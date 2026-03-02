Alrededor de 30.000 españoles permanecen atrapados en Oriente Medio: recomendaciones de Exteriores a los desplazados

Rescatistas y residentes locales intentan rescatar a los heridos de entre los escombros en una escuela primaria femenina atacada en Minab, provincia de Hormozgan, sur de Irán. (Europa Press/Contacto/Mehr News Agency)

La escalada de tensiones este fin de semana en Oriente Medio ha dejado atrapados a miles de españoles en la región. Los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre Irán han provocado cientos de muertos en la península Arábiga y el despertar de un conflicto internacional que ha involucrado también al Líbano.

Entre el cruce de bombardeos, alrededor de 30.000 españoles permanecen atrapados en la región. Los ataques de este fin de semana han provocado el cierre del espacio aéreo de la mayoría de los países de la zona, sin que se permita el aterrizaje o despegue de aviones.

Ante esta situación, el Ministerio de Exteriores ha recordado que las embajadas españolas están operativas y prestarán asistencia consular a todos los ciudadanos desplazados, a la par que mantienen su contacto con las autoridades locales para “facilitar soluciones transitorias” hasta que se recupere el tráfico aéreo.

Embajadas y consulados españoles en Oriente Medio

El ministerio ha difundido en sus redes sociales teléfonos y medios de contacto con embajadas y consulados de los países de Oriente Medio. Además, se harán actualizaciones de la situación a través de la red social Twitter (ahora X):

Irán : el contacto ante emergencia consular es el 0912 139 37 03, si se llama desde Irán, o el +98 912 139 37 03, si se llama desde el exterior. Puede seguirse toda la actualidad en el perfil @EmbEspIran.

Israel : Puede contactarse con la embajada de España España (@EmbEspIsrael) desde Tel Aviv (+972 505 772 641) y desde Jerusalén (+972 599 276 538).

Jordania : en caso de emergencia, puede contactarse con la embajada (@EmbEspJordania) en el 0777 212 267, si se llama desde Jordania, o +962 777 212 267 si se llama desde el exterior.

Kuwait : la embajada de España en Kuwait (@EmbajadaEspKUW)mantiene abierto el teléfono +965 972 10578 para emergencias consulares.

Emiratos Árabes Unidos : la embajada de España en Emiratos Árabes Unidos(@EmbEspEAU) mantiene abierto el teléfono +971 506 120 260 para emergencias consulares.

Siria : el número de contacto de emergencia consular es el +963 093 331 9700. Puede seguirse toda la actualidad en el perfil @EmbEspSiria.

Qatar : se mantiene abierto el número de emergencia consular +974 5586 24 11. Puede seguirse toda la actualidad en el perfil @EmbEspCatar.

Arabia Saudí : la embajada mantiene abierto el teléfono +966 550 541 144 en caso de emergencia. Puede seguirse toda la actualidad en el perfil @SPAINinKSA.

Líbano : el número de emergencia consular en el Líbano es el +961 311 0074. Puede seguirse toda la actualidad en el perfil @EmbEspanaLibano.

Bahréin: la representación diplomática española en este país depende de la embajada de España en Kuwait (@EmbajadaEspKuw). Puede contactarse en el teléfono +965 97210578.

“Los ataques tienen que parar”

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El ministro José Manuel Albares se reunió el domingo con los los embajadores y encargados de negocios de España en Irán, Israel, Palestina, Qatar, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Irak, Siria, Líbano, Omán, Turquía, Azerbaiyán y Armenia para analizar la evolución de la situación en Oriente Medio y coordinar la respuesta consular y diplomática de España.

La unidad de crisis del Ministerio de Exteriores mantiene un contacto permanente con las embajadas y consulados de España en los países afectados, coordinando desde Madrid el trabajo del cuerpo diplomático. La unidad de emergencia consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está operando en servicio de 24 horas, a través del teléfono +34 910 00 12 49.

Imágenes difundidas por el ejército israelí muestran lo que, según informan, son ataques realizados contra lanzadores de misiles en el oeste de Irán. El ejército israelí afirma que continúa atacando objetivos militares en Irán, incluidos lanzadores de misiles en la zona occidental del país. IMÁGENES

Albares ha mantenido conversaciones también con sus homólogos en Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Jordania y Egipto, así como con los responsables de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El ministro ha trasladado el apoyo de España a la soberanía e integridad territorial de estos países. Asimismo, ha conversado con su homólogo de Azerbaiyán para analizar la situación relativa a la frontera con Irán.

“Los ataques tienen que parar. España exige respeto al derecho internacional, desescalada y diálogo”, ha subrayado el ministro. “Solo mediante el diálogo y la diplomacia llegará la estabilidad y la paz a Oriente Medio”, ha añadido.