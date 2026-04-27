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Willy Bárcenas declara que su padre le habló de la grabación que tenía con Rajoy antes de entrar en prisión, pero que nunca llegó a escucharla

“Me contó que subía al despacho de Rajoy en presencia de [Javier] Arenas y el detalle, no me acuerdo bien, le comentaba algo de la contabilidad B y un remanente que había dejado”, ha declarado en el juicio al ‘caso Kitchen’

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En una emotiva confesión, Willy Bárcenas evoca los años de encierro de su padre, las adversidades vividas dentro de la cárcel y cómo él y su madre eran seguidos por motoristas con cámaras, confundiéndolos inicialmente con periodistas.

La cuarta semana del juicio al ‘Caso Kitchen’ ha comenzado con la declaración del extesorero del PP, Willy Bárcenas, en la que ha cerrado filas con su padre y ha relatado fragmentos de las persecuciones que vivieron durante los meses que su padre estuvo en prisión. También ha hablado de la relación con su conductor y uno de los imputados en la causa, Sergio Ríos, que fue empeorando poco a poco por la falta de confianza.

A preguntas de su abogada, ya que además de ser testigo está personado como acusación en esta causa, ha explicado que su padre le habló del audio que tenía con Mariano Rajoy y que se está convirtiendo en un tema recurrente en este juicio. “Lo único que sé es lo que me ha contado él, lo que me contó en su día”, ha relatado.

“Me contó que subía al despacho de Rajoy en presencia de [Javier] Arenas y el detalle, no me acuerdo bien, le comentaba algo de la contabilidad B y un remanente que había dejado”, ha asegurado, añadiendo que “nunca” ha escuchado la grabación. “Creo que me lo cuenta antes de entrar, unos días antes o un mes antes, en alguna charla que me contase un poco más”, ha agregado, por lo que esta conversación estaría fechada a mediados de 2013.

Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional para testificar en el juicio del caso Kitchen (EFE/ Kiko Huesca)
Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional para testificar en el juicio del caso Kitchen (EFE/ Kiko Huesca)

Sin embargo, esta versión choca con la que aportó su padre la semana pasada, ya que en su turno de palabra relató que existían dos grabaciones diferentes, una con Rajoy y otra con Arenas, que en ese momento era ministro de Presidencia. La defensa del excomisario José Manuel Villarejo ha querido incidir en esta cuestión, a lo que el testigo ha respondido que era una grabación conjunta con “Rajoy y Arenas”.

Lo que sí coincide es el contenido de esta conversación, ya que el extesorero relató como le entregaba un sobre al expresidente con el remanente de la caja B y la respuesta de Rajoy fue de sorpresa. Entonces, cogió estos papeles y los introdujo en la trituradora de papeles, siempre según la versión de Bárcenas, ya que Rajoy negó que este episodio sucediera. “Absolutamente falso”, respondió como testigo.

(Noticia en ampliación)

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