Utiliza 100 gramos de hojas de albahaca sin tallos, reservando un pequeño puñado en crudo y escaldando el resto en agua hirviendo durante un máximo de diez segundos. Luego, las pasa a un recipiente con agua y hielo para cortar la cocción y, después, las escurre muy bien con papel absorbente, presionando ligeramente para eliminar el exceso de agua.

A continuación, toma un diente de ajo, lo parte por la mitad y le quita el germen para suavizar su sabor. Añade las hojas frescas reservadas y las hojas escaldadas, asegurándose de que estén bien secas.

Incorpora 50 gramos de piñones, que tuesta en el horno a 160-170 °C hasta que adquieren un color ligeramente dorado y desprenden todo su aroma. En cuanto a los quesos, utiliza 100 gramos en total, mezclando 50 gramos de pecorino romano y 50 gramos de grana padano o parmigiano reggiano.

Agrega 200 mililitros de aceite de oliva suave o aceite de arbequina aromático. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una mezcla bien emulsionada. El pesto puede guardarse en un tarro de cristal cerrado y conservarse en la nevera durante varios días.

Esta ensalada de pasta, con ingredientes sabrosos que combinan a la perfección, puede salvarte el verano

La versatilidad del pesto

El pesto no se limita a acompañar la pasta, sino que es un complemento ideal en la cocina moderna. Se puede usar como base para pizzas, untado sobre tostadas crujientes o mezclado con verduras asadas. Su aroma a albahaca y su textura cremosa transforman platos sencillos en preparaciones con carácter y personalidad.

Además, preparar pesto casero permite ajustar los sabores según los gustos de cada persona. Se puede jugar con la intensidad del ajo, la mezcla de frutos secos o incluso experimentar con hierbas adicionales como rúcula o perejil para conseguir matices únicos.

Aunque la receta tradicional marca pautas claras, la creatividad en la cocina es clave y el pesto admite variaciones sin perder su identidad, algo que aporta personalidad a tus recetas. Con apenas unos pocos ingredientes frescos, puede transformar un plato básico en una experiencia gastronómica completa, aportando intensidad de sabor, aroma característico y una textura diferencial.

