Roberta, cocinera: “En Italia no tiramos el pan duro, lo convertimos en polpettine hechas con perejil, anchoas, huevo y queso”

La cocinera Roberta desvela su receta de aprovechamiento para sacar partido al pan duro (Montaje Infobae)

Ocurre en muchas casas. Al final de cada comida, siempre sobra algo de pan, restos que, luego, dejamos apartados, se endurecen y acabamos tirando a la basura. Pero esto no tiene por qué ser así. Aunque lo más común es utilizar estos trozos de pan restante para unas tostadas, pan rallado o picatostes, en realidad existen muchas recetas de aprovechamiento que nos permitirán utilizar estos trozos, algunas propias de la tradición española como los huevos tontos o las migas y otras nacidas en gastronomías como la italiana.

“El pan no se tira, se respeta”, proclama la chef italiana Roberta, quien ha conquistado a miles de usuarios en TikTok defendiendo recetas donde lo humilde se vuelve protagonista. Su propuesta: unas polpettine hechas con el pan duro del día anterior, una receta sencilla capaz de transformar el recuerdo del desperdicio en auténtico placer gastronómico. Roberta, cocinera en un restaurante italiano en Costa Rica, ha compartido la receta a través de sus redes sociales, donde es conocida como @chefrobertaofficial, con un breve vídeo que ha acumulado cientos de miles de visitas.

Su propuesta no puede ser más sencilla: una especie de albóndiga frita a base de pan del día anterior remojado en leche que se acompaña con ingredientes básicos y accesibles para darle más sabor. Un bocado crujiente, dorado y aromático perfecto para una cena improvisada cualquier día de la semana.

Elaboradas a partir de “pan viejo, perejil, anchoas, huevo, pan rallado y queso rallado”, estas albóndigas concentran la esencia de la cocina de aprovechamiento. La chef recalca el concepto base: “En la cocina italiana, el desperdicio no existe: se transforma en sabor”. Esa filosofía implica también flexibilidad, por lo que aclara: “No es obligatorio usar Parmigiano o Pecorino, la idea es usar el queso seco que tengas en casa, el que encuentres, el que haya. Porque esta receta nace precisamente para aprovechar lo que ya tenemos”.

Receta de polpettine de pan viejo

Las polpettine de pan viejo son pequeñas albóndigas elaboradas con pan remojado en leche, huevo, quesos rallados (parmesano y pecorino), anchoas y perejil. Se mezclan, se les da forma y se fríen en aceite bien caliente hasta que quedan crujientes por fuera y tiernas por dentro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 15 minutos



Ingredientes

200 g de pan viejo (preferiblemente miga)

120 ml de leche entera

1 huevo grande

40 g de queso parmesano rallado

30 g de pecorino romano rallado

2-3 filetes de anchoa en aceite

1 cucharada de perejil fresco picado

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

2-3 cucharadas de pan rallado (opcional)

Aceite de oliva suave para freír

Cómo hacer polpettine de pan viejo, paso a paso

Rompe el pan viejo en trozos pequeños y colócalo en un bol grande. Vierte la leche por encima y deja que el pan se empape bien durante 5 minutos. Escurre el pan presionando con las manos para eliminar el exceso de leche. Añade el huevo, el parmesano, el pecorino, el perejil y las anchoas troceadas. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea. Salpimenta la mezcla. Si la masa está muy húmeda, incorpora el pan rallado poco a poco hasta que puedas formar bolas. Forma bolitas del tamaño de una nuez, apretando bien para que no se deshagan. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén profunda. Cuando el aceite esté bien caliente, fríe las polpettine por tandas. No sobrecargues la sartén para que la temperatura del aceite no baje. No las muevas hasta que empiecen a dorarse. Escurre sobre papel de cocina y sirve calientes, crujientes por fuera y jugosas por dentro. Sírvelas recién hechas para disfrutar de su textura perfecta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 18-20 polpettine (suficiente para 4 personas como tapa o entrante).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal

Proteínas: 10 g

Grasas: 11 g

Hidratos de carbono: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las polpettine se conservan en nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. Se pueden recalentar en horno o sartén para recuperar el crujiente. No se recomienda congelar, ya que la textura puede perderse.