España

Cataluña aprueba “medidas urgentes” para el campo tras la reducción de explotaciones que vive la comunidad desde el Covid-19

El proyecto de ley cuenta con un paquete fiscal que propone rebajas del 95% en los impuestos de sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales.

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Vista de uno de los carteles situados en los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina. (EFE/Enric Fontcuberta)
Vista de uno de los carteles situados en los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina. (EFE/Enric Fontcuberta)

El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles un proyecto de ley de medidas urgentes para apoyar al sector agrícola y forestal, que contempla supuestos en los que se exime del pago de la tasa de servicios facultativos veterinarios y bonificaciones de la tasa asociada a la emisión de declaraciones de impacto ambiental.

Según señala el preámbulo del proyecto de ley, el sector agrícola y ganadero catalán pasan por “momentos complejos” que, prolongados en el tiempo, ponen en riesgo “la viabilidad de un sector vital”, ya que el número de explotaciones está sufriendo desde hace años una tendencia a la baja, como consecuencia de las crisis sucesivas que le han afectado desde 2019, como la pandemia, la guerra de Ucrania, las condiciones climáticas adversas y los últimos incendios forestales.

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El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacado del proyecto, formado por 20 artículos, la supresión de tasas en caso de crisis sanitaria, como la peste porcina africana, así como la prestación de servicios facultativos veterinarios o ayudas a la alimentación animal para rebaños de vacuno de carne en las explotaciones donde se hayan registrado casos de tuberculosis. “No tenía sentido que se pagara una tasa para mover animales en riesgo sanitario”, ha destacado.

Además, el conseller catalán ha puesto el foco en las subvenciones aprobadas para que los ganaderos recuperen la productividad después de un periodo de vaciado sanitario, que obliga a sacrificar a todas las reses de la granja afectada, como ocurrió con algunos casos de la peste porcina o la gripe aviar.

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El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), y el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, han cifrado en 24 millones de euros las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana (PPA). (Europa Press)

Reducir el impuesto de sucesiones y donaciones

Entre las 20 medidas que establece el proyecto de ley para ayudar a los agricultores y ganaderos destaca el paquete de beneficios fiscales, como la reducción del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones que se aplique en las transmisiones de explotaciones agrarias y participaciones, que puede alcanzar el 99% para los jóvenes agricultores.

Además, el proyecto contempla una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para las operaciones de compraventa de fincas rústicas, que se elevará hasta un 99% para los jóvenes. Según el conseller, esta medida “da un nuevo paso de cara a garantizar el relevo generacional, ya que los jóvenes no tendrán que pagar el impuesto de sucesiones con la tramitación de explotaciones”.

Además, una vez concluida la votación el conseller, consultado por los medios, ha puesto el foco en dar una mayor flexibilidad a los cazadores para que puedan tener más tiempo para los cursos de control cinegético. En este sentido, Ordeig ha apuntado a que Cataluña dará una mejor respuesta si hay ataques de fauna salvaje como lobos u osos.

El conseller ha adelantado que, para los casos donde se registren ataques de la fauna salvaje, la administración catalana aumentará las compensaciones, que serán más rápidas y ágiles. “Tenemos que ayudar a los ganaderos del país que hacen ganadería extensiva cuando tienen ataques de lobo u oso, ya que no han creado ellos esta fauna”, ha añadido.

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