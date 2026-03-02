España

El Gobierno de España niega que EEUU esté usando las bases conjuntas de Rota y Morón en la guerra contra Irán

Albares desmiente que se hayan movilizado destructores estadounidenses y varios aviones cisterna. Convoca al embajador iraní para trasladar la “condena” por los ataques a países de la región y Chipre

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que los cerca de mil españoles en la región, incluyendo militares, se encuentran bien.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado de modo “taxativo” que las bases militares conjuntas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) las esté usando Estados Unidos para la operación en Irán: “No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU”, ha afirmado.

El jefe de la diplomacia ha querido desmentir algunas informaciones publicadas por los medios que aseguran que hay dos destructores estadounidenses en la base de Rota y avisan del despegue de varios aviones cisterna.

El ministro se ha reafirmado en sus palabras de este domingo al asegurar, en una entrevista en Telecinco, que las bases militares de utilización conjunta -incluye la de Morón de la Frontera- se vayan a emplear “para nada” que no esté incluido en el Tratado ni recogido en los principios de la Carta de Naciones Unidas. Según ha explicado, puede haber barcos de guerra en Rota, “lo que no quiere decir que se preste la base para esta operación”.

El ministro ha condenado las acciones de represalia “injustificadas” de Teherán hacia los países aliados de EEUU e Israel en Oriente Medio, en respuesta a los ataques de Washington y Tel Aviv que han matado a su líder supremo, Alí Khamenei. “Hemos convocado esta mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador iraní, precisamente para trasladarle nuestro rechazo y nuestra condena a esas acciones injustificadas”, ha afirmado.

No es posible la repatriación por vía aérea

Uno de los drones lanzados por Teherán ha impactado contra una base aérea británica en Chipre, un país de la Unión Europea. Y en este sentido, Albares ha querido mostrar su apoyo y ha asegurado que “seguimos con muchísima preocupación la extensión de la guerra en Líbano”. “Y esto demuestra que la acción unilateral, que empezó el sábado, tiene muchas ramificaciones y unas consecuencias difíciles de prever”, ha señalado.

El titular de Exteriores ha informado que no hay ningún español en Oriente Medio, ni civil ni militar, que haya sufrido daños durante las dos jornadas de ataques. La unidad de crisis del Ministerio continúa monitorizando la situación y tiene preparados planes de evacuación ante una escalada en la región.

La mayor parte de los espacios aéreos de los países de la región permanecen cerrados, por lo que el ministro ha descartado la repatriación por vía aérea de los españoles, que se concentran principalmente en Emiratos Árabes.

España se desmarca de la iniciativa de Francia, Alemania y Reino Unido

Respecto de la disposición de Francia, Alemania y Reino Unido a colaborar con Washington en los ataques a Irán para defender sus intereses, Albares se ha limitado a decir que “cada país toma sus decisiones y las decisiones que que consideran política exterior”. “España tiene una posición muy clara. La voz de Europa tiene que ser una voz en estos momentos de equilibrio y de moderación, de trabajar para la desescalada y para que se regrese a la diplomacia y a las mesas de negociación”, ha sentenciado.

