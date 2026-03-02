España

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

El ministro de Exteriores israelí reprocha al Gobierno el apoyo de Irán y alude también a Hamás y a los Hutíes

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, se dirige al Consejo de Seguridad durante la reunión sobre la situación en Oriente Medio, en la sede de la ONU (REUTERS/Jeenah Moon)

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el respaldo expresado por Irán a la posición española sobre el uso de las bases militares de Rota y Morón en la ofensiva estadounidense contra Teherán. El jefe de la diplomacia israelí cuestionó en redes sociales la política exterior española y puso en duda que el Ejecutivo pueda reivindicar que está “en el lado correcto de la historia”.

“Primero Hamás agradece a Sánchez. Después los hutíes. Ahora Irán. ¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?”, escribió Saar en un mensaje difundido en la red social X. El comentario iba acompañado de una captura del mensaje publicado por la Embajada de Irán en España en el que Teherán expresaba su respeto por la posición española, que considera “en consonancia con el derecho internacional”.

El reproche israelí llega en un momento de especial tensión en Oriente Medio y vuelve a situar a España en el centro del huracán diplomático sobre el papel de los aliados occidentales ante la escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel. La referencia a Hamás y a los hutíes alude a anteriores reacciones favorables de esos actores a decisiones o posicionamientos del Gobierno español, un argumento que la diplomacia israelí viene utilizando de forma recurrente para cuestionar la línea política de La Moncloa.

El mensaje de Saar apunta directamente a una idea que el Gobierno y algunos de sus apoyos internacionales han utilizado en los últimos meses para definir la posición española ante el conflicto de Gaza. La expresión “el lado correcto de la historia” cobró nueva visibilidad tras las declaraciones de la actriz estadounidense Susan Sarandon durante su visita a Barcelona para recoger el Goya internacional, cuando aseguró que España es “un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza” y que su presidente está precisamente en ese “lado correcto”.

El respaldo iraní que desató la polémica

El detonante inmediato de la reacción israelí fue el mensaje difundido por la Embajada de Irán en Madrid después de que el Gobierno negara que las bases militares de uso conjunto con Estados Unidos estén participando en operaciones contra Teherán. “Irán reconoce plenamente y respeta esta posición, que está en consonancia con el derecho internacional”, señaló la representación diplomática en la red social X.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había defendido previamente que España no permitirá actuaciones que queden fuera de los acuerdos bilaterales con Estados Unidos o del marco de Naciones Unidas. Según afirmó, el Gobierno “no se va a prestar para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas”.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar (REUTERS/Bernadett Szabo)

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que ni la Base Naval de Rota ni la Base Aérea de Morón están siendo utilizadas en la ofensiva contra Irán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, rechazó cualquier implicación de forma tajante. “Rotundamente no, en las bases que hay en Morón y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia”, aseguró durante un acto en Armilla (Granada).

El respaldo iraní ha sido interpretado por el Gobierno como una simple valoración diplomática de su postura jurídica, pero Israel lo ha convertido en argumento político para cuestionar la línea exterior española. La crítica de Saar se inscribe en un clima de creciente fricción entre ambos gobiernos desde el inicio de la guerra de Gaza y refleja el malestar israelí por la posición adoptada por España en los principales debates internacionales relacionados con el conflicto.

Advertencias de Teherán y reacción de Exteriores

Mientras se desarrollaba la polémica, el embajador iraní en España, Reza Zabib, dejó claro que su país responderá a cualquier agresión. Durante una rueda de prensa celebrada en la sede diplomática en Madrid aseguró que “la regla general para nosotros es que responderemos a cualquier agresión, sin importar dónde sea”.

Preguntado por la posibilidad de que las bases españolas pudieran convertirse en objetivos si Estados Unidos llegara a utilizarlas contra Irán, el diplomático insistió en que cualquier ataque sería contestado, aunque al mismo tiempo valoró positivamente las “reacciones del Gobierno español contra la agresión”, en alusión a las peticiones de desescalada realizadas por el Ejecutivo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que los cerca de mil españoles en la región, incluyendo militares, se encuentran bien.

En paralelo, Albares ha convocado al embajador iraní en el Ministerio de Asuntos Exteriores para trasladarle la condena española a los ataques atribuidos al régimen iraní contra varios países de Oriente Próximo y también contra Chipre. El ministro pretende exigir que esas acciones “cesen inmediatamente” y advertir de que ponen en riesgo a los ciudadanos españoles presentes en la región, estimados en unos 30.000.

El jefe de la diplomacia española ha defendido en los últimos días que la posición de España se basa en el “equilibrio, la moderación y la negociación”, insistiendo en la necesidad de rebajar la tensión y evitar una extensión del conflicto, que el Gobierno sigue con preocupación ante su posible impacto en Irak y Líbano, donde permanecen desplegados alrededor de un millar de militares españoles.

