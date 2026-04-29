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La tierna imagen familiar del príncipe Guillermo y Kate Middleton junto a sus tres hijos y su perro: descalzos, sonrientes y tumbados en la hierba

Los príncipes de Gales han publicado esta fotografía de sus últimas vacaciones para celebrar los 15 años de su matrimonio

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La tierna imagen familiar del príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus hijos (Instagram)
La tierna imagen familiar del príncipe Guillermo y Kate Middleton con sus hijos (Instagram)

Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, han celebrado sus 15 años de matrimonio difundiendo una imagen familiar que se aleja del formalismo y muestra una faceta íntima de la familia real británica. La fotografía ha sido publicada por Kensington Palace en las redes sociales acompañada del mensaje “Celebrando 15 años de matrimonio”, junto a un emoticono de corazón rojo.

El retrato muestra a Guillermo, Kate y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, acompañados por su perro Orla, tumbados en el césped y relajados, en una instantánea capturada desde arriba como un cenital que destaca por su carácter informal. Su mascota, una Cocker Spaniel negra, fue un regalo de James Middleton a la familia en 2020, tras la muerte de su anterior perro, Lupo.

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La elección de los atuendos subraya la estética desenfadada pero coordinada por la que apuestan los príncipes de Gales en sus apariciones más personales. Kate Middleton ha optado por su prenda favorita para ocasiones informales, una camiseta de rayas marineras, junto a un pantalón blanco, conformando un estilo marinero clásico.

Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.

Los detalles de la imagen de los príncipes de Gales

El príncipe Guillermo aparece vestido con un polo verde oliva y bermudas, proyectando la imagen de un padre moderno. La coordinación cromática sigue con los hijos, vestidos en tonos azules y pastel. Este conjunto refuerza el mensaje de unidad y cercanía familiar, transmitiendo que, en su vida privada, son una familia que comparte momentos lúdicos en el jardín sin la presión del protocolo institucional.

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La instantánea podría haber sido tomada por el fotógrafo Matt Porteus durante unas vacaciones familiares en Cornualles a principios de este mes. El príncipe George, de 12 años, aparece sonriente junto a su padre. La princesa Charlotte, que cumple 11 años el 2 de mayo, luce una manicura azul y disfruta del sol tumbada junto a su hermano pequeño, el príncipe Louis, que acaba de celebrar su octavo cumpleaños y sostiene la mano de Kate Middleton.

Los príncipes de Gales con sus tres hijos (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)
Los príncipes de Gales con sus tres hijos (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)

Las uñas de la princesa Charlotte

La primera vez que se vio a Charlotte con las uñas pintadas fue en Wimbledon el pasado julio, durante la final en la que Carlos Alcaraz se enfrentó a Jannik Sinner. Durante ese evento, Charlotte animó y aplaudió sentada con sus padres y George, exhibiendo una manicura rosa.

Además, la última presencia pública de la princesa Charlotte tuvo lugar en el servicio religioso tradicional del Domingo de Pascua en la Capilla de San Jorge en Windsor, donde protagonizó una imagen afectuosa saliendo de la mano de su madre. En esa aparición de Pascua, tanto Kate Middleton como Charlotte eligieron prendas coordinadas. Kate lució un conjunto color crema de Self-Portrait acompañado de accesorios marrones, mientras que su hija vistió un abrigo camel con detalles de terciopelo marrón, un vestido blanco y zapatos de charol negro.

Los príncipes de Gales en su felicitación navideña junto a sus tres hijos (Instagram)
Los príncipes de Gales en su felicitación navideña junto a sus tres hijos (Instagram)

La reciente fotografía familiar, durante unas vacaciones que también habrían servido de marco para la última imagen de cumpleaños de Louis, refuerza el mensaje de cercanía que los príncipes de Gales quieren proyectar. En lugar de imágenes institucionales, han optado por mostrar la cotidianeidad. Se trata de una estrategia que se adapta a los nuevos tiempos y a las expectativas de los ciudadanos

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