El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

Rubén Sánchez y Vito Quiles

El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, solicita nueve años de prisión para el agitador Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico, después de que la jueza titular de la Plaza 18 de la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Sevilla aceptara el procesamiento.

En el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Infobae, el abogado de Sánchez, Francisco Tejado, plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por cada uno de los cuales pide 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses. Además, solicita que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias.

Junto a las citadas penas, la defensa de Sánchez reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como al pseudomedio de Javier Negre, EDATV, como responsable civil subsidiario. Asimismo, pide que se condene al ultra a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de Twitter, su canal de Telegram y el canal principal de EDATV en YouTube.

28 publicaciones contra Rubén Sánchez

El escrito señala directamente a Quiles como “agitador profesional de ultraderecha”, ya que impulsó al menos 28 publicaciones y videos que, en palabras de la querella, perseguían a Rubén Sánchez García con afirmaciones que insinuaban delitos como pederastia, proxenetismo, encubrimiento de violadores, extorsión y corrupción.

Estos mensajes circularon en Twitter, Telegram y YouTube, algunos a través de EDATV. Para la parte acusadora, Quiles construyó una acusación pública con “conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad”.

La acusación resalta como agravante que los mensajes de Quiles estaban “cargados de odio ideológico”. En concreto, se lo acusa de atacar a Rubén Sánchez García por su papel como referente de izquierda y presidente de FACUA-Consumidores en Acción, y por dirigir críticas a quienes “no comulgan con su ideología”.

Acusaciones de pederastia sin fundamento

El escrito describe tres grandes campañas entre febrero y septiembre de 2022, a las que se suman varios episodios sueltos.

Entre los puntos destacados figuran mensajes publicados el 15 de febrero de 2022 en el canal de Telegram del agitador, donde acusa a Sánchez García de encubrir a “violadores de izquierdas”, participar de una “trama de menores abusadas” en la Comunidad Valenciana y Baleares, e incluso tener “yates a nombre de otras personas”.

Durante una emisión en el canal ‘Estado de Alarma TV’, el acusado afirmó: “Tiene un ejército de sicarios comunistas y de ultraizquierda que cada vez que este señor les encarga una tarea, les encomienda una labor, tumba la cuenta de Twitter a la gente” y más adelante, “estos son una banda organizada de criminales”.

El 28 de febrero, Quiles publicó lo siguiente: “Me gustaría saber por qué hace unos meses el Facuo denunció a un hombre de mediana edad por propinarle un bofetón cuando se acercó a sus hijas a la salida del colegio… ¿Tendrá que ver esto con los testimonios de algunos vecinos de Sevilla que aseguraban que Facuo es sospechoso de acercarse más [a menores]?” Para la querella, esto constituye una insinuación de pederastia sin fundamento.

En otra secuencia, se difundieron mensajes donde se acusa a Sánchez de “extorsionador y mafioso”, de utilizar a “sicarios” para amedrentar a opositores y de manipular fondos públicos a través de FACUA. El 16 de julio de 2022, en un mensaje de Telegram, se afirmó: “Pongamos cara a los miembros de la mafia extorsionadora dirigida por Rubén Sánchez”.

Graves altercados en la UAB por la llegada no autorizada de Vito Quiles. (X/@jaumetyni)

Otro episodio relevante ocurrió el 21 de julio de 2022, cuando Quiles declaró en video: “Ayer publicamos documentos que prueban que estás muy involucrado en una red, en una trama de hostigamiento y de censura en las redes… Vas a tener que pagar más pronto que tarde, creo que te vas a sentar en el banquillo”.

Más allá de los ataques a Sánchez, la acusación incluye las reacciones de Vito Quiles tras tener conocimiento del auto judicial que habilitó el inicio del juicio oral. El periodista, a través de publicaciones en la red X, acusó públicamente a la magistrada instructora de actuar “de forma sesgada”, de cometer “prevaricación” y de llevar a cabo una “persecución política”, enlazando la fecha de su auto con maniobras del gobierno para desviar la atención de otras causas mediáticas. Uno de estos tuits superó 135.000 visualizaciones, cifra que la acusación destaca como evidencia del potencial de daño reputacional y amplificación de los mensajes injuriantes.