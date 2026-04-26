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Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

El tenista italiano firmó un 2-0 (6-2 y 6-3) ante el danés

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El tenista italiano Jannik Sinner (Europa Press)
El tenista italiano Jannik Sinner (Europa Press)

Jannik Sinner firma una victoria más sobre la tierra madrileña. El italiano no necesitó golpes de grandeza. Tampoco ponerse el mono de trabajo. Solo dejarse llevar por la inercia ganadora en la que lleva sumido desde hace 19 victorias durante este curso, 24 en torneos Masters 1000. Una dinámica que le permitió sellar el encuentro con un sólido 2-0 (6-2 y 6-3). Con esta victoria, Sinner sigue avanzando en la aventura madrileña y se planta en octavos de final del Mutua.

El debut del italiano no fue todos lo amable que se esperaba. Cedió el primer set, donde no fue capaz de aprovechar las ocasiones de rotura que se presentaron. Hasta dos veces pudo arrebatarle el servicio a un sorpresivo Benjamin Bonzi, que sacó a colación sus mejores golpes. En el tie-break, el francés metió una marcha más para ponerse por delante en el duelo, pero Sinner se vistió de número uno y cerró el encuentro llevándose las dos siguientes mangas. Ya en segunda ronda le esperaba Elmer Moller.

Adaptado plenamente a las condiciones madrileñas que caracterizan al Mutua Madrid Open, Jannik saltó a las pista dispuesto a firmar un de esos duelo que acostumbra a protagonizar. Firmó dos roturas en el set, pero el danés le devolvió el golpe y el italiano, lejos de venirse abajo, volvió a romper el servicio a su rival para llevarse la primera manga. Las asistencias tuvieron incluso que saltar a la pista para atender al danés que mostró molestias en el abdomen, aunque no le impidieron regresar al duelo. Poco tardó Jannik en firmar un sólido 6-2 ante una Manolo Santa a rebosar. Sin demasiados esfuerzo, sin demasiadas revoluciones, solo una derecha sólida y un saque arrollador, incontestable para su rival.

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