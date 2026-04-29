Ocho consejos para cultivar bien los tomates cherry y que crezcan fuertes y sabrosos

Tomate cherry fresco. (AdobeStock)

La jardinería es una de las actividades de ocio que más fuerza ha ganado en los últimos años. Cada vez más personas encuentran en el cuidado de plantas una forma de desconectar, reducir el estrés y reconectar con la naturaleza.

Tener plantas en casa no solo aporta un valor estético, sino que también puede mejorar la calidad del aire y generar una sensación de bienestar. Además, hay personas que optan por cultivar sus propios productos, siendo uno de los más habituales los tomates cherry.

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Si eres una de esas personas o quieres empezar a cultivarlos, hay varias cosas que necesitas saber. El tomate cherry es un cultivo que necesita calor y mucha luz, por lo que la mejor época para plantarlo suele ser la primavera, cuando las temperaturas empiezan a estabilizarse y ya no hay riesgo de heladas.

Los ocho consejos para cultivar bien los tomates cherry

Según explican en la sección de jardinería del medio francés Ouest France, hay varios puntos a tener en cuenta cuando se cultivan estas plantas. El primero es elegir bien la variedad. No todas crecen igual ni ocupan el mismo espacio, por lo que si se cultivan en balcones o terrazas pequeñas es mejor optar por variedades más pequeñas.

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También es importante el recipiente. La maceta debe tener al menos entre 15 y 20 litros de capacidad y contar con agujeros de drenaje, ya que el exceso de agua puede dañar las raíces. En cuanto al material, tanto el plástico como la terracota son válidos, aunque cada uno retiene la humedad de forma diferente.

Otro aspecto fundamental es el sustrato. Los tomates necesitan muchos nutrientes, por lo que se recomienda utilizar una tierra rica y ligera, específica para huerto, que permita un buen desarrollo de las raíces.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

La ubicación también marca la diferencia. Estas plantas necesitan entre 6 y 8 horas de sol al día, por lo que lo ideal es colocarlas en zonas orientadas al sur o suroeste, donde reciben la luz suficiente para su desarrollo.

Además, es importante enterrar bien el tallo al plantarlos, ya que esto favorece la aparición de raíces más fuertes. El riego debe ser constante, evitando cambios bruscos de humedad, y siempre sin mojar las hojas.

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Por último, se recomienda utilizar tutores para guiar la planta y evitar que el peso de los frutos la dañe a medida que crece. Se trata de un elemento sencillo, normalmente una caña de bambú o una vara de madera, que se coloca junto a la planta desde el momento de la siembra o el trasplante para no estropear las raíces después.

Cuándo recoger los tomates cherry

La recolección de los tomates cherry suele comenzar entre 60 y 90 días después de la siembra, dependiendo de las condiciones de luz, temperatura y cuidados que haya recibido la planta. El momento ideal para recogerlos es cuando alcanzan un color intenso y uniforme, ya sea rojo, amarillo o incluso anaranjado según la variedad, y presentan una textura firme pero ligeramente blanda al tacto.

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Es importante no esperar demasiado, ya que si se dejan mucho tiempo pueden perder sabor o agrietarse. La recogida debe hacerse con cuidado, girando ligeramente el tomate o cortándolo con tijeras para no dañar el tallo ni la planta.