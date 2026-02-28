España Cultura

Susan Sarandon brilla con el Goya de Honor Internacional 2026 con un discurso por la esperanza: “La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad”

La actriz estadounidense ha acudido a la gala en Barcelona para recibir la estatuilla un año después de que lo hiciese Richard Gere

Guardar
La actriz estadounidense ha acudido
La actriz estadounidense ha acudido a la gala de los Goya portando una chapa en repulsa por el genocidio palestino. / Reuters - Nacho Doce

La actriz estadounidense Susan Sarandon (Nueva York, 79 años) ha recibido el Premio de Honor en los Goya 2026 en una gala marcada por la repulsa al genocidio en Gaza. Tras el discurso del director de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Fernando Méndez-Leite Serrano, Sarandon ha subido al escenario acunado por una gran ovación del público asistente.

En su discurso, la actriz de películas como Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) o Mujercitas (Gillian Armstrong, 1994) ha mencionado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como figura que posee “lucidez moral” por su lucha contra la inhumanidad. “La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad”, ha afirmado decididamente la actriz, quien ha alentado a la esperanza y la valentía durante su discurso. En esta gala, celebrada en Barcelona, la artista recoge el testigo de Richard Gere, quien recibió el Goya de Honor Internacional por toda su carrera en 2025.

El presidente de la Academia
El presidente de la Academia de Cine, Fernando Mendez-Leite, quien aplaude a la actriz Susan Sarandon, quien ha recibido el Goya de Honor en la gala celebrada en Barcelona. / REUTERS - Nacho Doce

Cine, feminismo y política: una de las voces más críticas de Hollywood

Susan Sarandon suma su nombre al prestigioso listado de figuras reconocidas por la Academia del Cine español, en el que ya figuran Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere. La célebre actriz estadounidense, conocida por películas como Thelma y Louise o Pena de muerte, lleva ya unos días en Barcelona, donde llegó para recoger el galardón, y donde dejó claro desde la tradicional rueda de prensa por qué es considerada una de las voces más críticas de Hollywood. Y es que Sarandon lleva décadas como una de las principales voces progresistas del mundo del cine en Estados Unidos, algo que se refleja tanto en su trabajo como en sus palabras.

Así, en este encuentro con la prensa previo a la gala, preguntada por la controversia surgida en el Festival de Berlín y la ausencia de posicionamiento político del jurado presidido por Wim Wenders, Sarandon defendió la inevitable carga política de cualquier obra cinematográfica: “Creo que todas las películas e historias son políticas. O refuerzan el statu quo o lo desafían”. Sin embargo, en su análisis sobre la industria de Hollywood, fue especialmente tajante al rechazar la idea de que la meca del cine tenga un trasfondo político real. “Hollywood nunca ha sido política, solo le importa si te haces vieja o gorda”, ha afirmado la actriz, al ser interrogada por la influencia de la política de Donald Trump y la reacción de la industria cinematográfica.

La actriz estadounidense ha acudido
La actriz estadounidense ha acudido a la gala de los Goya. / Reuters - Nacho Doce

“No creo que el feminismo haya cambiado mucho desde Thelma y Louise”, añadió. “En Estados Unidos parece que vamos hacia atrás, así que no incluiría el feminismo como algo avanzado allí”. Entre bromas, recordó una de sus primeras películas junto a Robert Redford: “Intentó salvarme en un avión y acabé muriendo”, haciendo alusión a El carnaval de las águilas.

Desde la alfombra roja de la 40ª edición de los Premios Goya os adelantamos las novedades de la gala.

La trayectoria de Sarandon está marcada por personajes femeninos autosuficientes, aunque la propia actriz considera que queda camino por recorrer: “Tengo esta reputación de ser una mujer fuerte, pero lo importante es seguir adelante incluso cuando no sabes lo que estás haciendo”. Respecto a su futuro laboral, ha apuntado que actualmente valora su bienestar por encima de nuevos retos profesionales: “Intento ser feliz en mi vida y no sé si merece la pena meterse en según qué proyectos que dan dolores de cabeza”.

Temas Relacionados

Premios Goya 2026CineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Toni’ Fernández Gabarre gana el premio Goya al Mejor Actor Revelación por ‘Ciudad sin sueño’

El intérprete protagonista en la película de Guillermo Galoe interpreta a un joven de la Cañada Real que debe decidir si abandona el que siempre fue su hogar

‘Toni’ Fernández Gabarre gana el

Álvaro Cervantes gana el premio Goya al Mejor Actor de Reparto por ‘Sorda’: “Esto va para las personas con discapacidad”

El intérprete ha conseguido el primer galardón de la noche para esta película

Álvaro Cervantes gana el premio

Nagore Aranburu gana el premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto por ‘Los Domingos’: “Esto es muy emocionante”

Esta categoría ha protagonizado el primer galardón de la gala

Nagore Aranburu gana el premio

Si te gustó ‘Los domingos’, puedes ver gratis la película con la que Alauda Ruiz de Azúa ganó su primer Goya: “Simplemente conmovedora”

La cineasta vasca, convertida en una de las directoras más reconocidas del cine español tras el éxito de ‘Los Domingos’, logró el premio a la Mejor Dirección Novel con su primer largometraje

Si te gustó ‘Los domingos’,

La razón por la que Rosalía no ha estado en la gala de los Premios Goya: la cantante actuará esta noche por primera vez en otros premios

La artista coincide en la gran noche del cine español con otros grandes nombres de la industria musical para cantar en una de las galas más seguidas del año

La razón por la que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un experto en incendios forestales

Un experto en incendios forestales de Galicia señala que hasta el 80% son provocados

Pozuelo de Alarcón tumba el chalé con piscina que el fichaje más caro en la historia del Real Madrid se quería construir en la urbanización más elitista de la región

La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Abascal toma el control de Vox acusado de librar una “repugnante guerra sucia”: “Se busca que no haya nadie reconocible”

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

ECONOMÍA

Incarlopsa, el proveedor de jamón

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

Una ayuda pionera para los afectados por la ocupación: este es el ayuntamiento que ofrece 3.000 euros a los propietarios

El impacto económico de los Goya en Barcelona: la ciudad espera que la gala multiplique por cuatro la inversión pública de tres millones de euros

Si un festivo cae en sábado, ¿debe la empresa darme el día libre de lunes a viernes? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica