Susan Sarandon brilla con el Goya de Honor Internacional 2026 con un discurso por la esperanza: “La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad”

La actriz estadounidense Susan Sarandon (Nueva York, 79 años) ha recibido el Premio de Honor en los Goya 2026 en una gala marcada por la repulsa al genocidio en Gaza. Tras el discurso del director de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Fernando Méndez-Leite Serrano, Sarandon ha subido al escenario acunado por una gran ovación del público asistente.

En su discurso, la actriz de películas como Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) o Mujercitas (Gillian Armstrong, 1994) ha mencionado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como figura que posee “lucidez moral” por su lucha contra la inhumanidad. “La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad”, ha afirmado decididamente la actriz, quien ha alentado a la esperanza y la valentía durante su discurso. En esta gala, celebrada en Barcelona, la artista recoge el testigo de Richard Gere, quien recibió el Goya de Honor Internacional por toda su carrera en 2025.

Cine, feminismo y política: una de las voces más críticas de Hollywood

Susan Sarandon suma su nombre al prestigioso listado de figuras reconocidas por la Academia del Cine español, en el que ya figuran Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere. La célebre actriz estadounidense, conocida por películas como Thelma y Louise o Pena de muerte, lleva ya unos días en Barcelona, donde llegó para recoger el galardón, y donde dejó claro desde la tradicional rueda de prensa por qué es considerada una de las voces más críticas de Hollywood. Y es que Sarandon lleva décadas como una de las principales voces progresistas del mundo del cine en Estados Unidos, algo que se refleja tanto en su trabajo como en sus palabras.

Así, en este encuentro con la prensa previo a la gala, preguntada por la controversia surgida en el Festival de Berlín y la ausencia de posicionamiento político del jurado presidido por Wim Wenders, Sarandon defendió la inevitable carga política de cualquier obra cinematográfica: “Creo que todas las películas e historias son políticas. O refuerzan el statu quo o lo desafían”. Sin embargo, en su análisis sobre la industria de Hollywood, fue especialmente tajante al rechazar la idea de que la meca del cine tenga un trasfondo político real. “Hollywood nunca ha sido política, solo le importa si te haces vieja o gorda”, ha afirmado la actriz, al ser interrogada por la influencia de la política de Donald Trump y la reacción de la industria cinematográfica.

“No creo que el feminismo haya cambiado mucho desde Thelma y Louise”, añadió. “En Estados Unidos parece que vamos hacia atrás, así que no incluiría el feminismo como algo avanzado allí”. Entre bromas, recordó una de sus primeras películas junto a Robert Redford: “Intentó salvarme en un avión y acabé muriendo”, haciendo alusión a El carnaval de las águilas.

La trayectoria de Sarandon está marcada por personajes femeninos autosuficientes, aunque la propia actriz considera que queda camino por recorrer: “Tengo esta reputación de ser una mujer fuerte, pero lo importante es seguir adelante incluso cuando no sabes lo que estás haciendo”. Respecto a su futuro laboral, ha apuntado que actualmente valora su bienestar por encima de nuevos retos profesionales: “Intento ser feliz en mi vida y no sé si merece la pena meterse en según qué proyectos que dan dolores de cabeza”.