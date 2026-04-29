Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 30 de abril: la identidad de Dámaso al descubierto y el acuerdo de Bárbara y Luisa

Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Si pensabais que la tensión en Valle Salvaje ya había alcanzado su límite con la alianza entre Mercedes, Victoria y Dámaso, lo que se viene este jueves 30 de abril va a hacer que los cimientos de la hacienda tiemblen de verdad. El capítulo 406 llega cargado de revelaciones que prometen cambiar el tablero de juego para siempre. Para ponernos en situación, esta semana los secretos han goteado como veneno.

Enriqueta ha puesto a Braulio contra las cuerdas revelándole el oscuro pasado de Domingo y señalando sin miramientos a Alejo como el asesino. Mientras tanto, en las sombras, se ha fraguado una ‘tríada del mal’ en la que Mercedes ha confesado, por fin, sus verdaderos y turbios motivos para unirse a la conjura de Victoria y Dámaso. Pero lo que sucede este jueves va a dejar esa confesión en una mera anécdota.

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Enriqueta y José Luis están a punto de aclarar las cosas en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Uno de los puntos más calientes del episodio 406 sucede lejos de los salones nobles. Bárbara, que ha estado siguiendo el rastro de ruidos extraños, confirma sus peores sospechas: ha escuchado el llanto de un bebé en la cabaña. Este hallazgo, que vincula directamente con la joven misteriosa encontrada en el bosque, no va a quedar en el olvido.

Bárbara, decidida a llegar al fondo del asunto, acuerda con Luisa el siguiente paso a dar. Ambas saben que ese bebé es la pieza que falta en el puzle de Leonor, la joven que anda buscando oficio como nodriza. ¿Es Leonor realmente la salvación para la pequeña María o su llegada a la Casa Grande es parte de una estrategia para ocultar algo mucho más grave que ocurre en esa cabaña? La complicidad entre Bárbara y Luisa será clave para destapar una verdad que muchos quieren enterrar.

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En la Casa Grande, el ambiente está lejos de ser tranquilo. Enriqueta, que parece disfrutar moviendo los hilos de todos los que la rodean, ha puesto sus ojos en Amadeo. Este jueves veremos cómo la tía de los Gálvez de Aguirre anima a Amadeo a ser “más creativo”, un consejo que suena a advertencia o a trampa.

La gran bomba: Dámaso se quita la careta ante Mercedes

Sin embargo, Francisco —que siempre intenta mantener el orden y la rectitud en la familia— huele el peligro a leguas. El patriarca intentará quitarle a Amadeo esa idea de la cabeza antes de que el joven cometa un error irreparable. Francisco sabe que, bajo la tutela de Enriqueta, la creatividad suele terminar en tragedia o en chantaje. ¿Logrará Francisco frenar la influencia de Enriqueta o ha sembrado ella ya la semilla de la discordia en el muchacho?

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La desaparición de Eva inquieta a Amadeo en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Pero, sin duda, el momento del que todo el mundo va a hablar es el enfrentamiento entre Dámaso y Mercedes. Tras unirse a la conjura, Mercedes pensaba que tenía la sartén por el mango, pero va a recibir un golpe de realidad que la dejará dolida y en una posición de extrema vulnerabilidad. Dámaso le confiesa a Mercedes que ha llegado el momento de revelar su verdadera identidad. Al parecer, el Dámaso que todos conocemos no es quien dice ser, o al menos oculta un origen que podría invalidar todos los pactos previos.

Esta confesión no solo rompe el corazón de Mercedes, sino que pone en peligro la alianza que tanto les costó formar. ¿Quién es realmente Dámaso? ¿Qué busca al destaparse ahora, justo cuando la justicia acecha a Alejo? Tras las revelaciones de este jueves y con el parón del viernes 1 de mayo, la serie nos deja con el corazón en un puño. Si Dámaso revela su identidad a Mercedes... ¿será ella capaz de mantener el secreto o utilizará esa información para traicionarle y salvar su propio cuello ante Rafael y Francisco? Pero hay algo más: mientras todos se centran en Dámaso, Luisa y Bárbara se dirigen a la cabaña para rescatar al bebé. Lo que encuentren allí podría ser el mayor escándalo que Valle Salvaje ha vivido en siglos.

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