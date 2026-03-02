España

Alrededor de 30.000 españoles permanecen atrapados en Oriente Medio: recomendaciones de Exteriores a los desplazados

El Ministerio de Exteriores pide seguir en todo momento sus redes sociales y permanecer en contacto con las embajadas

Guardar
Rescatistas y residentes locales intentan
Rescatistas y residentes locales intentan rescatar a los heridos de entre los escombros en una escuela primaria femenina atacada en Minab, provincia de Hormozgan, sur de Irán. (Europa Press/Contacto/Mehr News Agency)

La escalada de tensiones este fin de semana en Oriente Medio ha dejado atrapados a miles de españoles en la región. Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre Irán han provocado cientos de muertos en la península Arábiga y el despertar de un conflicto internacional que ha involucrado también al Líbano.

Entre el cruce de bombardeos, alrededor de 30.000 españoles permanecen atrapados en la región. Los ataques de este fin de semana han provocado el cierre del espacio aéreo de la mayoría de los países de la zona, sin que se permita el aterrizaje o despegue de aviones.

Ante esta situación, el Ministerio de Exteriores ha recordado que las embajadas españolas están operativas y prestarán asistencia consular a todos los ciudadanos desplazados, a la par que mantienen su contacto con las autoridades locales para “facilitar soluciones transitorias” hasta que se recupere el tráfico aéreo.

Embajadas y consulados españoles en Oriente Medio

El ministerio ha difundido en sus redes sociales teléfonos y medios de contacto con embajadas y consulados de los países de Oriente Medio. Además, se harán actualizaciones de la situación a través de la red social Twitter (ahora X):

  • Irán: el contacto ante emergencia consular es el 0912 139 37 03, si se llama desde Irán, o el +98 912 139 37 03, si se llama desde el exterior. Puede seguirse toda la actualidad en el perfil @EmbEspIran.
  • Israel: Puede contactarse con la embajada de España España (@EmbEspIsrael) desde Tel Aviv (+972 505 772 641) y desde Jerusalén (+972 599 276 538).
  • Jordania: en caso de emergencia, puede contactarse con la embajada (@EmbEspJordania) en el 0777 212 267, si se llama desde Jordania, o +962 777 212 267 si se llama desde el exterior.
  • Kuwait: la embajada de España en Kuwait (@EmbajadaEspKUW)mantiene abierto el teléfono +965 972 10578 para emergencias consulares.
  • Emiratos Árabes Unidos: la embajada de España en Emiratos Árabes Unidos(@EmbEspEAU) mantiene abierto el teléfono +971 506 120 260 para emergencias consulares.
  • Siria: el número de contacto de emergencia consular es el +963 093 331 9700. Puede seguirse toda la actualidad en el perfil @EmbEspSiria.
  • Qatar: se mantiene abierto el número de emergencia consular +974 5586 24 11. Puede seguirse toda la actualidad en el perfil @EmbEspCatar.
  • Arabia Saudí: la embajada mantiene abierto el teléfono +966 550 541 144 en caso de emergencia. Puede seguirse toda la actualidad en el perfil @SPAINinKSA.
  • Líbano: el número de emergencia consular en el Líbano es el +961 311 0074. Puede seguirse toda la actualidad en el perfil @EmbEspanaLibano.
  • Bahréin: la representación diplomática española en este país depende de la embajada de España en Kuwait (@EmbajadaEspKuw). Puede contactarse en el teléfono +965 97210578.

“Los ataques tienen que parar”

El ministro de Exteriores, José
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El ministro José Manuel Albares se reunió el domingo con los los embajadores y encargados de negocios de España en Irán, Israel, Palestina, Qatar, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Irak, Siria, Líbano, Omán, Turquía, Azerbaiyán y Armenia para analizar la evolución de la situación en Oriente Medio y coordinar la respuesta consular y diplomática de España.

La unidad de crisis del Ministerio de Exteriores mantiene un contacto permanente con las embajadas y consulados de España en los países afectados, coordinando desde Madrid el trabajo del cuerpo diplomático. La unidad de emergencia consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está operando en servicio de 24 horas, a través del teléfono +34 910 00 12 49.

Imágenes difundidas por el ejército israelí muestran lo que, según informan, son ataques realizados contra lanzadores de misiles en el oeste de Irán. El ejército israelí afirma que continúa atacando objetivos militares en Irán, incluidos lanzadores de misiles en la zona occidental del país. IMÁGENES

Albares ha mantenido conversaciones también con sus homólogos en Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Jordania y Egipto, así como con los responsables de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El ministro ha trasladado el apoyo de España a la soberanía e integridad territorial de estos países. Asimismo, ha conversado con su homólogo de Azerbaiyán para analizar la situación relativa a la frontera con Irán.

Los ataques tienen que parar. España exige respeto al derecho internacional, desescalada y diálogo”, ha subrayado el ministro. “Solo mediante el diálogo y la diplomacia llegará la estabilidad y la paz a Oriente Medio”, ha añadido.

Temas Relacionados

IsraelIránGuerraOriente MedioJosé Manuel AlbaresMinisterio de Asuntos Exteriores EspañaEspaña-InternacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno lanza el ‘Buzón de los becarios’, una herramienta anónima para que los estudiantes denuncien irregularidades en las prácticas

La nueva plataforma facilitará una investigación más rápida ante posibles fraudes y situaciones de explotación durante las estancias formativas

El Gobierno lanza el ‘Buzón

Obligan a Dinosol Supermercados a conceder a un trabajador la adaptación de jornada para cuidar a su hijo y a su madre dependiente

La Justicia destaca la importancia de aplicar la perspectiva de género en estos casos, ya que la conciliación suele recaer sobre las mujeres y existen brechas salariales asociadas a este problema

Obligan a Dinosol Supermercados a

MWC 2026: robots humanoides, IA humana y celulares plegables se tomaron Barcelona

Líderes globales y empresas pioneras como HONOR debaten en el MWC sobre cómo la inteligencia artificial, la computación cuántica y la movilidad conectada moldean la economía digital

MWC 2026: robots humanoides, IA

El rey Juan Carlos es trasladado a un hotel en Abu Dabi en medio de la guerra en Oriente: “No percibe el riesgo como el resto de la humanidad”

El padre de Felipe VI permanece en un hotel de Emiratos Árabes mientras permanece atento a su posible regreso a España

El rey Juan Carlos es

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una menor de origen sefardí porque sus padres no se presentaron ante el notario

El tribunal señala que este paso es obligatorio independientemente de si se cumplen los requisitos. Si no se cumple, todo el procedimiento queda anulado

La Justicia rechaza la nacionalidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza la nacionalidad

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una menor de origen sefardí porque sus padres no se presentaron ante el notario

El Supremo confirma la sanción a un guardia civil por “conducta indigna”: tras beber alcohol durante su servicio, enseñó el culo a dos policías nacionales

Qué pasa si echas diesel a un coche de gasolina: así es como puedes arreglarlo

Baltasar Garzón analiza el estado de la justicia en España: “Cuando confrontas con determinadas estructuras conservadoras, tienes muchas papeletas de estar jodido”

Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de marzo

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión