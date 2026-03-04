España

Receta de pesto rojo casero, la sencilla salsa con la que transformar cualquier plato de pasta

Esta receta se elabora con tomates secos como base y utiliza almendras en vez de piñones

Guardar
Receta de pesto rojo con
Receta de pesto rojo con tomates secos (Freepik)

Cuando hablamos de pesto, a la mayoría nos viene a la mente el pesto verde, preparado con una base de albahaca. Pero lo que muchos no saben es que el pesto rosso o rojo está igual de bueno, una opción de origen siciliano menos popular que el pesto genovés, pero también muy fácil de hacer, versátil y sabrosa.

A diferencia de su versión verde, esta receta se elabora con tomates secos como base, y utiliza almendras en vez de piñones, aunque, como la versión genovesa, también utiliza queso parmesano o pecorino. Además, su lista de ingredientes incluye ajo, albahaca fresca, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Si queremos preparar el pesto rosso tal como lo hacen en Italia, lo trituraremos todo en un mortero, aunque con una trituradora es más rápido y queda igual de bien.

Es una salsa ideal para servir con un sencillo plato de pasta, pero también es útil en otras recetas, desde ensaladas hasta carnes y pescados, incluso acompañando simplemente a una selección de panes o focaccias, preparando una clásica bruschetta italiana. Existen, además, muchas variaciones de esta salsa, incluso podemos darle ‘un poco de alegría’ añadiendo ingredientes como la guindilla o la cayena.

Receta de pesto rojo

El pesto rojo es una salsa espesa y aromática elaborada principalmente con tomates secos, almendras, ajo, queso curado, albahaca y aceite de oliva. La técnica principal consiste en triturar todos los ingredientes hasta conseguir una textura cremosa y homogénea, manteniendo cierto cuerpo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 0 minutos

Ingredientes

  • 100 g de tomates secos en aceite (bien escurridos)
  • 40 g de almendras crudas peladas
  • 50 g de queso curado (parmesano o pecorino)
  • 1 diente de ajo pequeño
  • 10 hojas de albahaca fresca
  • 80 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Cómo hacer pesto rojo, paso a paso

  1. Escurre bien los tomates secos si vienen en aceite, así la salsa no quedará aceitosa.
  2. Coloca los tomates, las almendras, el ajo y el queso troceado en el vaso de la batidora.
  3. Añade la albahaca, la sal y la pimienta.
  4. Tritura a intervalos cortos, para evitar que la mezcla se caliente y pierda aroma.
  5. Incorpora el aceite poco a poco mientras sigues triturando, hasta obtener una textura cremosa pero con algo de grano.
  6. Prueba y rectifica de sal o aceite si es necesario para ajustar la textura.
  7. Si prefieres una salsa más ligera, añade 1 o 2 cucharadas del aceite de los tomates.
  8. Guarda el pesto en un tarro hermético en la nevera si no lo usas al momento.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones (pasta para 4 personas o 4 tostas generosas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 20 g
  • Proteínas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 5 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 5 días en tarro hermético, cubierto con una fina capa de aceite.

Temas Relacionados

Cocina ItalianaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rosalía deslumbra con una chaqueta de lana y alas de ángel de 500 dólares: hecha a mano y de materiales de calidad

La artista catalana sorprendió este martes en Barcelona con un look de lo más original

Infobae

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano iraní que alegaba querer tener una “vida digna”, alejado de la “guerra” en su país

El tribunal ha ratificado que no concurrían en el caso los requisitos legales necesarios para reconocer ni el estatuto de refugiado ni la protección subsidiaria

La Audiencia Nacional rechaza el

Los frailecillos heridos por las borrascas comienzan a volver al mar: centenares de aves murieron en el norte de España por los temporales

Tras su paso por centros de recuperación de fauna, donde ingresaron con deshidratación o hipotermia, algunos ejemplares ya han sido devueltos al medio natural

Los frailecillos heridos por las

La Justicia avala los servicios mínimos de la huelga de médicos en la Comunidad Valenciana: “El funcionamiento de la sanidad justifica limitar el derecho a huelga”

El Tribunal Superior de Justicia valenciano falla a favor de la administración ante la denuncia de servicios mínimos “abusivos” por parte de los sindicatos

La Justicia avala los servicios

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano iraní que alegaba querer tener una “vida digna”, alejado de la “guerra” en su país

Un sargento de la base de Rota es condenado a un año de suspensión de empleo por negarse a realizar un control de drogas: recurre y se lo reducen a tres meses

¿Está Irán capacitado para atacar Europa? El alcance de sus misiles y los países de la UE a los que podría llegar después de Chipre

Las 10 frases de Pedro Sánchez en su respuesta a Trump: “Un seguidismo ciego y servil no es liderar. Nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”

Pedro Sánchez responde a las amenazas de Trump y resume la posición de España en cuatro palabras: “No a la guerra”

ECONOMÍA

Una mujer lleva guardando bonos

Una mujer lleva guardando bonos del Estado 20 años: va a cobrar 120.000 euros y le dicen que están caducados

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”