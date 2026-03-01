La operación de Estados Unidos e Israel contra Irán moviliza a dos destructores estadounidenses desplegados en la base naval de Rota, en Cádiz

El 'USS Roosvelt', en 2019. (Sean Lynch/Handout via REUTERS)

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán bajo la denominación de ‘Furia Épica’ ha movilizado parte del dispositivo aeronaval estadounidense desplegado de forma permanente en Europa y Oriente Medio. Entre las unidades implicadas figuran dos destructores lanzamisiles de la Marina estadounidense estacionados en la base naval de Rota (Cádiz), el USS Roosevelt y el USS Bulkeley, que han sido enviados al Mediterráneo Oriental como parte del despliegue naval organizado para sostener la operación y reforzar la defensa de Israel frente a una eventual respuesta iraní.

Según fuentes militares estadounidenses consultadas por El País, ambos buques —con una dotación aproximada de 300 marinos cada uno— se han desplazado hacia el área oriental del Mediterráneo en el marco del dispositivo puesto en marcha tras el inicio de los ataques conjuntos contra objetivos iraníes. Aunque no se ha detallado oficialmente cuál será su cometido específico, estas mismas fuentes apuntan a que su misión principal es contribuir a neutralizar los misiles balísticos que Irán pueda lanzar en represalia por la ofensiva israelo-estadounidense, reforzando así el sistema defensivo israelí.

El papel asignado a los destructores basados en Rota se ajusta a un patrón ya consolidado en los últimos años. Unidades del mismo contingente participaron en abril de 2024 y en junio de 2025 en operaciones destinadas a interceptar drones y misiles lanzados por Irán contra Israel tras anteriores episodios de escalada militar en la región. Aquellas intervenciones confirmaron la capacidad de los buques desplegados en la base gaditana para integrarse rápidamente en el dispositivo defensivo israelí y ampliar su alcance más allá de los sistemas desplegados en tierra.

El escudo naval desplegado desde Rota

El USS Roosevelt y el USS Bulkeley pertenecen a la clase Arleigh Burke, los destructores más avanzados que Estados Unidos mantiene desplegados de forma permanente en Europa. Estos buques están equipados con el sistema de combate Aegis, que permite detectar lanzamientos de misiles balísticos a miles de kilómetros de distancia y efectuar su interceptación mediante misiles Standard SM-3, lo que los convierte en uno de los pilares del componente naval del escudo antimisiles de la OTAN.

El 'USS Roosvelt', en 2020. (REUTERS/Murad Sezer)

Aunque formalmente integrados en la arquitectura defensiva aliada, su actividad operativa ha estado estrechamente ligada a la protección de Israel frente a amenazas procedentes de Oriente Medio. En situaciones de crisis, estos destructores se integran en el dispositivo defensivo israelí —del que forma parte la conocida Cúpula de Hierro— aportando capacidad de detección temprana e interceptación a larga distancia frente a misiles balísticos.

Además de su papel defensivo, los destructores de la clase Arleigh Burke disponen de capacidad ofensiva mediante misiles de crucero Tomahawk, con un alcance cercano a los 1.600 kilómetros. Aunque no se ha informado de que los buques desplegados desde Rota participen en bombardeos dentro de la operación ‘Furia Épica’, su presencia en el Mediterráneo Oriental amplía las opciones militares disponibles para el mando estadounidense en la región.

El USS Roosevelt había sido trasladado a finales de enero desde el golfo Pérsico hasta el Mediterráneo Oriental, en las proximidades de Chipre, en un movimiento que amplió el radio de acción del despliegue naval estadounidense. El USS Bulkeley, por su parte, permanece destinado en Rota desde mayo de 2020, mientras que el USS Roosevelt se incorporó a la base gaditana en agosto de 2025 como parte de la renovación progresiva del contingente naval estadounidense destacado en España.

Una base cada vez más relevante

El USS Roosevelt y el USS Bulkeley forman parte del grupo de cinco destructores lanzamisiles desplegados de forma permanente en la base de Rota junto al USS Arleigh Burke, el USS Paul Ignatius y el USS Oscar Austin. Estos buques integran la Fuerza de Despliegue Naval Avanzado de la Marina estadounidense, dependiente de la Sexta Flota, que opera en el Mediterráneo.

Los actuales destructores sustituyeron a partir de 2014 a los cuatro primeros buques desplegados en virtud del acuerdo alcanzado en 2011 entre el Gobierno español y la Administración estadounidense. Posteriormente, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022, el presidente Pedro Sánchez acordó con el entonces presidente estadounidense Joe Biden ampliar el contingente hasta seis destructores lanzamisiles, aunque el sexto buque continúa pendiente de llegada.

Dotados de helicópteros embarcados y sistemas electrónicos más avanzados que los de generaciones anteriores, estos destructores han participado tanto en operaciones de defensa antimisiles en Oriente Medio como en misiones de patrulla vinculadas a la disuasión frente a Rusia, incluyendo despliegues periódicos en el Mar Negro.