España

Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán

La región se adentra en una escalada con consecuencias “imprevisibles”. El mandatario español se posiciona como la postura crítica en Europa ante el ataque de Washington y Tel Aviv

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Reuters/Yves Herman)

La UE es un gigante que solo puede moverse si veintisiete voces lo avalan así al unísono. Y por esta consigna, que figura en el artículo 21 de su Tratado, el bloque comunitario está condenado a la irrelevancia en regiones críticas como Oriente Medio.

Irán es uno de los claros ejemplos. El bloque comunitario no ha conseguido ejercer una influencia real en una región que, denuncian, ha sido desestabilizada por el régimen de los ayatolás y sus actores satélites. Y es que, a pesar de tener una posición común contra el proyecto nuclear, no se ha llegado a ejercer presión más allá de apelar a la “desescalada”, protestar y amenazar sin resultados. El régimen iraní ha continuado enriqueciendo uranio y desoyendo durante años la advertencia internacional.

Y cuando las negociaciones con los estadounidenses parecían conducir a un posible acuerdo, Washington y Tel Aviv decidieron tomarse la justicia por su mano con un ataque relámpago que se ha saldado con la muerte de su líder supremo, Alí Khamenei, conduciendo a la región a una escalada bélica con consecuencias humanitarias imprevisibles. Teherán, por su parte, ha respondido con la misma medicina, bombardeando a los países aliados de Occidente y atacando directamente a uno de los buques insignia de la armada estadounidense.

Reunión de urgencia entre los embajadores de la UE

En medio de esta escalada, las alarmas han vuelto a sonar en el Coreper, el gabinete de crisis de Bruselas, donde los embajadores se han reunido de urgencia para analizar una crisis en la que el bloque debe moverse si quiere ser un actor importante.

En una declaración conjunta inusual, Berlín, París y Londres han hecho un llamamiento a los gobiernos europeos y sus socios internacionales para tomar una posición activa que permita mitigar con rapidez los efectos de la guerra e impulsar la vía diplomática para frenar las hostilidades cuanto antes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido nuevamente este jueves que una intervención militar de Estados Unidos en Irán no es la solución ni llevará estabilidad al país

Pero una vez más, se ha podido constatar que hay importantes diferencias entre las capitales. Por un lado, la línea que defienden países como Alemania, fuertemente marcada por la agenda israelí en la región. En la declaración conjunta, las potencias ni siquiera fueron capaces de identificar a los actores responsables de los ataques.

Tampoco se ha posicionado la propia Comisión, quien sí ha condenado los ataques de Irán, pero no los de EEUU e Israel. “La muerte de Ali Jamenei es un momento decisivo en la historia de Irán. Lo que viene después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su gente pueda moldear con mayor libertad”, subrayó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Sánchez vuelve a ser la voz discordante

En este contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue uno de los pocos líderes que denunciaron las acciones del ejército israelí y afeó a líderes de la UE el doble rasero que, según él, existe con Israel. En la crisis iraní, ha vuelto a la carga contra la acción “unilateral” e “ilegal” de Tel Aviv y Washington sobre Teherán, sin descuidar la denuncia por las violaciones de derechos humanos que ha ejercido Teherán durante años. Josep Borrell, ex Alto Representante de la UE, resumió la posición de Madrid en una frase: “Ningún demócrata va a llorar la muerte del régimen iraní, pero eso no justifica este ataque ilegal”.

Las potenciales repercusiones negativas de esta nueva guerra podrían desembocar en una guerra civil sobre una población muy castigada y empobrecida. La patata caliente vuelve a estar en manos de los líderes europeos, que están obligados a retomar la iniciativa en un momento de cambio.

Temas Relacionados

UEPedro SanchezIranEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un crimen machista cada cinco días en España: el repunte de feminicidios evidencia la urgencia de reforzar la protección y prevención

En solo dos meses, 10 mujeres y dos menores de edad han sido asesinados, lo que supone uno de los peores inicios de año en cuanto a violencia de género

Un crimen machista cada cinco

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Según un estudio, esta diferencia salarial no se explica tanto por trabajar desde casa, sino por el tipo de empleo y la capacidad de negociación de los trabajadores que pueden hacerlo

El teletrabajo eleva la productividad

Tefía, el campo de trabajos forzados para gais: la Ley de Vagos y Maleantes de Franco establecía el encierro de los homosexuales en “colonias agrícolas”

El Gobierno ha declarado la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Fuerteventura como el primer Lugar de Memoria del país dedicado al colectivo LGTBI+

Tefía, el campo de trabajos

Cómo saber si tu perro o gato están entrando en la vejez: síntomas, comportamientos más habituales y cómo prevenirlos

Presta atención a estos cambios de conducta y prepara a tu mascota para afrontar esta etapa

Cómo saber si tu perro

Baltasar Garzón analiza el estado de la justicia en España: “Cuando confrontas con determinadas estructuras conservadoras, tienes muchas papeletas de estar jodido”

En una entrevista con ‘Infobae’, el exmagistrado repasa los casos que desembocaron en su inhabilitación y valora la situación en la que se encuentran actualmente los tribunales en el país

Baltasar Garzón analiza el estado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Baltasar Garzón analiza el estado

Baltasar Garzón analiza el estado de la justicia en España: “Cuando confrontas con determinadas estructuras conservadoras, tienes muchas papeletas de estar jodido”

Colmenar Viejo adjudicó varios contratos por valor de 40.000 euros a la cuñada de una concejala para que organizara el “catering” y “aperitivos” en varios actos

El centro que custodia millones de datos sobre la Seguridad del Estado gasta demasiada luz y necesita poner 792 placas solares en su techo para generar electricidad

Pedro Sánchez defiende una “desescalada inmediata” en Oriente Medio: “En esta necesidad de retomar el diálogo cuanto antes estará España”

Felipe VI pide “seguir firmes en la defensa de la dimensión ética de la humanidad” en el conflicto de Oriente Medio y aboga por una “salida diplomática”

ECONOMÍA

El teletrabajo eleva la productividad

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si trabajas sin papeles y te despiden, tienes estos derechos”

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión