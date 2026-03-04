Receta de pesto rojo casero, la sencilla salsa con la que transformar cualquier plato de pasta

Cuando hablamos de pesto, a la mayoría nos viene a la mente el pesto verde, preparado con una base de albahaca. Pero lo que muchos no saben es que el pesto rosso o rojo está igual de bueno, una opción de origen siciliano menos popular que el pesto genovés, pero también muy fácil de hacer, versátil y sabrosa.
A diferencia de su versión verde, esta receta se elabora con tomates secos como base, y utiliza almendras en vez de piñones, aunque, como la versión genovesa, también utiliza queso parmesano o pecorino. Además, su lista de ingredientes incluye ajo, albahaca fresca, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Si queremos preparar el pesto rosso tal como lo hacen en Italia, lo trituraremos todo en un mortero, aunque con una trituradora es más rápido y queda igual de bien.
Es una salsa ideal para servir con un sencillo plato de pasta, pero también es útil en otras recetas, desde ensaladas hasta carnes y pescados, incluso acompañando simplemente a una selección de panes o focaccias, preparando una clásica bruschetta italiana. Existen, además, muchas variaciones de esta salsa, incluso podemos darle ‘un poco de alegría’ añadiendo ingredientes como la guindilla o la cayena.
Receta de pesto rojo
El pesto rojo es una salsa espesa y aromática elaborada principalmente con tomates secos, almendras, ajo, queso curado, albahaca y aceite de oliva. La técnica principal consiste en triturar todos los ingredientes hasta conseguir una textura cremosa y homogénea, manteniendo cierto cuerpo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 15 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 0 minutos
Ingredientes
- 100 g de tomates secos en aceite (bien escurridos)
- 40 g de almendras crudas peladas
- 50 g de queso curado (parmesano o pecorino)
- 1 diente de ajo pequeño
- 10 hojas de albahaca fresca
- 80 ml de aceite de oliva virgen extra
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Cómo hacer pesto rojo, paso a paso
- Escurre bien los tomates secos si vienen en aceite, así la salsa no quedará aceitosa.
- Coloca los tomates, las almendras, el ajo y el queso troceado en el vaso de la batidora.
- Añade la albahaca, la sal y la pimienta.
- Tritura a intervalos cortos, para evitar que la mezcla se caliente y pierda aroma.
- Incorpora el aceite poco a poco mientras sigues triturando, hasta obtener una textura cremosa pero con algo de grano.
- Prueba y rectifica de sal o aceite si es necesario para ajustar la textura.
- Si prefieres una salsa más ligera, añade 1 o 2 cucharadas del aceite de los tomates.
- Guarda el pesto en un tarro hermético en la nevera si no lo usas al momento.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones (pasta para 4 personas o 4 tostas generosas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 230 kcal
- Grasas: 20 g
- Proteínas: 6 g
- Hidratos de carbono: 5 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en nevera hasta 5 días en tarro hermético, cubierto con una fina capa de aceite.