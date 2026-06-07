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Vuelven a sus casas los residentes en Cataluña del MV Hondius tras dar negativo en hantavirus en la última PCR

Tras pasar 42 días en cuarentena y bajo vigilancia sanitaria, seguirán en aislamiento domiciliario como medida preventiva y bajo seguimiento médico

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Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)
Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Después de días de vigilancia estricta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, los residentes catalanes que permanecieron en observación tras su contacto con casos de hantavirus en el barco MV Hondius ya han vuelto a sus casas. Las pruebas PCR efectuadas este sábado han dado negativo, lo que ha permitido su traslado a domicilio bajo medidas de seguridad, ha informado la agencia Efe. El Departamento de Salud de la Generalitat ha explicado, no obstante, que el aislamiento domiciliario continuará durante dos semanas más, siguiendo los protocolos epidemiológicos.

El seguimiento médico y la coordinación entre servicios de salud pública y emergencias permanecen activos, mientras el operativo sanitario asociado al caso sigue en marcha. Este jueves, según han indicado fuentes del Ministerio de Sanidad, el primer pasajero del MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo también pudo regresar a su casa tras haber sido dado de alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid después de pasar tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas.

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El brote que se originó a bordo de este crucero de lujo costó la vida a tres personas. El barco, donde viajaban 149 pasajeros de 23 nacionalidades distintas-incluyendo 14 españoles-, salió el 1 de abril de Ushuaia (Argentina) para cruzar el Atlántico Sur y tan solo unos días después, el 11 de ese mismo mes, moría en su camarote un pasajero neerlandés que había experimentado síntomas desde hacía varios días. Dos semanas después, fallecía también su esposa a consecuencia del hantavirus, mientras que el 2 de mayo murió un pasajero de origen alemán, además de varios casos positivos relacionados con el brote.

Imagen del MV Hondius. REUTERS/Hannah McKay/File Photo
Imagen del MV Hondius. REUTERS/Hannah McKay/File Photo

El MV Hondius concluyó su travesía en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, en el marco de una operación internacional bajo la coordinación de la Organización Mundial de la Salud. La decisión de fondear en la costa canaria respondió a la capacidad del puerto y de los servicios sanitarios locales para gestionar la emergencia, además de la cooperación con las autoridades españolas para garantizar la seguridad y el seguimiento epidemiológico de las personas afectadas.

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Tras el desembarco y los correspondientes vuelos de repatriación, los pasajeros debían cumplir una cuarentena de 42 días, tiempo establecido por la Organización Mundial de la Salud, y obtener resultados negativos en las pruebas PCR antes de autorizar cualquier traslado. No obstante, el seguimiento clínico y epidemiológico permanece activo y se mantendrá hasta cumplir el plazo indicado por las autoridades sanitarias.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fijado en el 10 de mayo el inicio del periodo a contabilizar como cuarentena por hantavirus, por lo que se extenderá hasta el 21 de junio. (Fuente: La Moncloa)

La comunidad científica descartó riesgo de pandemia

El episodio del HV Hondius generó inquietud social y reacciones asociadas al recuerdo del coronavirus. Sin embargo, la comunidad científica descartó la posibilidad de una pandemia o epidemia, al tratarse de un virus cuya transmisión entre personas es muy poco frecuente y requiere un contacto estrecho y prolongado. El hantavirus suele provocar casos aislados, principalmente en entornos rurales, cuando alguien entra en establos u otros espacios cerrados y respira polvo contaminado por excrementos de roedores.

(Con información de Efe)

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