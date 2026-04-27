España

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por la campaña de calumnias que lanzó en su contra

También solicita 12.000 euros de multa por cada uno de los dos delitos de injurias con publicidad de los que le acusa y una indemnización de 60.000 euros al procesado y al pseudomedio EDATV como responsable civil subsidiario

Guardar
Rubén Sánchez y Vito Quiles
Rubén Sánchez y Vito Quiles

El secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, solicita nueve años de prisión para el agitador Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico, después de que la jueza titular de la Plaza 18 de la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Sevilla aceptara el procesamiento.

En el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Infobae, el abogado de Sánchez, Francisco Tejado, plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por cada uno de los cuales pide 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses. Además, solicita que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias.

Junto a las citadas penas, la defensa de Sánchez reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como al pseudomedio de Javier Negre, EDATV, como responsable civil subsidiario. Asimismo, pide que se condene al ultra a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de Twitter, su canal de Telegram y el canal principal de EDATV en YouTube.

28 publicaciones contra Rubén Sánchez

El escrito señala directamente a Quiles como “agitador profesional de ultraderecha”, ya que impulsó al menos 28 publicaciones y videos que, en palabras de la querella, perseguían a Rubén Sánchez García con afirmaciones que insinuaban delitos como pederastia, proxenetismo, encubrimiento de violadores, extorsión y corrupción.

Estos mensajes circularon en Twitter, Telegram y YouTube, algunos a través de EDATV. Para la parte acusadora, Quiles construyó una acusación pública con “conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad”.

La acusación resalta como agravante que los mensajes de Quiles estaban “cargados de odio ideológico”. En concreto, se lo acusa de atacar a Rubén Sánchez García por su papel como referente de izquierda y presidente de FACUA-Consumidores en Acción, y por dirigir críticas a quienes “no comulgan con su ideología”.

Acusaciones de pederastia sin fundamento

El escrito describe tres grandes campañas entre febrero y septiembre de 2022, a las que se suman varios episodios sueltos.

Entre los puntos destacados figuran mensajes publicados el 15 de febrero de 2022 en el canal de Telegram del agitador, donde acusa a Sánchez García de encubrir a “violadores de izquierdas”, participar de una “trama de menores abusadas” en la Comunidad Valenciana y Baleares, e incluso tener “yates a nombre de otras personas”.

Durante una emisión en el canal ‘Estado de Alarma TV’, el acusado afirmó: “Tiene un ejército de sicarios comunistas y de ultraizquierda que cada vez que este señor les encarga una tarea, les encomienda una labor, tumba la cuenta de Twitter a la gente” y más adelante, “estos son una banda organizada de criminales”.

El 28 de febrero, Quiles publicó lo siguiente: “Me gustaría saber por qué hace unos meses el Facuo denunció a un hombre de mediana edad por propinarle un bofetón cuando se acercó a sus hijas a la salida del colegio… ¿Tendrá que ver esto con los testimonios de algunos vecinos de Sevilla que aseguraban que Facuo es sospechoso de acercarse más [a menores]?” Para la querella, esto constituye una insinuación de pederastia sin fundamento.

En otra secuencia, se difundieron mensajes donde se acusa a Sánchez de “extorsionador y mafioso”, de utilizar a “sicarios” para amedrentar a opositores y de manipular fondos públicos a través de FACUA. El 16 de julio de 2022, en un mensaje de Telegram, se afirmó: “Pongamos cara a los miembros de la mafia extorsionadora dirigida por Rubén Sánchez”.

Graves altercados en la UAB por la llegada no autorizada de Vito Quiles. (X/@jaumetyni)

Otro episodio relevante ocurrió el 21 de julio de 2022, cuando Quiles declaró en video: “Ayer publicamos documentos que prueban que estás muy involucrado en una red, en una trama de hostigamiento y de censura en las redes… Vas a tener que pagar más pronto que tarde, creo que te vas a sentar en el banquillo”.

Más allá de los ataques a Sánchez, la acusación incluye las reacciones de Vito Quiles tras tener conocimiento del auto judicial que habilitó el inicio del juicio oral. El periodista, a través de publicaciones en la red X, acusó públicamente a la magistrada instructora de actuar “de forma sesgada”, de cometer “prevaricación” y de llevar a cabo una “persecución política”, enlazando la fecha de su auto con maniobras del gobierno para desviar la atención de otras causas mediáticas. Uno de estos tuits superó 135.000 visualizaciones, cifra que la acusación destaca como evidencia del potencial de daño reputacional y amplificación de los mensajes injuriantes.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosFacuaVito QuilesSevillaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

El fondo buitre Mona ITG quiere desahuciar a una familia vulnerable en Madrid: “Mi hija acaba de dar a luz, no tenemos donde ir”

Ya Amou llegó a España en 2009 y desde entonces reside en la misma vivienda. La empresa propietaria del piso rechaza cualquier acuerdo, denuncia el Sindicato de Inquilinas

El fondo buitre Mona ITG quiere desahuciar a una familia vulnerable en Madrid: “Mi hija acaba de dar a luz, no tenemos donde ir”

La Justicia ordena la reducción en el alquiler que debe pagar un restaurante tras reconocer el impacto negativo que tuvo la pandemia de Covid-19

La empresa afectada pidió que se aplicara la figura jurídica conocida como cláusula “rebus sic stantibus”, cuando las circunstancias cambian drásticamente y hacen inviable cumplir el contrato con los términos originales

La Justicia ordena la reducción en el alquiler que debe pagar un restaurante tras reconocer el impacto negativo que tuvo la pandemia de Covid-19

La Aemet anuncia un cambio de tiempo por la llegada de bajas presiones: se esperan lluvias y tormentas con granizo en estas regiones de España

El organismo meteorológico ha activado los avisos en ocho comunidades autónomas

La Aemet anuncia un cambio de tiempo por la llegada de bajas presiones: se esperan lluvias y tormentas con granizo en estas regiones de España

Willy Bárcenas desvela en ‘Cuarto milenio’ los fenómenos paranormales en casa de sus padres: “Mi padre ha llegado a irse a dormir a un hotel”

El líder de Taburete ha estado en el programa ‘Cuarto Milenio’, de Iker Jiménez, hablando sobre las experiencias inexplicables que ha vivido desde niño

Willy Bárcenas desvela en ‘Cuarto milenio’ los fenómenos paranormales en casa de sus padres: “Mi padre ha llegado a irse a dormir a un hotel”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena la reducción en el alquiler que debe pagar un restaurante tras reconocer el impacto negativo que tuvo la pandemia de Covid-19

La Justicia ordena la reducción en el alquiler que debe pagar un restaurante tras reconocer el impacto negativo que tuvo la pandemia de Covid-19

Gernika recuerda 89 años después el bombardeo con un homenaje institucional que ha puesto el acento en la memoria y en una llamada unánime a la paz

Así funciona el nuevo sistema antiatropello que incorporarán los autobuses de Madrid

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

El último videoclub de la provincia de Sevilla cierra tras 33 años: “Ha sido imposible mantener la actividad”

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista