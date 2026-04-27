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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 27 al jueves 30 de abril: Rafael decide conocer a Leonor y Enriqueta confía en Braulio

La ficción diaria de La 1 avanza en una semana más intensa y reducida por el festivo del 1 de mayo

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Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)
Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)

La ficción de época Valle Salvaje afronta una semana decisiva en su recta final de temporada, marcada por revelaciones largamente contenidas y nuevos giros que afectan de lleno a sus protagonistas. La llegada de Leonor, una joven encontrada en el bosque por Francisco y Pepa, introduce una nueva incógnita en la historia: su posible papel como cuidadora de la pequeña María. Sin embargo, lo que en apariencia podría ser una solución sencilla pronto se complica.

Además, la emisión se verá reducida a cuatro capítulos —de lunes a jueves— debido al festivo nacional del 1 de mayo, lo que concentra aún más la intensidad narrativa.

'Valle Salvaje'. Pura y Petra en la cabaña. (RTVE)
'Valle Salvaje'. Pura y Petra en la cabaña. (RTVE)

Episodio 403 del lunes 27 de abril

La semana arranca con una revelación que sacude a Leonor: María es huérfana de madre. Este dato provoca en la joven una reacción inesperada, llevándola a rechazar en un primer momento la posibilidad de convertirse en aya de la niña. Pese a ello, quienes la rodean intentan convencerla de que acepte el puesto, apelando a su sensibilidad y capacidad de cuidado.

La decisión, no obstante, no depende únicamente de ella, sino también de Rafael, que deberá valorar si confía en esta desconocida para encargarse de su hija. En paralelo, otra trama gana fuerza: Enriqueta, presionada por las circunstancias, decide contar a Braulio un secreto oculto durante años relacionado con Domingo. Una confesión que amenaza con alterar profundamente la percepción que él tenía de su propia familia.

Matilde le da la noticia de su embarazo a Atanasio en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Matilde le da la noticia de su embarazo a Atanasio en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Episodio 404 del martes 28 de abril

En el siguiente episodio, Enriqueta da un paso más y obliga a Braulio a enfrentarse a una realidad difícil de asumir. Sin rodeos, señala a Alejo como responsable de un asesinato, desatando un conflicto interno en el joven, que se debate entre la incredulidad y la necesidad de conocer la verdad.

Mientras tanto, Luisa juega un papel clave al mediar para que Rafael acceda finalmente a conocer a Leonor. El encuentro entre ambos se presenta cargado de tensión, ya que de esa primera impresión dependerá el futuro de la joven dentro de la familia.

'Valle Salvaje': Rafael trae malas noticias. (RTVE)
'Valle Salvaje': Rafael trae malas noticias. (RTVE)

Episodio 405 del miércoles 29 de abril

La semana avanza con un capítulo que se centra en las intrigas y las alianzas que se tejen en la sombra. Mercedes decide sumarse a la conspiración liderada por Victoria y Dámaso, aunque lo hace por motivos que van más allá de lo evidente. Su confesión añade complejidad a una trama ya de por sí cargada de tensiones.

Por otro lado, Enriqueta reafirma su compromiso con Braulio y promete que conseguirá que Alejo confiese. La presión sobre el joven aumenta, que se encuentra atrapado entre la lealtad familiar y la necesidad de hacer justicia. En este contexto, la duda sobre si será capaz de enfrentarse a su propia tía se convierte en uno de los ejes del episodio.

'Valle Salvaje': Mercedes se rompe por Dámaso. (RTVE)
'Valle Salvaje': Mercedes se rompe por Dámaso. (RTVE)

Episodio 406 del jueves 30 de abril

Por último, la tensión avanza mientras que un nuevo misterio emerge. Bárbara escucha el llanto de un bebé en una cabaña, lo que la lleva, junto a Luisa, a planear los siguientes pasos. Este hallazgo abre una nueva línea argumental que podría tener importantes consecuencias.

En la Casa Grande, Enriqueta intenta influir en Amadeo para que desarrolle su creatividad, aunque Francisco interviene para frenar esa iniciativa, generando un nuevo foco de conflicto. Por su parte, Dámaso toma una decisión determinante: confiesa a una dolida Mercedes que ha llegado el momento de revelar su verdadera identidad, un giro que promete alterar el equilibrio de poder entre los personajes.

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