España convoca el embajador de Irán para trasladar la "condena" por los ataques a países de la región y Chipre

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, remarcó la preocupación del Gobierno español por la seguridad de aproximadamente 30.000 ciudadanos de nacionalidad española residentes o presentes en zonas próximas a los recientes enfrentamientos militares en Oriente Próximo. Albares detalló que estos compatriotas podrían verse afectados por la escalada de tensión surgida tras los ataques ejecutados por Irán contra varios países de la región y Chipre. De acuerdo con la información publicada por el medio, estas acciones se desarrollaron en represalia a la operación previa de Estados Unidos e Israel.

La fuente, que corresponde a un reporte recogido por el medio citado, indicó que el representante diplomático de Irán en España, Reza Zabib, recibió una convocatoria oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante este encuentro, el Gobierno español trasmitió al embajador la condena explícita de España por los ataques de Teherán, tildados por Albares como “injustificados”. El titular de Exteriores resaltó ante la prensa que el propósito de la reunión incluía no solo expresar directamente el rechazo a las acciones militares iraníes, sino también trasladar una demanda inequívoca para el cese inmediato de las hostilidades.

El medio detalló que la respuesta del Gobierno español ante los recientes acontecimientos se enmarca en una postura de rechazo a los episodios de violencia registrados en la región, subrayando el impacto potencial sobre la población civil, incluyendo a los ciudadanos de nacionalidad española que se encuentran en las áreas afectadas por la inseguridad y las operaciones militares. Albares subrayó, según publicó el medio, que la comunicación formal al embajador no se limitó a la condena, sino que incluyó la exigencia de que las fuerzas iraníes detuviesen toda acción que pudiera escalar la crisis.

La convocatoria del embajador tuvo lugar tras la intensificación de las acciones militares en Oriente Próximo, especialmente tras la intervención conjunta de Estados Unidos e Israel que, de acuerdo con la misma fuente, motivó la respuesta por parte del régimen iraní. España condenó igualmente los ataques que se extendieron hasta Chipre, enfatizando la preocupación por la expansión del conflicto más allá de las fronteras inmediatas del Medio Oriente.

Según consignó el medio, el Gobierno de España insistió en recordar durante el encuentro a Reza Zabib la responsabilidad de las autoridades iraníes de garantizar la seguridad de las personas civiles, especialmente de los extranjeros residentes en la región, y reiteró el llamado al cese de hostilidades como medida para evitar una crisis humanitaria mayor. El embajador recibió la indicación de trasladar al gobierno de Teherán el rechazo español y el temor por el riesgo que corren los ciudadanos españoles en la zona.

El medio añadió que la estrategia diplomática española ante esta crisis incluyó el uso de canales oficiales para dejar constancia del disgusto del Gobierno por la violencia desencadenada y reafirmar su posición frente a los ataques. Albares explicó que la postura española responde a la necesidad de disuadir cualquier nueva acción violenta y proteger a quienes podrían verse afectados por el recrudecimiento del conflicto.

Durante la comparecencia pública previa al acto en la sede de Exteriores, el ministro expuso estos puntos ante la prensa, detallando que la convocatoria del embajador formó parte de un conjunto de acciones diplomáticas destinadas a contribuir a la desescalada de la tensión regional. El medio informó que las autoridades españolas mantendrán vigilancia sobre el desarrollo de los acontecimientos para actualizar sus iniciativas de protección consular en función de la evolución de la seguridad en la región.