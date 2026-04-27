Detienen a dos mujeres en Alicante por realizar tratamientos médicos sin titulación

Realizaban tratamientos invasivos y suministraban medicamentos a las víctimas mediante recetas falsificadas

Dos mujeres han sido detenidas en la localidad alicantina de Santa Pola por ejercer la medicina sin titulación homologada, tras una operación de la Guardia Civil que destapó un entramado de intrusismo profesional, falsedad documental, delitos contra la salud pública, estafa y hurto. Las arrestadas ofrecían tratamientos invasivos y prescribían medicamentos utilizando recetas falsificadas, tanto en domicilios particulares como en su propia vivienda.

La operación “Ribosoma” comenzó el pasado mes de marzo, cuando la responsable de una clínica local denunció que una observadora en su centro realizaba funciones médicas sin la titulación necesaria y detectó irregularidades en la recaudación, según ha informado este lunes en un comunicado la Guardia Civil. Las investigaciones permitieron comprobar que la principal implicada administraba sustancias psicotrópicas y compuestos anti-edad por vía intravenosa, sin ningún tipo de supervisión sanitaria.

Los agentes identificaron a una segunda mujer encargada de preparar recetas falsas para obtener medicamentos en farmacias, además de recibir productos desde el extranjero para suministrarlos fuera de los cauces legales. Ambas fueron detenidas: a la principal se le imputan delitos de intrusismo profesional, falsedad documental, delitos contra la salud pública, estafa y hurto; a su colaboradora, falsedad documental.

Cinco posibles víctimas

Hasta el momento, se han identificado cinco posibles víctimas de estos tratamientos, aunque las autoridades no descartan que haya más personas afectadas. Las detenidas fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, quedando en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Dos agentes durante la operación. (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a posibles afectados que hayan podido ser tratados por estas personas para que se pongan en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personándose en cualquier cuartel de la Guardia Civil o a través del teléfono 062, con el fin de recibir el asesoramiento correspondiente y evitar posibles riesgos para su salud.

Para más información pueden contactar con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Alicante, en el teléfono 96 514 56 60, extensión 0610011.