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Gernika recuerda 89 años después el bombardeo con un homenaje institucional que ha puesto el acento en la memoria, la emoción y una llamada unánime a la paz

La conmemoración ha incluido la ofrenda floral, la reproducción de las sirenas del ataque y la entrega de los Premios Gernika por la Paz

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El alcalde de Gernika, José María Gorroño (3i), la delegada del Gobierno en País Vasco, Marisol Garmendia (d), el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (3d), durante la inauguración de la escultura Puerta de la Paz con motivo del 89 aniversario del bombardeo de Gernika (David de Haro / Europa Press)
El alcalde de Gernika, José María Gorroño (3i), la delegada del Gobierno en País Vasco, Marisol Garmendia (d), el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (3d), durante la inauguración de la escultura Puerta de la Paz con motivo del 89 aniversario del bombardeo de Gernika (David de Haro / Europa Press)

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido este domingo en el cementerio de Zallo, en Gernika-Lumo, el acto central de homenaje a las víctimas del bombardeo que devastó la villa hace 89 años, en una jornada caracterizada por la apelación unánime a la paz y al recuerdo de los hechos históricos. La ceremonia, que ha comenzado a las 16.30 horas, ha reunido a representantes institucionales, políticos, diplomáticos y vecinos en un escenario cargado de simbolismo.

El homenaje ha girado en torno a la tradicional ofrenda floral en memoria de las víctimas del ataque perpetrado en 1937 por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana. Durante el acto, se ha recordado a las personas fallecidas con una oración en el momento exacto en el que comenzaron los bombardeos. El sonido de la campana rescatada de las ruinas de la iglesia de San Juan, destruida durante el ataque, ha acompañado la entrega de ramos y coronas.

Junto al lehendakari han participado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia; así como la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, entre otras autoridades.

También han estado presentes el presidente del PNV, Aitor Esteban; el portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano; y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. En el ámbito internacional, han acudido los embajadores en España de Armenia, Azerbaiyán y Bosnia, Sos Avetisyan, Ramiz Hasanov y Vesna Andree-Zaimovic.

(Noticia en ampliación)

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