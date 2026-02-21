Pollo a la cazadora o ‘alla cacciatora’, un guiso sencillo y delicioso tradicional de la Toscana italiana

Guiso de pollo alla cacciatora (Flickr)

El pollo alla cacciatora o a la cazadora es un plato típico de la Toscana, aunque muy conocido y apreciado en toda Italia. Este guiso, cocinado a fuego lento en una olla repleta de delicias, es extremadamente fácil de preparar, y consigue un resultado muy sabroso gracias a los sencillos ingredientes que acompañan al pollo: tomates triturados, verduras frescas, vino y unas aceitunas negras que le dan el toque final. El romero y el laurel son las hierbas que terminan de aportar sabor a este plato.

El resultado es un pollo en salsa riquísimo y muy jugoso, perfecto para acompañar con una buena rebanada de pan. Su origen, como ya avanza su nombre, se encuentra vinculado a la cocina de los campesinos, transmitiéndose de generación en generación como una de esas joyas sencillas que nos regala el recetario tradicional. Si quieres variar la receta, existen muchas maneras de prepararla con ingredientes como el conejo, el cordero lechal, el capón o incluso con patatas, un sabroso guiso vegetariano que se conoce como patate alla cacciatora.

Receta de pollo alla cacciatora

El pollo alla cacciatora es un guiso donde el pollo troceado se cocina a fuego lento en una salsa de tomate, vino tinto, ajo, cebolla, aceitunas y hierbas mediterráneas. El resultado: carne jugosa y una salsa rica y profunda, perfecta para mojar pan.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora Preparación: 15 minutos Cocción: 45 minutos



Ingredientes

1 pollo de 1.500 g cortado en trozos

2 cebollas medianas

4 dientes de ajo

2 zanahorias

1 pimiento rojo

400 g de tomate triturado (natural o en conserva)

150 ml de vino tinto

100 g de aceitunas negras sin hueso

2 ramas de romero fresco

2 hojas de laurel

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Opcional: 1 cucharada de alcaparras (enjuagadas)

Perejil fresco picado (para decorar)

Cómo hacer pollo alla cacciatora, paso a paso

Salpimenta los trozos de pollo. Dora el pollo en una cazuela con aceite de oliva a fuego medio-alto. Saca y reserva. En la misma cazuela, añade las cebollas, los ajos laminados, la zanahoria en rodajas y el pimiento troceado. Sofríe hasta que estén blandos. Incorpora de nuevo el pollo y vierte el vino tinto. Deja reducir el alcohol durante 2-3 minutos. Añade el tomate triturado, las aceitunas, el laurel, el romero y las alcaparras si las usas. Remueve bien y tapa. Cocina a fuego bajo durante 35-40 minutos, hasta que el pollo esté tierno y la salsa espese. Rectifica de sal y pimienta. Retira las hierbas antes de servir. Espolvorea con perejil fresco justo antes de llevar a la mesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4-6 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Proteínas: 32 g

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 14 g

Calorías aproximadas: 320 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En un recipiente hermético, el pollo alla cacciatora se conserva en la nevera hasta 3 días. También admite congelación durante 2 meses, aunque la salsa puede perder algo de textura al descongelar.